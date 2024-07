Óscar Córdoba afirmó que el ‘Dibu’ Martínez “no fue un gran salvador”: esta es la clave para vencer al guardameta

El guardameta colombiano habló de la actualidad de su colega - crédito Getty/AFP

El domingo 14 de julio, Colombia y Argentina jugarán la final de la Copa América 2024, partido que en la previa es parejo debido a que ambos equipos utilizan esquemas similares.

Es por ello que en caso de una posible igualdad en los 90 minutos y el tiempo extra, el campeón del torneo continental podría definirse desde los cobros de penal, en los que Argentina tiene un plus con Emiiano Dibu Martínez, que es señalado como uno de los mejores en este rubro del mundo.

Ante esta situación, el exguardameta colombiano Óscar Córdoba, que es ídolo de Boca Juniors en Argentina, habló sobre el presente del arquero del Aston Villa.

En primer lugar, Córdoba destacó que a diferencia del pasado, Martínez ha encontrado solidez en sus actuaciones con el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“En el mundial no fue ese gran salvador dentro de los 90 minutos, cometía errores y llevaba a que el equipo no se consolidara y ganara ese partido 1-0 como necesitaba… Hoy vemos un arquero más maduro, más allá de su estilo quilombero y de flashes. Yo noto que a algunos les gusta y a otros no, pero al final del ejercicio él se está entregando en todo momento”, afirmó Córdoba en diálogo con Espn.

Córdoba habló de la fortaleza de Martínez en los penales - crédito AFP

Sobre la fortaleza de Dibu en los penales, Córdoba afirmó que el plus que tiene el argentino frente a sus rivales es mental.

“El ejecutante ve a un tipo de cuatro metros de altura y con una envergadura de seis metros. Dibu ya tiene una imagen, la gente lo reconoce como ataja penales, con su estilo tan peculiar, y te lleva al estrés. Es normal”, destacó el colombiano.

Ante ello, afirmó que los jugadores colombianos deben estar preparados para lo que será un enfrentamiento mental contra el argentino, en el que destacó que sus compatriotas ya tienen experiencia.

“Estamos a la espera de esa pequeña revancha para sacarnos el clavo del error que nos llevó a fracasar. Creería que tienen muy claro lo que van a hacer en una definición por penales, pero primero lo primero, que es tratar de hacerle daño al Dibu y a Argentina en los primeros 90 minutos”, puntualizó Óscar Córdoba.

Colombia tiene la clave para derrotar a Argentina en los penales

En redes piden que los colombianos repitan la definición de Borja - crédito AFP

A pesar de que la Tricolor perdió ante Argentina en una definición por penales en la semifinal de la Copa América 2021, este también podría ser el punto de inflexión que podría ayudar a los colombianos en una posible definición desde los once pasos.

Esto se debe a que en ese partido, Martínez le habló a varios pateadores del equipo cafetero, haciendo tendencia el término “mirá que te como”, que mencionó antes de atajarle el cobro a Yerry Mina.

Sin embargo, uno de los colombianos no se intimidó ante el argentino y terminó anotando su penal, este fue Miguel Ángel Borja, que ha sido mencionado tras la semifinal frente a Uruguay por protagonizar una discusión con Luis Suárez.

El atacante de River no se intimidó con el 'Dibu' Martínez - crédito TyC

En aspectos recordados de ese cobro, el argentino le dijo a Borja: “A vos te gusta hablar, ¿no? En el entretiempo estabas hablando eh”, pero esto no afectó la mentalidad del colombiano, que a pesar de que Martínez intentó desconcentrarlo en varias ocasiones, terminó impactando de manera fuerte el balón, que ingresó en el medio del arco defendido por el guardameta.

Después de observar que su disparo había terminado en gol, el colombiano se acercó a su rival y realizó el colibrí, una celebración que ha realizado durante su carrera y que ha sido popular en Argentina por su paso en River Plate.

Es por ello que en redes sociales, los hinchas colombianos piden que en caso de una serie de penales, sus connacionales tomen como ejemplo a Borja.