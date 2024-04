El futbolista Rossman Martínez fue acusado de intento de homicidio por defenderse de un robo

El futbolista no ha podido atravesar un buen momento legal, debido a una acusación por tentativa de homicidio - crédito Archivo personal de Rossman compartido a Infobae Colombia

El caso de Rossman hace parte de un listado largo de colombianos que han defendido su integridad de los criminales y terminan siendo judicializados. De víctima a victimario o viceversa, según se vea está historia.

El futbolista con paso por ciclos de selección Colombia habló para Infobae Colombia y contó algunos detalles de este caso que lo atormenta y cómo es su vida personal después de estos hechos.

¿Qué pasó ese día?

La historia del caso la contó con sus propias palabras y aseguró que “todo comenzó con una visita de mi novia y llegaron unas personas a robarla afuera de mi casa”.

Rossman se defendió de un robo y ahora es acusado por tentativa de homicidio - crédito Rossman / Archivo personal compartido a Infobae

El joven aclaró que actuó de inmediato por la tensión del momento: “Yo salí a defenderla y corrí detrás de los presuntos ladrones y yo alcancé a coger a uno y le hice daño con una piedra”, reafirmando que “uno en el momento no se mide, porque uno siente que lo están atacando y creo que exageré un poco”.

Sobre este ataque que perpetuó para defender a su novia y a él de cualquier daño aseguró que la vida no permite tener este tipo de decisiones, porque todo trae consecuencias. “Si le soy sincero no sentí culpa en el momento, pero fue una mala decisión porque empecé a tener problemas, amenazas y tuve miedo de que algo me pudiera pasar, pero yo estoy cubierto con la sangre de Cristo”, finalizó Rossman.

La vida personal de Rossman

Mi vida está tranquila, estable. Respecto a mis cosas estoy estudiando medicina y voy sacando adelante todo.

El futbolista dejó las canchas de forma temporal para dedicarse a sus estudios como doctor en medicina - crédito Rossman / Archivo personal compartido a Infobae Colombia

Sobre el fútbol hice una pausa muy prolongada por una lesión que tuve que me llevó al quirófano.

El futbolista con pasado en diferentes equipos del rentado colombiano ahora se dedica a la medicina - crédito Rossman / Archivo personal compartido a Infobae Colombia

“Me he sentido a la expectativa, esperando la resolución de este problema y confiando en Dios que todo se va a solucionar de la mejor manera”, aseguró sobre el caso que lleva en su contra y en la cual podría caer en una condena si no se hace justicia.

¿Cómo va el caso ante la ley?: responde Miguel Oliveros, abogado de Rossman

El abogado de Rossman Martínez, Miguel Oliveros, aclaró para Infobae Colombia que: “Él está siendo procesado por tentativa de homicidio, ya que pues en una situación externa, ya que esto se presentó en una situación externa. Todo esto empezó con un hurto en la que la víctima era su novia”.

El abogado de Rossman Monterroza fue el encargado de aclarar la situación legal que atraviesa el futbolista - crédito Infobae Colombia

Luego aseguró que: “Él reacciona de cierta manera y hoy se intercambian los papeles. El acusado pasa de ser el victimario a la víctima” luego señaló que a partir de esta denuncia por parte del presunto ladrón, Rossman fue capturado el jueves santo de 2023, en la ciudad de Sincelejo.

Sobre lo que viene en el litigio apuntó que: “De Rossman pues vamos a demostrar que se actuó bajo unas situaciones de atenuación punitiva, que fue por la ira e intenso dolor o encuadramos lo que la ley permita”, luego añadió que: “Que salga bien librado de esta situación en la cual pasó de víctima a victimario”.

Para finalizar, Oliveros aseguró: “Tenemos una serie de materiales probatorios los cuales, pues vamos a llevar a juicio oral y posterior y antes de eso, presentarlo en la audiencia preparatoria”, señalando lo que sigue en el caso.

La investigación sigue abierta para ver si determinan la culpabilidad de Rossman en un intento de homicidio, que es el cargo por el cual está reseñado ante las autoridades y que hace un llamado para que todo se aclare de una forma pronta.

Mientras tanto, Rossman vive en Barranquilla y se refugia en su amor por Cristo, que para él es su guía y es lo que protege de todos los males. El fútbol algún día volverá a la sangre de alguien que ha dedicado su vida completa a eso. En Infobae Colombia les contaremos qué pasará con este caso.