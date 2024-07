Carlos Antonio Vélez fue contundente con Atlético Nacional: “El invicto pegado con babas se cayó”

El periodista deportivo aseguró que el invicto del que presumían los hinchas de Nacional era "pegado con babas" - crédito Colprensa

En una noche vibrante en el estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas se impuso con contundencia sobre Atlético Nacional con un marcador de 2-0 por la tercera fecha de la Liga Betplay 2024-II.

El partido, caracterizado por un juego físico e intensamente disputado, dejó en evidencia la eficacia del equipo local frente a un Nacional que no logró anotar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los jugadores del Once Caldas celebrando en el estadio Palogrande junto a una fanaticada de Nacional - crédito Colprensa

La victoria, que dejó como líder del torneo de fútbol profesional colombiano al equipo blanco de Manizales, mostró a un Nacional poco propositivo y con dificultades para realizar un circuito ofensivo. Al respecto, el comentarista Carlos Antonio Vélez se refirió a la actuación de los verdolagas y criticó al club antioqueño.

De acuerdo con Vélez, el invicto de Nacional y sus victorias ante Millonarios y América, fueron logrados con penaltis pitados al final de los partidos, por lo que era una ilusión “pegada con babas”, que se difuminó con el triunfo del Once Caldas.

“Esta vez la pelota parada nos los pudo nivelar con los rivales q le superaron en juego pero a los que terminó venciendo. Pero las costuras siguen vigentes (advertidas en los juegos anteriores pese a los triunfos) y el invicto pegado con babas se cayó a pedazos ayer en Palogrande”, escribió desde su cuenta de X.

Los goles del equipo de Manizales los anotaron Iván Andrés Rojas y Alejandro García Castillo - crédito Colprensa

Otro de los aspectos cuestionados por Vélez fue el nivel colectivo del equipo paisa. De acuerdo con el periodista deportivo, a pesar de los grandes nombres que Atlético Nacional tiene en su equipo, no ha logrado desempeñar un juego convincente, contrario a lo realizado por Once Caldas y su limitada nómina. Asimismo, resaltó la edad de los prominentes refuerzos del verdolaga, señalándolos como “jugadores con fecha de vencimiento”.

“El @oncecaldas con un planteo simple los superó de lejos. Muchos nombres y poco futbol. Depender de jugadores con fecha de vencimiento es riesgoso. El DT tiene trabajito. Muy bien por el Blanco q sabe jugar partidos con escasos recursos”.

El periodista deportivo criticó duramente al cuadro Verdolaga - crédito @velezfutbol/X

Sobre la derrota de Nacional habló Edwin Cardona, el esperado refuerzo verdolaga que había anotado dos veces de penal ante Millonarios y América, y que indicó que el partido deja un “balance positivo” debido a que pese a la derrota debutaron importantes jugadores para el equipo.

El centrocampista paisa también afirmó que generaron buenas oportunidades de gol y que finalmente el resultado se definió por eficacia.

“Sabíamos que era un partido difícil, las opciones las creamos, si no estoy mal el arquero tapó tres o cuatro en el segundo tiempo, no fuimos eficaces, hay que darle mérito al rival. Es una cancha difícil, pero esto no es excusa. Por un partido, no somos los peores y cuando ganábamos tampoco éramos los mejores. Ahora, debemos pensar en el día martes porque también es un partido complicado (...) El balance fue positivo, el camino que estamos marcando es importante”, comentó a la prensa Cardona.

Cronología de la victoria del Once Caldas

Desde el primer minuto, Once Caldas mostró su intención de dominar el juego. Apenas al minuto 16, Iván Rojas abrió el marcador tras un centro preciso de Luis Palacios, poniendo el 1-0 para los locales. Este gol tempranero asentó al equipo de Hernán Herrera, que mantuvo un juego ordenado tanto en defensa como en ataque.

La primera parte se cerró de manera espectacular con un gol en tiempo de descuento. Dayro Moreno asistió magistralmente a Alejandro García, quien definió con un remate a media altura, estableciendo el 2-0 parcial. El dominio del Once Caldas fue evidente, aprovechando cada oportunidad y manteniendo una sólida defensa.

El segundo tiempo inició con una serie de cambios estratégicos por parte de ambos equipos. Atlético Nacional, dirigido por Pablo Repetto, buscó modificar su táctica con la entrada de jugadores como Kevin Parra y Pablo Cepellini, intentando recortar distancias en el marcador.

Pese a que Dayro Moreno no logró anotar gol, sí puso una asistencia para el segundo tanto del equipo de Manizales - crédito Colprensa

A pesar de la presión constante del Nacional, el Once Caldas mantuvo su estructura defensiva impecable. El arquero James Aguirre tuvo intervenciones cruciales, incluyendo una atajada a un remate de cabeza de Tesillo al minuto 54 y otro disparo peligroso de Kevin Parra al minuto 80.

El equipo de Manizales se mostró bien organizado y preparado para los desafíos venideros, mientras que Nacional deberá analizar sus errores y ajustar su estrategia para los próximos encuentros.