Tino Asprilla no tuvo piedad con Avianca por cancelación de vuelo: “Malparidos”

El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla criticó a la aerolínea Avianca por el cambio de hora para un vuelo - crédito Colprensa

Se han presentado muchas quejas respecto a la cancelación o cambio de hora para los vuelos provenientes o que llegan al aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde una de las razones dadas por las condiciones climáticas que provocaron baja visibilidad, aunque para los pasajeros se trata de un problema mucho mayor.

Uno de los que más está inconforme es Faustino Asprilla, exjugador de Atlético Nacional y la selección Colombia, que no tuvo ‘pelos en la lengua’ para criticar a la aerolínea Avianca, con la que tenía un viaje programado y comprometió su participación en un evento.

Como si fuera poco, la empresa ya estaba en el ojo del huracán porque le cambió la hora o canceló los vuelos de muchos pasajeros, uno de ellos era nada menos que Cielo Rusinque, la superintendente de Industria y Comercio, que solicitó soluciones a esa situación.

“Los de Avianca son pasados”

Durante el 28 y 29 de junio, la aerolínea pasó por momentos complicados con algunos de sus pasajeros por los inconvenientes en el aeropuerto El Dorado, en el que se cancelaron algunos de sus vuelos y provocó toda clase de protestas.

Una de ellas de Faustino Asprilla, que publicó un video desde el puente aéreo en el que se quejó no solo de la situación, sino de la respuesta que le dieron algunos de los operadores respecto a la razón por la que no pudo viajar en horas de la noche.

El exjugador mostró su incomodidad por un cambio en un viaje, por el que se vio comprometido para un evento - crédito @eltinoasprilla/Instagram

“He visto descarada, pero los de Avianca son pasados. Vuelo a las 10 de la noche, lo cancelan y lo ponen a las 4 de la mañana. Les pregunto el porqué está cancelado, me avisaron que no es que no está cancelado, simplemente sale a las 4 de la mañana y el vuelo que tenía era a las 10 de la noche. Yo tenía un evento ahorita en Cali. Explíqueme cómo hago para llegar”, dijo.

Por el momento, no se conoce una respuesta de la aerolínea al respecto, si finalmente el exfutbolista y presentador en Espn pudo viajar para participar en el evento previamente mencionado, pero las quejas no pararon porque muchos pasajeros pasaron por lo mismo.

Los usuarios de X suelen quejarse mucho del servicio de Avianca, incluso, con memes - crédito @Chappa100/X

Otra afectada

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, denunció en su cuenta de X una experiencia negativa también con la empresa Avianca. El incidente ocurrió el 28 de junio cuando la funcionaria esperaba volar de Cali a Bogotá y el vuelo, programado originalmente para las 8 de la noche, fue aplazado hasta las 2:45 de la mañana.

Rusinque expresó en su perfil de redes sociales que el cambio del horario, calificado como “intempestivo y gravoso”, obligaba a los pasajeros a esperar en la calle hasta la madrugada y a cancelar sus compromisos para el día siguiente. Su declaración también señalaba la necesidad de adoptar medidas para corregir situaciones sistemáticas que afectan a los consumidores.

La funcionaria denunció lo ocurrido a través de X - crédito @cielo_rusinque/X

En su mensaje, Rusinque aclaró que no esperaba un trato privilegiado, pero sí una solución para mejorar las condiciones de los usuarios de las aerolíneas. La Superintendente de Industria y Comercio recalcó la importancia de visibilizar estos problemas que también la afectan como consumidora.

La protección de los usuarios de aerolíneas en Colombia corresponde a la Superintendencia de Transporte, entidad que podría requerir a Avianca por este caso, para que responda por lo ocurrido y brinde soluciones para que no se repita nuevamente.

Ante cuestionamientos de otros usuarios en redes sociales sobre la falta de rapidez en las decisiones contra las aerolíneas, Rusinque explicó que su entidad está cumpliendo diligentemente con sus funciones para proteger los derechos de los consumidores.