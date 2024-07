Kevin Serna, figura de Fluminense, reveló si prefiere jugar para Colombia o Perú: “Se me cierra la puerta”

Serna ya es titular en Fluminense a pesar de llevar poco tiempo en el club de Río de Janeiro - crédito Getty

A pesar de que en un principio era un tema tabú en muchos países, la nacionalización de futbolistas se ha convertido en algo normal dentro del contexto deportivo, ya que con esto se permite que jugadores que se sienten más representados por el país que los acogió puedan representar esta bandera en torneos de selecciones.

En el contexto colombiano, se registró el caso con el delantero Julián Quiñones, que decidió dejar de lado la oportunidad a la Tricolor para poder vestir la camiseta de México, nación en la que juega de manera profesional desde 2016.

Ante esta situación y debido al rendimiento positivo que ha mostrado el extremo Kevin Serna en los últimos meses, lo que le permitió ser fichado por Fluminense, es que se ha especulado con la posibilidad de que el nacido en Popayán pueda ser convocado para la selección de Perú, puesto que tras cuatro años jugando en ese país ya logro obtener la doble nacionalidad.

Serna debutó profesionalmente en Paraguay y la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en Perú, por lo que durante varios años estuvo fuera del radar de la selección Colombia, pero su llegada al fútbol de Brasil podría hacer que esto cambie.

Tras debutar con asistencia en el triunfo frente a Palmeiras y ser titular en la victoria contra Bragantino, Serna ha sido catalogado como uno de los mejores refuerzos del fútbol brasileño en el mercado de fichajes, lo que el extremo espera sea la razón que le permita ascender en su carrera.

En diálogo con Caracol Radio, Serna habló de sus inicios, y resaltó que en Colombia el apoyo a los deportistas no es el mejor, siendo ese el motivo que lo llevó a buscar oportunidades en el exterior.

“A veces en Colombia no hay los recursos, ni el apoyo que uno necesita como joven y menos en la ciudad de donde soy. A veces no contamos con ese apoyo, entonces a uno le toca salir de su ciudad y buscar nuevos horizontes para poder cumplir el sueño, que no es fácil. Cuesta un poco, pero si uno quiere lograr sus sueños, tiene que salir. Como hice yo, buscar hasta que se dio oportunidad”.

Sobre su seguimiento al fútbol colombiano, Serna indicó que jugó en Cali, pero no reveló de qué equipo es hincha, ya que esto podría hacer que en el futuro no pueda jugar para otros clubes del FPC. “Por ahí me quiere llamar uno (equipo) y se me cierra la puerta”, indicó Serna.

¿Colombia o Perú?

Ante los rumores que lo han acercado a la selección de Perú, Serna afirmó que tiene una decisión tomada y esa es representar a Colombia.

“Elijo a la selección Colombia siempre, uno como colombiano se siente orgulloso y más ahorita viendo a la selección con el nivel que tiene. Ver que la selección nos esté representando de la mejor manera, es un orgullo para uno y qué más muestra de eso que la Copa América que pasó. Colombia está aumentando mucho el nivel y eso nos llena de orgullo. Poder representar a mi país es un sueño”, declaró Serna a Caracol Radio.

Sobre la posibilidad de vestir la camiseta Tricolor, el extremo afirmó que es su “sueño de niño”, pero indicó que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de llamada que lo acerque al seleccionado cafetero.

“Todavía no he tenido ningún acercamiento, ni nada. Lo más cerca que he estado es hablar con Arias, que cuando llegué tuve la oportunidad de hablar un poco con él, bueno, después de que llegó de la Copa América. Me explicó más o menos cómo eran las cosas y hablo mucho con él. Ha sido fundamental para adaptarme acá lo más rápido posible”.

Por último, Serna reconoció que en su rol de extremo izquierdo es difícil competir con Luis Díaz, pero recordó que durante su carrera también ha jugado como mediapunta o en otros lugares del ataque y aseguró no dudaría en adaptarse al rol que busque Néstor Lorenzo con tal de sumarle al equipo.

“Me adapto. Uno tiene que seguir trabajando y esperar para cuando se dé una oportunidad”, puntualizó el atacante.