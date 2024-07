El jugador de la selección Colombia Richard Ríos criticó a la prensa a pocas horas del partido contra Brasil: “No nos pongan en controversia”

El centrocampista cuestionó a los periodistas por estar especulando respecto al nivel y participación de los jugadores dentro del equipo titular - crédito Geoff Burke / USA TODAY Sports

La selección Colombia afrontará hoy a las 8 de la noche (hora local) el último partido de la fase de grupos de la Copa América 2024. Los Cafeteros llegan como líderes del grupo y con un triunfo o empate ante Brasil, finalizarán como cabeza de serie. Esto les dará la oportunidad de evitar a Uruguay en los cuartos de final y disputar el encuentro contra Panamá.

Hay gran expectativa por el nivel que vaya a demostrar la selección en el duelo que se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, contra las Canarinhas. Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan en excelente forma, lo que llena de ilusión a los colombianos para celebrar una segunda victoria consecutiva ante los pentacampeones del mundo.

Precisamente uno de lo jugadores que ha sido fundamental en la competición habló sobre el nivel y estado de ánimo dentro del equipo, así mismo aprovechó el momento para ‘jalarle las orejas’ a los periodistas colombianos que han generado rumores respecto al nivel de los titulares y suplentes.

Se trata del mediocampista Richard Ríos, jugador del Palmeiras y estrella de la selección, quien afirmó que cualquiera puede jugar, invitando a la prensa a dejar de crear ‘controversia’ donde no la hay.

“Es que yo siento que son ustedes los que ponen eso de: ‘quién puede jugar, yo no sé por qué no juega uno u otro’, si todos estamos aquí en la selección es porque cualquiera puede jugar. Entonces, estamos muy bien. Ya lo dije una vez: el que juega es porque el entrenador ve que puede jugar y que lo necesita para ese partido. Entonces, yo creo que son ustedes los que ponen eso. No nos pongan así en controversia porque nosotros estamos bien, estamos felices y, como usted lo acaba de decir, hay una competencia muy sana”.

En medio de la expectativa por el encuentro, han surgido dudas sobre el once titular de Colombia. Tres figuras de la selección, Jefferson Lerma, Richard Ríos y Rafael Santos Borré, tienen tarjeta amarilla, lo cual los pone en una posición delicada. Si son nuevamente amonestados, podrían perderse los cuartos de final. Esto obliga al profe Lorenzo a analizar alternativas para el duelo contra Brasil en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Para no arriesgar a estos jugadores clave en un partido que se espera disputado, las sustituciones podrían ser: Jhon Córdoba por Santos Borré, quien ya mostró buen rendimiento contra Costa Rica con un gol. En el medio campo, Kevin Castaño y Mateus Uribe podrían reemplazar a Lerma y Ríos, brindando una oportunidad para que los suplentes demuestren su nivel.

Aunque en una reciente rueda de prensa el seleccionador colombiano indicó que, más allá de proteger a los futbolistas para los cuartos de final, el objetivo más cercano es clasificar como líderes del grupo. El técnico argentino fue enfático en señalar que también tendrán en cuenta las amonestaciones para evitar faltas injustificadas que puedan resultar en duras sanciones para algún jugador cafetero.

“La prioridad es salir primero del grupo, más allá de estar clasificados. Cuando decimos que es fina la línea entre jugadores, si cuidamos a uno por amonestado estamos desdiciéndonos, el equipo va a salir a jugar de la mejor manera y los que están esperando la oportunidad tendrán que demostrar cuando les toque (...) Hay que tenerlo en cuenta para no sumar una dura amonestación por algo no justificable, si se puede evitar más vale que sí, pero tenemos que tener la madurez de saber jugar en estas circunstancias. Lo tendremos en cuenta”, indicó Néstor Lorenzo.

Los cuartos de final han quedado organizados de la siguiente manera: Argentina y Ecuador se enfrentarán en una de las llaves, mientras que Venezuela y Canadá definirán la otra. Por el otro lado del calendario, Uruguay se enfrentará contra el segundo del Grupo D, mientras que Panamá se verá cara a cara contra el líder de dicho grupo. Por esta razón, resulta tan importante una victoria o empate para evitar un enfrentamiento temprano con una de las selecciones que ha generado mayor expectativa en el torneo continental, como lo es el equipo dirigido por Marcelo ‘El Loco’ Bielsa.