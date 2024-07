Sebastián Villa ya se entrena con su nuevo equipo en Argentina: llueven las críticas

El colombiano llegó a territorio argentino procedente del fútbol bulgaro - crédito Matias Baglietto/ REUTERS

Sebastián Villa regresó al fútbol argentino. Luego de un breve paso por el Beroe Stara Zagora del fútbol búlgaro, donde supo destacar marcando cinco tantos en once partidos e incluso llamar la atención de los equipos más importantes de ese país, el colombiano llegó a las arcas de uno de los clubes que milita en la primera división del fútbol gaucho.

Se trata de Independiente Rivadavia de Mendoza, club que ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino en noviembre de 2023 y que permanece inmerso en la lucha por no regresar a la segunda división del balompié de ese país. A pesar de que el equipo no presentó a Villa de manera oficial, desde el conjunto mendocino difundieron algunas imágenes en las que se ve al antioqueño en medio de su primer entrenamiento.

Así las cosas, Villa, que supo vestir la camiseta de la selección Colombia en múltiples ocasiones años atrás, ya hace parte de la pretemporada del club dirigido Martín Cicotello, que, según indicaron en TyC Sports, pretendería comprar el 80% de su pase. De igual forma, desde el mismo medio fueron enfáticos en que el atacante, que supo brillar en Boca Juniors entre 2018 y 2023, dio signos de buen nivel en medio de su primera sesión de entrenamiento con los mendocinos.

La llegada de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia se registra en medio de un contexto no muy favorable para el colombiano. El antioqueño fue condenado a dos años y medio de prisión por un caso de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, situación que “obligó” a su salida de Boca Juniors, club del que era una de sus máximas figuras.

Así mismo, el exDeportes Tolima permanece inmerso en otro proceso por “abuso sexual carnal” contra Tamara Roldán, que denunció al colombiano por un episodio registrado en junio de 2022. De hecho, la mujer afectada aseguró en su momento a Infobae que ella era hincha de Boca Juniors; sin embargo, el hecho de que el antioqueño continuara jugando en el club generó que tanto ella como su familia se “desligaran” del club xeneize.

“Siento dolor. Me hiere. Me lastima muchísimo. Mirá, yo era de Boca y todo mi familia era de Boca. Se festejaba mucho cuando jugaba Boca, y eso es algo que no se puede hacer más en mi familia. Es decepcionante”.

No obstante, a pesar de las acusaciones en su contra, la justicia argentina permitió que Villa pudiera llevar a cabo sus labores en cualquier parte del mundo, incluso en el mismo país del sur del continente.

Colectivo feminista rechazó el regreso de Sebastián Villa a Argentina

Por otra parte, ante la llegada de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia, el colectivo feminista “Ni una menos” emitió un comunicado en el que expresó que su más rotundo rechazo al fichaje.

“Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés. Aunque esté en libertad condicional, sus acciones no deben ser minimizadas. Las declaraciones del dirigente Vila, que abogan por una “segunda oportunidad” para Villa, ignoran la gravedad de la violencia de género. Creemos en la rehabilitación, pero esta debe incluir una verdadera reflexión y reparación del daño causado, aspectos que no se ven en este caso”, indicó el colectivo al respecto.

Así mismo, el colectivo destacó en su momento que en el caso de que se confirmara el regreso de Villa al fútbol argentino, se estaría enviando un mensaje negativo a la sociedad.

“La incorporación de Villa envía un mensaje erróneo a la comunidad, especialmente a las víctimas de violencia de género. Instamos a Independiente Rivadavia a reconsiderar esta decisión y a demostrar un compromiso real con la lucha contra la violencia de género”.