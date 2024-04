Flavio Robatto, técnico de Bolívar, festejó la ausencia de un referente de Millonarios: “Para mí es el mejor”

El entrenador de Bolívar se refirió a la ausencia de Silva en Millonarios - crédito @davidms06/@flaviorobatto/Instagram

Flavio Robatto, exasistente técnico de Millonarios, y actual entrenador del Club Bolívar de La Paz, palpitó el duelo que su escuadra sostendrá ante el Embajador por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Libertadores.

Cabe recodar que el equipo boliviano ganó en la primera fecha por 4-0 frente a Palestino en suelo chileno, por lo que buscarán su segundo triunfo en el torneo ante la escuadra de Alberto Gamero en el Hernando Siles de La Paz.

Durante su época en Millonarios, Robatto fue la mano derecha del uruguayo Rubén Israel en un intento por coronar al equipo colombiano como campeones, poniendo especial énfasis en talentos como David Mackalister Silva.

A pesar de que su labor no culminó en triunfos destacados a causa de algunas dificultades, su legado ha adquirido una perspectiva más favorable con el tiempo. El duelo entre estos dos equipos promete una jornada llena de emociones, marcadas por la historia profesional de Robatto con el conjunto capitalino.

Mientras Millonarios, bajo la dirección de Alberto Gamero, busca redimirse después de un comienzo irregular contra Flamengo, pese al agónico empate (1-1), Bolívar podría consolidar con un triunfo en casa su liderato en el Grupo E y acercarse a la fase de octavos de final de la Conmebol Libertadores.

La historia y las tácticas se entretejen en este crucial encuentro, que no solo se juega en el campo, sino también en el recuerdo de los involucrados en este choque.

Robatto se refirió a la ausencia de unos de referentes de Millonarios

Previo al choque ante el conjunto capitalino, Robatto habló de que será el juego frente a su exequipo por Conmebol Libertadores. Asimismo, al argentino se mostró satisfecho por una de las ausencias que tendrá Millonarios durante una entrevista con ESPN Colombia.

“Vamos a meter todo con Millonarios, es el partido más importante del año para nosotros, el que nos puede dejar un paso adentro de la clasificación. Ganando este, nos posicionamos bien”, dijo Robatto en la conferencia previa al trascendental compromiso.

“No voy a ser políticamente correcto. Festejé que no estuviera Macka, para mí es el mejor, el más importante de Millonarios. Seguramente para la vuelta llegará. Voy a ver a otro jugador que estimo mucho como Steven Vega. Creo que Millonarios no es ‘Macka-dependiente’ pero sí que es un gran valor. Tienen un gran plantel y gran entrenador. Tampoco quería que Cataño viniera”, agregó.

Cómo le fue a Rubén Israel y Flavio Robatto en Millonarios

Con los albiazules, el charrúa, ya fallecido, dirigió por todas las competiciones un total de 50 encuentros dirigidos con saldo de 23 victorias, 12 empates y 15 derrotas para un rendimiento del 54%. Sin embargo, debido a los malos resultados en agosto de 2016, el charrúa dejó el banquillo capitalino.

Millonarios fue la última experiencia de Robatto como asistente, ya que, en 2017, retomó su carrera como entrenador, pues dos años antes había dirigido al Norte América de Ecuador.

El gaucho asumió las riendas del Cúcuta Deportivo en ese mismo año. Por su parte, en 2018 estuvo en Alianza Atlético de Perú, para luego regresar a Colombia y hacerse cargo de Jaguares de Córdoba. Además, en 2019, Ecuador fue su siguiente parada al ser contratado por Liga de Loja.

A su vez, en 2020, Robatto tuvo su tercera experiencia como técnico en Colombia al dirigir al Atlético Huila. Posteriormente se desplazó a Bolivia, en donde dirigió durante tres años a Nacional de Potosí, en el que permaneció hasta 2023.

En encuentro copero entre ambos conjuntos está programado para el jueves 11 de abril a partir de las 5:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de ESPN y Star+.