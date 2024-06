Síndrome de Estados Unidos 94: el mal que podría aquejar de nuevo a Colombia

Colombia llega a la Copa América con un invicto de 23 partidos - crédito Getty/Reuters

El 20 de junio comenzará la edición 48 de la Copa América con el juego entre Argentina (el más reciente campeón) y Canadá, mientras que la selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, debutará el lunes 24 de junio frente a Paraguay.

Tras vencer a Estados Unidos y Bolivia en los juegos preparatorios, Colombia llegará a la Copa América con un invicto de 23 partidos (21 desde que es dirigida por el argentino), por lo que múltiples figuras del deporte han señalado a la Tricolor como una de las favoritas al título.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El presente futbolístico del equipo colombiano hizo que, además de varios periodistas en el continente, el entrenador de Costa Rica, Gustavo Alfaro, afirmara que el equipo liderado por James Rodríguez y Luis Díaz tendría que aspirar al título.

A este pensamiento se sumó el técnico del Inter de Miami, Gerardo Tata Martino, el cual indicó que Colombia está al mismo nivel que Uruguay y Argentina.

“Me parece que va a estar linda la Copa América. Si tengo que decir, voy con Argentina por ser la actual campeona, y me inclinaría por Uruguay y Colombia como las otras aspirantes”, declaró Martino.

Colombia llega a la Copa América con 23 partidos sin conocer la derrota - crédito FCF

Los elogios terminaron siendo negativos en el pasado

Este tipo de pronunciamientos en los que se afirma que la selección Colombia tiene obligación de ser campeona en la Copa América han hecho que se recuerde lo que fue la previa del mundial de Estados Unidos 1994 que, en un aspecto similar, también se llevó a cabo en Estados Unidos.

La eliminatoria sudamericana, un invicto similar y el triunfo 5-0 frente a Argentina en El Monumental hicieron que múltiples figuras del deporte afirmaran en 1994 que Colombia ganaría la copa del mundo. “Colombia es mi favorito para ser campeón del mundo”, declaró en su momento Pelé.

Otro punto en común fue la exposición que tuvieron los jugadores de la selección, ya que, en el amistoso frente a Bolivia, Lorenzo fue criticado por tener en cancha a varios titulares a menos de diez días del debut; mientras que en la previa del mundial del 94, Colombia jugó una gran cantidad de partidos preparatorios, lo que para múltiples periodistas terminó perjudicando a los jugadores.

“La gente viene a ver a Luis Díaz, yo tengo que jugar con Luis Díaz, si lo tengo que sacar yo porque el árbitro no sabe protegerlo. Yo no digo que pegaron demasiado, pero había jugadas donde había que llamar por lo menos la atención. El árbitro tiene que llamar la atención… No sé si soy responsable de arriesgar a Luis Díaz, pero no lo siento”, indicó Néstor Lorenzo tras el partido frente a Bolivia.

Luego de ser favorita al título, Colombia fue eliminada en la primera fase de la copa del mundo - crédito Getty

Estados Unidos fue el punto más bajo para la selección Colombia

A pesar de contar con figuras como Freddy Rincón, el Pibe Valderrama o Faustino Asprilla, Colombia no consolidó el favoritismo de la previa durante el torneo en ese momento. La primera caída se registró el 18 de junio frente a Rumania, en comparación con los europeos, que ganaron 3-1.

El 22 de junio, Colombia enfrentó a Estados Unidos que, aunque era el anfitrión del torneo, en los papeles era un equipo inferior; pero con un recordado autogol de Andrés Escobar, Colombia perdió 2-1 ante los norteamericanos y con ello se selló la eliminación.

En la última fecha, cuando ya no había posibilidades de clasificar, Colombia derrotó 2-0 a Suiza y con ello finalizó su participación en la copa del mundo en la que era una de las favoritas al título, pero que a la postre terminó siendo Brasil la selección que se quedó con el título.

El fracaso de la selección fue deportivo y a nivel de sociedad, puesto que, tras llegar de Estados Unidos, el defensor Andrés Escobar fue asesinado, lo que hasta la fecha sigue siendo uno de los crímenes más recordados del auge de la violencia en los años 90.