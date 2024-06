Maturana expuso la importancia de Pablo Escobar en el Atlético Nacional de los 80: “Estoy seguro”

El entrenador colombiano habló sobre el capo dado de baja en 1993 - crédito AFP/Colprensa

En 1989 Atlético Nacional se convirtió en el primer club colombiano en ser campeón de la Copa Libertadores, el torneo más importante para los equipos afiliados a Conmebol; sin embargo, la presunta intervención de Pablo Escobar en este logro ha sido mencionado en múltiples ocasiones.

Esto ha sido un factor de críticas por parte del cuerpo técnico del club paisa en ese momento y los deportistas que hicieron parte del plantel campeón, ya que afirman que se busca deslegitimar su triunfo con algo por fuera de lo deportivo.

Es por ello que luego de 35 años, el técnico Francisco Pacho Maturana, que era el entrenador de Nacional en ese año, volvió a referirse sobre la importancia de Escobar en el club paisa.

En diálogo con Kienyke, Maturana reveló que estudio en el mismo colegio que el capo, esto para indicar que tenía conocimiento del narcotraficante desde muy joven, lo que hacía que supiera que Escobar era hincha de Independiente Medellín y no de Atlético Nacional.

“Cuando yo estaba en sexto de bachillerato, en cuarto de bachillerato estaba Pablo Escobar, después, cuando nosotros salíamos a jugar billar, los viernes, había un lugar donde queda el hotel Nutibara, en La Macarena, allá nos lo encontrábamos jugando billar y don Pablo Escobar era el garitero del billar, entonces tengo porque conocer algo de Pablo, porque en ese tiempo en la escuadra, en el barrio, siempre se armaba el desafío y eran hinchas de Nacional contra hinchas de Medellín, y Pablo era un acérrimo hincha de Medellín”, afirmó Maturana.

El entrenador, que es reconocido como uno de los mejores estrategas del país, indico que si Escobar hubiera tenido intenciones de invertir en el club Verdolaga hubiera sido para intentar dañarlo.

“Si Pablo hubiese querido hacer algo por Nacional, estoy seguro de que hubiera sido destruirlo, no daba nada por Nacional, pero la gente por minimizar sale con este cuento y no saben quién era Pablo Escobar”.

De la misma forma, mencionó el contexto en el que conoció a Pablo Escobar más adelante, indicando que en la ciudad no se tenía conocimiento de los negocios ilegales que tenía el capo, sino que se tenía una percepción positiva por las acciones que este tenía con las personas

“Venía por todos los barrios de Medellín poniendo iluminación para una cancha, iluminó la cancha de Envigado y así regalando cosas, estaba libre para hacer todo eso, pero de ahí a decir que hubiera sido capaz de hacer algo por Nacional, creo que no, porque en ese entonces, como ahora, la rivalidad era fuerte. La gente mala sale con ese tipo de cuentos que no tienen sentido y yo lo digo porque no tengo por qué ocultar absolutamente nada”, puntualizó Maturana.

¿Por qué se dice que Pablo Escobar invirtió dinero en Atlético Nacional?

En concordancia con lo afirmado por Maturana, trabajadores y familiares del capo han afirmado que Pablo Escobar era hincha de Independiente Medellín, pero de la misma forma, han expuesto los motivos que llevaron al capo a invertir en Atlético Nacional, de la misma forma que lo hizo alias El Mexicano en Millonarios y los hermanos Rodríguez Orejuela en América de Cali.

Esto se debió a que el capo consideró que era más sencillo armar un proyecto ganador en Nacional, a lo que se sumó la cercanía que tenía con dirigentes de este club, lo que fue confirmado en 1985 con la extradición del primer colombiano a Estados Unidos, que fue Hernán Botero, máximo accionista del club paisa.

En Nacional, el capo invirtió por medio de terceros para consolidar un proyecto llamado “Los puros criollos” con el que se buscaba competir con jugadores colombianos con América de Cali, que tenía en sus filas a varias figuras extrajeras.

La intervención del narcotráfico en el fútbol colombiano fue expuesta años más tarde y en similitud con el caso de Escobar, uno de los Rodríguez Orejuela era hincha del Deportivo Cali, pero al ser un club manejado por socios, no se le permitió invertir en la institución, por lo que terminó teniendo influencia en el clásico rival.