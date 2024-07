Exjugador de Junior atacó a la prensa de Barranquilla: “Cuando no hay noticia buena, buscan la mala”

Un exjugador del Junior acusó a la prensa de Barranquilla por dar noticias que consideró como falsas - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla reforzó algunas posicionen su nómina para el segundo semestre, principalmente en el medio campo, para tener variantes a sus figuras y afrontar los octavos de final en la Copa Libertadores, en la que enfrentará al Colo Colo de Chile el 13 y 20 de agosto.

Sin embargo, uno de sus hombres recurrentes salió de los Tiburones y lanzó ataques a la prensa de Barranquilla, debido a una serie de noticias que consideró como falsas, dando incluso el nombre de uno de esos comunicadores a los que acusó de inventar hechos.

Sumado a eso, el exjugador de los rojiblancos explicó cómo fue su paso por la institución, sus sensaciones y cómo fue su despedida con Fuad Char, máximo accionista, incluso aclaró la oferta que recibió del fútbol internacional en medio de la Copa Libertadores, lo que prendió las alarmas en su momento.

“No se dijeron cosas reales”

No es la primera vez que un futbolista acusa a un periodista, medio de comunicación o comunidad de prensa de una ciudad o región por una noticia que asegure ser falsa, lo que siempre causa polémica porque hay hechos que lo corroboran o nada confirmado.

En el caso de Junior, fue Walmer Pacheco el que acusó a la prensa de Barranquilla por inventarle informaciones con datos erróneos, empezando por una oferta para ser transferido al exterior: “No se dijeron cosas reales. A Junior nunca le llegó una propuesta falsa, todo fue real: la propuesta de tres años desde Ecuador en la segunda fecha de la Copa Libertadores, tuve una semana para responder y dije que no porque quería seguir en Junior”.

Walmer Pacheco dejó al Junior para firmar con el Deportivo Pereira en 2024 - crédito Colprensa

En su charla con Caracol Radio, el lateral derecho se refirió a su llegada al Pereira y lo primero que dijo es que no firmó contrato por poco dinero y mucho menos se fue por indisciplina: “Uno siempre quiere mejorar y buscar algo más. Los rumores de las fiestas lo inventan los periodistas, la foto esa en el Carnaval es de hace dos años. Soy costeño, mis hijos lo son, es normal que lleves a tus hijos a un desfile, que eches espuma o maicena”.

“En Barranquilla, cuando no hay noticia buena, buscan la noticia mala y eso perjudica al equipo. No vine, ni me le regalé al Pereira, como dicen los periodistas de Barranquilla”, dijo Pacheco, que acusó directamente a José Hugo Illera de ser una de esas personas: “Cada quien sabe qué dijo o de qué información es responsable”.

Walmer Pacheco fue uno de los jugadores importantes para el título de Liga BetPlay en 2023 - crédito @JuniorClubSA/x

Por el momento, no hay un pronunciamiento del comunicador al respecto, pero hay aficionados que lo mencionaron en redes sociales y también lo criticaron, pero dejando la puerta abierta a que hay más personas de la prensa que pueden estar en la mira.

“Agradecido con lo que viví en Junior”

Más allá de los problemas con algunos periodistas de Barranquilla, Walmer Pacheco se fue tranquilo del club: “Son cosas del fútbol. Agradecido con lo que viví en Junior. Estoy feliz de haber conseguido la décima y aportar mi granito de arena para llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Estaré agradecido con don Fuad eternamente”.

Walmer Pacheco agradeció a Junior por darle la oportunidad de figurar en el fútbol colombiano, después de tres temporadas - crédito Colprensa

“Mi etapa en Junior la califico como muy buena, entregué lo mejor de mí. Quizás me costó los primeros meses por haber llegado de la altura (Equidad) y es difícil por lo que es el Junior, el Metropolitano, la gente. Barranquilla es una cosa loca, una cosa hermosa que quedará siempre en el corazón. Es inolvidable... En las estadísticas, creo que fui uno de los jugadores con más partidos de los últimos años, siendo titular y teniendo un buen desempeño. Pereira me abrió las puertas y estoy muy agradecido”, explicó.