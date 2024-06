Así fue la parranda de Luis “Chino” Sandoval: trago, música a todo volumen y un cumpleaños

Luis "Chino" Sandoval, apareció en una parranda que, al parecer, provocó su salida del Real Cartagena - créditos Real Cartagena / @GMDLHM/X / @angeloronconi_/Instagram

El Real Cartagena se encuentra en medio de una polémica por lo ocurrido con Luis Sandoval, delantero que habría sido despedido en medio de los cuadrangulares por actos de indisciplina, todo debido a una fiesta en la que está involucrado y que provocó las quejas en la alcaldía.

En las últimas horas, se conocieron los videos de la parranda del Chino, que aparece en medio de tragos, música con alto volumen y en lo que es su cumpleaños, pero que incomodó a los vecinos del sector y eso causó la posible desvinculación, aunque no es oficial.

Por lo pronto, en el Real Cartagena la cabeza está puesta en el encuentro frente a Tigres, por la quinta fecha de los cuadrangulares de la Primera B, en la que solo le sirve ganar y que Orsomarso no supere a Huila, así tendrá opciones de llegar a la final en la última jornada.

La fiesta del escándalo en Cartagena

En marzo de 2024, al momento de la llegada de Luis Sandoval al Real Cartagena, el jugador dijo que “una persona tiene su pasado, eso quedó atrás, en el Cali fue todo diferente, estuve concentrado en mi carrera. Espero brindar muchos goles a la afición”, con respecto a sus problemas de indisciplina en Junior, a mediados de 2023.

Sin embargo, el supuesto despido del jugador por lo mismo fue como un baldado de agua fría para los hinchas, que también conocieron los videos de la parranda que causó no solo la molestia de los vecinos en la residencia del atacante, sino de la junta directiva y el alcalde Dumek Turbay.

En una de las grabaciones, se vio que el Chino celebró su cumpleaños 25 en su residencia, al parecer fue su familia la que decidió organizarle la fiesta en la casa con un DJ invitado, un cantante y la música a todo volumen, aunque sin saberse si más personas fueron invitadas.

Por las quejas de los vecinos, que le dijeron a El Universal que en el sector no estaba permitido esa clase de reuniones con música a todo volumen, el mandatario de la ciudad fue uno de los que habría tomado la decisión en el club para desvincularlo de manera inmediata.

La versión del “Chino”

Angelo Ronconi es el representante de Luis Sandoval, también estuvo invitado a la fiesta que provocó la polémica en el Real Cartagena y fue el primero en aclarar lo ocurrido, desde la versión del jugador y todos los presentes en esa reunión en la casa del deportista.

“Queremos aclarar que en ningún momento llegó la policía como se ha dicho, solo una vez le pidieron bajar el volumen y se hizo. No era una parranda, era una reunión familiar y además era sorpresa porque Luis no sabía nada. Él regresó de viaje el domingo y la familia lo recogió en el aeropuerto, llegó a la casa y le dieron la sorpresa. Era una reunión solo con familiares a excepción de mi esposa y de mí”, dijo el empresario a Blu Radio.

El representante explicó que el Real Cartagena también tiene conocimiento de la situación: “Ya hemos entregado vídeos y pruebas de que era una reunión familiar donde participaban solo familias. Entonces no era en un lugar público, no había cuidados, no había amigos. Como digo, no era una parranda, era una reunión”.

Respecto a la desvinculación, Ronconi dijo que desde la institución no se ha notificado nada, pero que tampoco jugará en Bogotá: “Claramente, cuando sale esta noticia, el club, que está en todo su derecho, empieza una averiguación de lo que está pasando y para no crear polémica en el grupo se ha preferido que Luis no viaje para el partido contra Tigres”.