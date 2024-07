Camila Osorio clasificó a la tercera ronda en los Juegos Olímpicos de París: histórica participación de la tenista colombiana

Camila Osorio remontó en el primer set cuando estuvo dos veces con el quiebre en contra para llevarse la victoria - crédito Comité Olímpico Colombiano

La colombiana María Camila Osorio ganó su segundo partido en los Juegos Olímpicos de París 2024 ante la ucraniana Dayana Yamstremska, en la ronda dos del torneo de tenis femenino.

La tenista colombiana se impuso en dos sets, con parciales 7-6 (4) y 6-4 a la número 28 del mundo, y por primera vez en 20 años una deportista colombiana jugará esta instancia en las justas olímpicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La colombiana inició el partido de la mejor manera quebrando el saque de su adversaria, sin embargo, rápidamente la europea dio vuelta a la situación y se puso 3-1 arriba en el marcador. Esto no fue un reto difícil de asimilar para Maria Camila, que hizo lo propio para sobreponerse a la situación e igualó las acciones. Dispuso de algunos quiebres a su favor, pero las potentes devoluciones de su rival obligaron a extender el primer set hasta el tiebreak.

Camila Osorio comenzó con un miniquiebre a su favor esta instancia del encuentro y de a pocos fue estructurando la victoria hasta ganar 7-4 tras una hora de partido. Esto obligó a que la ucraniana pidiera permiso para ir al baño, cambiarse su indumentaria y buscar enfriar un poco el buen momento de la cucuteña.

Puño apretado para Camila Osorio tras su victoria en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito REUTERS/Claudia Greco

El segundo set del partido fue más rápido que el primero y la colombiana sentenció su suerte en el sexto game en donde quebró por penúltima vez. La concentración y el respaldo de algunos colombianos que se acercaron a la cancha 7 del complejo de Roland Garros fueron claves para que Camila Osorio mantuviera el ímpetu y terminara derrotando a la ucraniana, que pese a que tuvo un break a su favor en el penúltimo game, no lo supo confirmar y vio como la colombiana se impuso por 6-4.

La próxima rival de Camila Osorio en la tercera ronda del cuadro femenino en el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos saldrá de la ganadora entre la danesa Caroline Wozniacki (70 del mundo) y la estadounidense Danielle Collins (9 del mundo), finalista del Australian Open en 2022. Uno de los aspectos a mejorar por la colombiana será las dobles faltas, pues ante Dayana Yamstremska sumó ocho.

Osorio Serrano es la segunda tenista en avanzar al tercer partido de los Juegos Olímpicos, luego de que Fabiola Zuluaga hiciera lo mismo en las justas de Sidney 2000 y Atenas 2004.

Las palabras de Camila Osorio tras su victoria en los Juegos Olímpicos

Muy emocionada se mostró Maria Camila Osorio tras su segunda victoria, ahora ante Dayana Yamstremska, en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito REUTERS/Claudia Greco

Tras el extenuante partido, Camila Osorio habló con los medios de comunicación en donde se refirió a la importancia que tiene para ella jugar este tipo de torneos en donde representa a Colombia: “Estoy muy emocionada, avanzar en los Juegos Olímpicos es un sueño para mí. Lo di todo, luche todo y agradecida por lo logrado. Jugar por Colombia es otra cosa, es lo máximo y me llena de orgullo porque desde chiquita siempre quise jugar por los colores de mi bandera. Yo sé que están viéndome y quiero agradecerles a mis papás por apoyarme”.

Por último, la nacida en la ciudad de Cúcuta habló sobre las dos jugadoras que definirán su próxima rival e hizo un pequeño análisis de lo más difícil del partido ante la ucraniana:

“Tenemos muchas cosas más por lograr, así que vamos por eso. Mi nona me decía que le pegara duro a las diagonales y no podía porque ella me respondía más duro (risas). Fue un partido similar al de ayer, una jugadora muy potente, pero hoy me tocó jugar unas bolas extras más. Qué locura, al final eso es el tenis y se trata de jugar con cabeza con inteligencia. La estrellita me la puse una vez, me gustó y siento que va con mi personalidad, traje varias (...) No he enfrentado a ninguna de las dos y vamos Colombia que seguimos”.