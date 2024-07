Cura venezolano fue señalado erróneamente de golpear a Darwin Núñez en partido entre Colombia y Uruguay

La foto que se volvió viral en redes sociales de un supuesto cura colombiano golpeando al jugador Darwin Núñez fue desmentida - crédito redes sociales

Darwin Núñez estuvo involucrado en un altercado con hinchas colombianos tras la semifinal de la Copa América 2024, que tuvo lugar el pasado miércoles en el estadio Bank of America, donde los colombianos ganaron por 1 a 0.

El incidente, reportado por varios medios, se produjo cuando Núñez subió a las gradas al percatarse de que su familia estaba en riesgo. En la trifulca, Núñez se enfrentó a varios hinchas y recibió un golpe que lo hizo retroceder, según informes de las redes sociales. El agresor fue identificado en videos que circularon en las redes, y se especuló que podría tratarse de un sacerdote colombiano.

Finalmente se aclaró que no era un sacerdote colombiano, sino un cura venezolano llamado Luis Toro, conocido por su presencia en redes sociales y sus debates religiosos. La confusión fue desmentida por usuarios de redes sociales que identificaron correctamente a Toro, y afirmaron que el cura no se encontraba en el estadio Bank Of America.

Este es uno de los carteles con el que el cura venezolano Luis Toro promociona sus encuentros religiosos - crédito Padre Luis Toro/Facebook

Ante la pelea registrada al final del partido, Conmebol abrió un expediente y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue informada sobre la investigación de once jugadores uruguayos involucrados en diversos grados en el altercado.