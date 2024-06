Presentaron a ‘estrellas’ de la selección Colombia como personajes del videojuego Grand Theft Auto: incluyeron a ‘Mane’ Díaz

'Mane' Díaz, padre del jugador colombiano Luis Díaz - crédito @mane_diaz_26/Instagram

El jueves 20 de junio se da inicio a una nueva edición de la Copa América. Los equipos encargados de inaugurar la competición en Estados Unidos son Argentina (vigente campeón) y Canadá, equipo que quiere dar la sorpresa en el primer partido del torneo.

El reconocido medio B/R Football lanzó su presentación animada de la Copa América 2024, que en esta ocasión tuvo como referencia al famoso videojuego Grand Theft Auto. En el video fue incluido Mané Díaz , padre de Luis Díaz, figura de la selección Colombia.

En primer lugar, apareció Argentina con Lionel Messi paseando con el trofeo conquistado en 2021 y recogiendo a diferentes figuras del equipo albiceleste. El ‘Dibu’ Martínez toma la copa con el propósito de simular su famoso festejo en el Mundial de Qatar 2022.

Acto seguido, aparece Brasil, con Vinicius y Rodrygo como protagonistas. Los jugadores del Real Madrid aparecen bailando en una discoteca. Estados Unidos, por su parte, salen de comer hamburguesas para pasear por las calles con motociclistas.

En cuanto a Chile, el protagonista es Alexis Sánchez, campeón del certamen en 2015 y 2016. El reconocido jugador aparece en un helicóptero con una tos, situación que puede hacer referencia a la edad del delantero.

Uruguay y México aparecen en el mar a bordo de una lancha y una moto náutica. Canadá es presentado con Alphonso Davies corriendo por la autopista.

El turno de Colombia llegó con James Rodríguez conduciendo un autobús, pero lo que llamó la atención fue que en el techo del vehículo aparecieron Luis Díaz y su papá, Mané Díaz, bailando. Este medio es reconocido por presentar los diferentes momentos del fútbol profesional por medio de caricaturas. En el Mundial de Qatar 2022 también destacaron por su creatividad.

La Selección Colombia fue presentada al estilo GTA - crédito @brfootball

Así puede ver los partidos de la selección Colombia

Todo está listo en el Mercedes-Benz Stadium para dar inicio a una nueva edición de la Copa América 2024. Con la presencia de los diez seleccionados que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y seis países invitados de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), la expectativa es grande a pocas horas de que empiece a rodar la pelota.

Entre el favoritismo de Argentina, actual campeona del mundo, la emergencia de Uruguay en la que podría ser la despedida de Luis Suárez de la Celeste, las dudas de Brasil, el invicto de Colombia y las expectativas de Canadá, Estados Unidos y México como futuros anfitriones del Mundial en 2026; es una edición en la que las narrativas tendrán un peso importante a la hora de conocer al campeón de la edición 48 del certamen.

La distribución de los partidos en las dos señales abiertas (Caracol y RCN) permitirá que ambos canales transmitan un total de seis partidos durante el certamen. En principio emitirán los tres partidos de la selección Colombia en la fase de grupos, uno de los dos partidos de la semifinal y la gran final. En caso de que la Tricolor avance a los cuartos de final o dispute el juego por el tercer puesto, ambos canales los emitirán.

En lo que se refiere a Win Sports – que actualmente cuenta con participación accionaria de Directv –, transmitirá un total de siete partidos. Seis de ellos serán de la fase de grupos (Brasil vs. Costa Rica de la fecha inaugural, Venezuela vs. México y Panamá vs. Estados Unidos de la segunda fecha, y Argentina vs. Perú, Jamaica vs. Venezuela, y Estados Unidos vs. Uruguay en la última fecha). El último partido que se emitirá en el canal deportivo será uno de los cuartos de final.

Jhon Arias abrió el marcador para Colombia ante Bolivia - crédito FCF

Así será el calendario de partidos de la selección Colombia

Los dirigidos por Néstor Lorenzo iniciarán su andadura en la Copa América ante Paraguay el lunes 24 de junio a partir de las 5:00 p. m. (hora colombiana) en el NRG Stadium de Houston, Texas.

El segundo partido será ante Costa Rica el 28 de junio a partir de las 5:00 p. m. en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Por último, Colombia se medirá ante Brasil el 2 de julio a las 8:00 p. m. en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.