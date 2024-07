Miguel Borja ya había vaticinado el paso de la selección Colombia a la final de la Copa América: “Estaba escrito”

Miguel Borja anotó el quinto tanto de la victoria 5-0 con Panamá en los cuartos de final de Copa América - crédito AFP

La selección Colombia clasificó a la final de la Copa América de Estados Unidos 2024. En partido de semifinales del certamen continental, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo se impusieron 0-1 a Uruguay, que buscó igualar el partido hasta el último instante.

Un solitario gol de Jefferson Lerma, sobre el minuto 39, marcó el camino para la Tricolor, que regresó a una final de Copa América luego de 23 años, cuando en 2001 venció 1-0 a México en Bogotá.

La situación generó euforia en todo el territorio nacional, donde se registraron celebraciones hasta altas horas de la madrugada. Y es que no es para menos; Colombia podría culminar una campaña de ensueño en caso de que venza a la Argentina de Lionel Messi, vigente campeona de América y del mundo, en el decisivo duelo.

No obstante, el paso a la final del certamen continental no sería una sorpresa para quienes tenían fe de que la Tricolor se clasificaría para esta instancia, incluso desde antes de comenzar el campeonato.

Por ejemplo, Miguel Ángel Borja, que fue uno de los principales protagonistas de la celebración tras vencer a los uruguayos, ya había vaticinado que la Tricolor llegaría hasta esa fase en la Copa América.

Borja tenía confianza de Colombia llegaría a la final de la Copa América

Así lo hizo saber el mismo atacante cordobés a través de sus redes sociales. El Colibrí, como es conocido en Argentina, publicó el pantallazo de una conversación con uno de sus amigos en la que aseguraba que él iba a disputar la final de la Copa América con la selección Colombia. De hecho, el atacante de River Plate parecía estar gestionando para que esa persona pudiera ir al duelo frente a la Albiceleste del domingo 14 de julio de 2024.

Frente a ello, Borja añadió un mensaje en el que aseguró que esa conversación se había registrado el 20 de junio del presente año, horas antes de que iniciara oficialmente el campeonato con el duelo entre Argentina y Canadá.

Borja, que ha jugado un papel secundario en medio de la Copa América, fue uno de los protagonistas de la celebración luego de que la Tricolor venció a Uruguay. Cuando faltaban minutos para que se terminara el partido, el cordobés era uno de los jugadores más animados en el banquillo de suplentes.

Además, una vez el mexicano César Ramos decretó el final del partido, Borja ingresó a la cancha con una camiseta que decía el mensaje: “La gloria es para Dios”. De hecho, aquella celebración valió para que el histórico delantero uruguayo Luis Suárez lo increpara y buscara discutir con él; sin embargo, el colombiano hizo caso omiso a las provocaciones del exBarcelona, que pudo haber concluido su historia con la Celeste tras la eliminación en Copa América.

Cuándo será la final de la Copa América

El decisivo encuentro entre la selección Colombia y Argentina se llevará a cabo el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 7:00 p. m. Este estadio, con una capacidad para 65,300 personas, ha sido seleccionado como la sede del evento final, luego de haber albergado previamente dos partidos durante la fase de grupos: el Uruguay vs. Panamá del grupo C y el Argentina vs. Perú del grupo A.

El Hard Rock Stadium, conocido por su versatilidad como escenario multideportivo, ha sido sede de eventos destacados a lo largo de los años. La infraestructura acogió importantes competiciones como el torneo de tenis Masters 1000 de Miami, la Fórmula 1 y seis ediciones del Super Bowl.