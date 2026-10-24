Colombia

Cuatro coroneles que salieron durante el Gobierno Petro volverían al Ejército y fueron incluidos para ascender a general

El Decreto 1591 de 2026 incluyó a Johny Bautista, Alex Tarazona, Jairo Castillo y Leonardo Bastos entre los oficiales postulados para ascender a brigadier general

El Ejército de Colombia tiene 9.180 oficiales frente a una planta autorizada de 10.923, con una cobertura del 84% y 1.743 vacantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El Decreto 1591 de 2026 incluyó a Johny Bautista, Alex Tarazona, Jairo Castillo y Leonardo Bastos entre los oficiales postulados para ascender a brigadier general - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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Cuatro coroneles del Ejército Nacional que habían quedado por fuera de procesos de ascenso o habían sido llamados a calificar servicios durante el Gobierno de Gustavo Petro fueron incluidos nuevamente en la línea de carrera militar y aparecen en el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026 para ascender al grado de brigadier general.

Se trata de Johny Hernando Bautista Beltrán, Alex Guillermo Tarazona Zambrano, Jairo Antonio Castillo Colorado y Leonardo Mauricio Bastos Martínez.

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Según informó Caracol Radio, los cuatro oficiales aparecen en el decreto que contempla el ascenso de 22 coroneles al grado de brigadier general o contralmirante, dependiendo de la fuerza y del cuerpo al que pertenezcan.

La inclusión de estos nombres resulta relevante porque los cuatro habían quedado por fuera de procesos anteriores de promoción dentro del Ejército.

La nueva estructura jerárquica de las Fuerzas Militares busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante desafíos de seguridad nacional - crédito Colprensa
Los cuatro oficiales aparecen en el decreto que contempla el ascenso de 22 coroneles al grado de brigadier general o contralmirante, dependiendo de la fuerza y del cuerpo al que pertenezcan - crédito Colprensa

Dos fueron llamados a calificar servicios en 2023

En noviembre de 2023, durante el Gobierno Petro, Johny Hernando Bautista Beltrán y Alex Guillermo Tarazona Zambrano fueron llamados a calificar servicios.

En ese momento, ambos se encontraban realizando el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM), requisito dentro del proceso para avanzar hacia el grado de brigadier general.

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La decisión adoptada entonces también incluyó al brigadier general Fredy Marlon Coy Villamil, quien se encontraba próximo a ascender al grado de mayor general.

Bautista Beltrán pertenece al arma de Artillería, mientras Tarazona Zambrano corresponde al arma de Aviación.

Ahora, tres años después, ambos fueron incluidos nuevamente dentro del grupo de oficiales que podrían avanzar en la estructura de mando del Ejército.

Su regreso a la línea de ascenso se formaliza mediante el Decreto 1591, aunque el proceso todavía debe completar las etapas institucionales previstas.

En noviembre de 2023, durante el Gobierno Petro, Johny Hernando Bautista Beltrán y Alex Guillermo Tarazona Zambrano fueron llamados a calificar servicios. (Colprensa - Diego Pineda)
En noviembre de 2023, durante el Gobierno Petro, Johny Hernando Bautista Beltrán y Alex Guillermo Tarazona Zambrano fueron llamados a calificar servicios. (Colprensa - Diego Pineda)

Castillo y Bastos habían quedado por fuera en 2024

Los otros dos oficiales incluidos tienen antecedentes diferentes dentro de los procesos de selección militar.

En octubre de 2024, Jairo Antonio Castillo Colorado y Leonardo Mauricio Bastos Martínez fueron informados de que no serían considerados para ascender a brigadier general, pese a que habían sido seleccionados previamente para realizar el curso correspondiente.

La decisión fue comunicada en ese momento por el entonces comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo.

Castillo Colorado pertenece al arma de Infantería, mientras Bastos Martínez hace parte del arma de Aviación.

Con el decreto expedido el 22 de octubre, ambos vuelven a figurar entre los oficiales considerados para alcanzar el generalato.

La lista correspondiente al Ejército queda integrada, en estos cuatro casos, por:

Johny Hernando Bautista Beltrán, Artillería.

Alex Guillermo Tarazona Zambrano, Aviación.

Jairo Antonio Castillo Colorado, Infantería.

Leonardo Mauricio Bastos Martínez, Aviación.

La inclusión en el decreto no significa que el ascenso se encuentre completamente ejecutado.

Los nombramientos de oficiales generales y de insignia deben surtir el procedimiento constitucional correspondiente ante el Senado de la República, corporación encargada de aprobar o improbar esos ascensos.

Por esa razón, los cuatro coroneles todavía deberán superar esa etapa antes de que pueda materializarse su promoción al grado de brigadier general.

El Decreto 1591 marca así un giro en la trayectoria de estos oficiales, quienes habían sido apartados de anteriores procesos de ascenso y ahora vuelven a aparecer dentro de la estructura de promoción de los altos mandos militares.

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