Más salidas en Atlético Nacional: estos dos jugadores no seguirán en el club

El Rey de Copas esperar armar un plantel competitivo para el segundo semestre - crédito - Juan Augusto Cardona/Colprensa

Atlético Nacional continúa reestructurando su nómina para el segundo semestre, en el que afrontará la Liga BetPlay Dimayor y la Copa Colombia. El Rey de Copas espera ser protagonista en todas las competiciones luego del fracaso en la primera parte del año.

Con este objetivo, el equipo dirigido por Pablo Repetto ha permanecido activo en el mercado de transferencias, apostando por jugadores que representan la identidad del club, como Edwin Cardona y David Ospina.

Las directivas de Atlético Nacional han contratado también a Juan Manuel Zapata, que llegó a préstamo del Atlas de México para fortalecer el mediocampo. Así mismo, William Tesillo se sumó a las filas del cuadro antioqueño tras su destacado paso por León del balompié manito.

En paralelo, Atlético Nacional ha realizado una renovación en su plantilla, anunciando la salida de siete jugadores. A través de un comunicado en sus redes, el cuadro Verdolaga confirmó la salida del defensa central Sergio Mosquera y el mediocampista Carlos Sierra.

“Atlético Nacional quiere agradecer a Sergio Mosquera y Carlos Sierra por su profesionalismo y dedicación que tuvieron en su paso por el club”, dice el comunicado.

Mosquera y Sierra se suman a Eric Ramírez, Neyder Moreno, Santiago Rojas, Agustín Álvarez Wallace y Edwin Torres, que tampoco seguirán en el club. Sergio Mosquera, que llegó a Atlético Nacional con grandes expectativas tras destacarse en Deportes Tolima, no pudo brillar debido a constantes lesiones, y disputó solo 31 compromisos en un año y medio.

Por otro lado, Carlos Sierra solo vistió la camiseta de Atlético Nacional durante un semestre. Tras su salida, quedó como jugador libre y podrá negociar su futuro con cualquier otro equipo.

Finalmente, se espera que en los próximos días se confirme la salida de Daniel Mantilla, que estaría negociando su fichaje por Millonarios para el segundo semestre de 2024.

Racing le pide millonada a Atlético Nacional por Roger Martínez

Roger Martínez es el plan A de Atlético Nacional en la delantera - crédito Jorge Saenz/AP Foto

El fichaje de Roger Martínez sigue sin llegar a su fin. El delantero colombiano de Racing de Avellaneda aún no define su futuro futbolístico, a pesar de sus intenciones de unirse al club con más títulos en Colombia.

El club argentino está al tanto del potencial del jugador y de los varios pretendientes que puede tener por él, por lo que exige una millonaria suma de dinero para dejarlo ir.

De acuerdo con la prensa argentina, Racing estaría dispuesto a dejar salir a Roger Martínez si el club interesado paga una suma de entre 500.000 y 700.000 dólares. De hacer efectivo el pago, Atlético Nacional tendría que desembolsar entre dos mil y tres mil millones de pesos, de acuerdo a la tasa de cambio actual.

El atacante cartagenero, de 29 años, atraviesa un buen momento en Racing tras anotar tres goles en sus últimos cinco partidos en la Liga Profesional del fútbol argentino. Hasta el momento, en sus 63 partidos con Racing Club, Roger Martínez ha marcado 20 goles y ha dado dos asistencias.

Roger Martínez fue el verdugo con Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2023 - crédito Fotobaires

Los medios argentinos han informado que Boca Juniors está siguiendo de cerca a Roger Martínez y estaría haciendo todo lo posible por ficharlo. Marcelo Benedetto, reconocido comunicador, mencionó en el programa Cómo te va que el xeneize está tras los pasos del delantero colombiano. “¡Boca va muy fuerte por Roger Martínez!”

Ante la posibilidad de que Martínez sea tentado por Boca Juniors, Gustavo Costas, entrenador de Racing, expresó su deseo de que esto no suceda. “En el fútbol puede pasar de todo, pero ojalá que Roger no vaya a Boca. A mí me encanta”, comentó el técnico.