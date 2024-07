Esta sería la razón para que Álvaro Montero no jugará con Milllonarios ante Atlético Nacional

Álvaro Montero no ha participado con Millonarios en ninguno de sus partidos del segundo semestre de 2024 - crédito Colprensa

Millonarios cuenta actualmente con tres porteros de gran nivel para el segundo semestre de 2024, empezando por Iván Arboleda, que fue titular en las primeras tres jornadas de la Liga BetPlay y Diego Novoa entrando desde el banco en la derrota 2-1 ante Atlético Nacional, el 24 de julio.

Sin embargo, se presentaron muchas dudas sobre lo que pasará con Álvaro Montero, el guardameta titular que no ha sumado minutos desde su regreso de la Copa América, en el que fue suplente de Camilo Vargas y tampoco disputó ningún compromiso en Estados Unidos.

Para el domingo 28 de julio, cuando Millonarios visite a Alianza en Valledupar, el conjunto azul no contará con Arboleda bajo los tres palos por su expulsión, así que el técnico Alberto Gamero deberá buscar su reemplazo y cuenta con dos opciones que parecen confiables.

¿Qué pasó con Montero?

Luego de que Colombia terminó su participación en la Copa América, el domingo 14 de julio, todos sus jugadores se tomaron unos días de descanso con sus familias para pasar el mal momento por perder la final contra Argentina en Miami, que fue de 1-0.

Uno de esos jugadores fue el portero Álvaro Montero, por esa razón no ha jugado con Millonarios, ya que tampoco tuvo vacaciones después del primer semestre y el cuerpo técnico decidió que estuviera junto a su esposa, su hija y descansara de cara al campeonato.

El periodista Rafael Puentes, del programa Casa Azul Radio, informó en X que el guajiro fue “el único jugador de plantel que no tuvo descanso y se le dieron unos días para estar con su familia, más allá de no jugar en la Copa América. Ayer (24 de julio) estuvo en El Campín, se va a reintegrar a trabajos, charla cordial con el presidente y ningún lío. No tiene oferta”.

El portero Álvaro Montero dijo presente en el partido de Millonarios ante Atlético Nacional, en tribuna del estadio El Campín - crédito @Rafa_Puentes/X

Sumado a eso, La Página Embajadora, una cuenta en redes sociales sobre noticias de Millonarios, señaló que la pareja de Montero estaría embarazada, de ahí que tomó este tiempo para acompañarla en el proceso y en los próximos días entrenará con los azules.

Más allá de eso, no está confirmado que el guardameta sea titular o suplente en Valledupar, todo dependerá de lo que Gamero decida o si le da la oportunidad a Diego Novoa, de buena actuación ante Nacional, para reemplazar a Iván Arboleda.

Falcao habló del árbitro

En un emocionante encuentro celebrado en El Campín de Bogotá, Atlético Nacional se impuso sobre Millonarios en lo que se esperaba que fuera un vibrante partido, seguido por 34.000 hinchas en el estadio, y que terminó con marcador de 2-1 gracias a la destacada participación de Edwin Cardona.

El juez Nicolás Gallo recibió muchas críticas en el duelo de Millonarios ante Nacional - crédito Colprensa

Pese a sus esfuerzos, los embajadores no lograron revertir la situación, a pesar de igualar temporalmente el marcador con un jugador menos desde los primeros minutos del duelo. Las decisiones arbitrales generaron controversia, derivando en altercados entre los jugadores y cuerpos técnicos al finalizar el juego.

Radamel Falcao, que asumió la capitanía de Millonarios desde su llegada, tuvo un papel destacable durante y después del partido. Tras el encuentro, medió en una discusión que involucró a Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Leo Castro. El futbolista expresó sus opiniones sobre el arbitraje en zona mixta, mostrando empatía hacia los árbitros y resaltando la dificultad de su labor en este tipo de partidos.

Falcao García fue titular con Millonarios por segunda vez en el campeonato colombiano - crédito Colprensa

“No es fácil para los árbitros ver todo lo que ocurre en el campo, pero creo que hicieron lo mejor que pudieron y merecen respeto”, declaró el Tigre. Asimismo, el delantero destacó la fuerza de su equipo para empatar pese a la desventaja numérica: “Conseguir el empate con diez jugadores fue un gran logro, y controlamos el partido en varios momentos”.