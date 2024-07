Luis Díaz dejó plantado al Liverpool para la pretemporada: esta es la razón

Luis Díaz no se ha presentado a la pretemporada con el Liverpool, luego de jugar la Copa América con Colombia - crédito Andrew Boyers/Action Images via Reuters

La Copa América terminó el 14 de julio, lo mismo que la Eurocopa y varios equipos empezaron la pretemporada con buena parte de su nómina, uno de ellos es el Liverpool que comenzó otra etapa con el entrenador Arne Slot, que reemplazó a Jürgen Klopp tras nueve años de trabajo.

Sin embargo, el equipo inglés no cuenta en las prácticas con Luis Díaz, jugador que no se ha reportado después del certamen en Estados Unidos, pese a que es de los futbolistas más importantes para la institución por sus logros en dos años de contrato.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Además, se mantienen las versiones de que el atacante colombiano movería el mercado de fichajes al negociar con otro equipo, por esa razón es que el Liverpool le puso precio a su fichaje, el cual muy pocos conjuntos en el mundo estarían dispuestos a pagar.

¿Qué pasó con Luis Díaz?

Más allá de que su actuación fue discreta en la Copa América, el guajiro sigue siendo importante tanto para el combinado cafetero como para los Reds, que, desde febrero de 2022, cuando arribó a Inglaterra, se encuentra satisfecho con el desempeño del atacante.

Con el inicio de la pretemporada, Luis Díaz no se reportó con Liverpool porque es uno de los cinco futbolistas que se encuentran en vacaciones, junto con el uruguayo Darwin Núñez, el argentino Alexis Mac Allister y los ingleses Trent Alexander Arnold y Joe Gómez.

Luis Díaz recibió la medalla de subcampeón al perder la final de la Copa América con Colombia - crédito Agustín Marcarían/REUTERS

La razón para que ese grupo no practique actualmente bajo el mando de Arne Slot es porque pasan sus días de descanso después de la Copa América y la Eurocopa, en especial los que provienen de los seleccionados finalistas tanto de la Eurocopa como del torneo en Estados Unidos.

“Slot solo tendrá alrededor de 10 días para trabajar con el equipo completo antes del partido inaugural de la Premier League contra el recién ascendido Ipswich Town el 17 de agosto”, mencionó el medio británico The Athletic, respecto a cómo llegará la nómina para la temporada.

Arne Slot empezó su etapa como técnico de Liverpool sin cinco de sus jugadores importantes - crédito Craig Brough/Action Images via Reuters

El portal AS Colombia también dijo que Luis Díaz solo disputaría un amistoso de pretemporada, ante el Sevilla el 11 de agosto, porque fue uno de los jugadores con más desgaste al finalizar la pasada campaña y en el verano, ya que disputó ocho juegos con la selección Colombia.

“Luis Díaz es increíble”

Mientras el colombiano descansa de la Copa América, en la que terminó como subcampeón, tanto los aficionados como el cuerpo técnico lo esperan con ansias para unirse a los trabajos previos a la temporada, que promete contar con una dura batalla para destronar al Manchester City en la Premier League.

Paul Ince, una de las leyendas del Liverpool, mostró su aprecio por Luis Díaz, al igual que muchos hombres del ataque, señalando que el cafetero necesitaría acompañamiento en la delantera, pero se esfuerza al máximo para vencer a sus rivales.

Luis Díaz disputó 51 partidos la pasada temporada con Liverpool, marcó 13 goles y ganó la Copa de la Liga - crédito Carl Recine/REUTERS

“Luis Díaz es increíble. Si pueden quedarse con Mo Salah, será muy importante. Creo que podrían necesitar otro delantero. Darwin Núñez está bien, pero suele necesitar algunas ocasiones para marcar. Sin embargo, me encanta porque siempre corre detrás del equipo y les da pesadillas a los centrales”, dijo a Liverpool Echo.

El dinero por “Lucho”

Desde marzo que se escuchan rumores sobre el futuro de Luis Díaz en el mercado de fichajes, debido a que conjuntos como Barcelona y el PSG presentaron interés en comprarlo, por eso los Reds le pusieron precio al jugador y la negociación promete ser difícil.

“Liverpool no quiere vender a Díaz y, según se informa, ha puesto un precio de 75 millones de libras esterlinas a posibles pretendientes este verano. No ha recibido ninguna oferta por Díaz, a quien fichó procedente del Porto por 37,5 millones de libras esterlinas hace dos años y medio, y no tiene intención de vender al jugador”, señaló el Liverpool Echo.