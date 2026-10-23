Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió por decreto el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,9 billones

La decisión se tomó luego de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran versiones diferentes del proyecto y venciera el plazo para conciliarlas. El Ejecutivo aplicó el mecanismo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto para resolver el trámite

- crédito Isaac Bechara/Presidencia
El Gobierno de Abelardo de la Espriella formalizó mediante decreto el presupuesto que regirá las finanzas públicas durante 2027 - crédito Isaac Bechara/Presidencia
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El Gobierno nacional formalizó el presupuesto con el que funcionará el Estado colombiano durante 2027, luego de que el trámite en el Congreso terminara sin una conciliación entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes.

El decreto fija el Presupuesto General de la Nación en $634,9 billones (exactamente $634.952.040.871.099), después de que las diferencias entre las dos versiones legislativas impidieran concluir correctamente el proceso de aprobación.

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El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones - crédito Colprensa
Las diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara impidieron completar el trámite legislativo dentro del plazo establecido - crédito Colprensa

La decisión se tomó al constatar que ambas corporaciones avalaron documentos con contenidos distintos y que el plazo legal para conciliarlos ya había vencido. Así quedó consignado en el decreto, que incorpora la certificación de los secretarios del Senado y la Cámara sobre las inconsistencias encontradas.

La expedición del documento se produjo después de que el Gobierno anunciara, el 21 de octubre, que acudiría a esta alternativa para garantizar la aprobación del presupuesto de 2027. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicaron que el proyecto no fue hundido ni rechazado por el Congreso, sino que su trámite quedó afectado por un error legislativo.

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El Ejecutivo se acogió al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que establece que, si el Congreso no expide el Presupuesto General de la Nación antes de la medianoche del 20 de octubre del año correspondiente, entra a regir el proyecto presentado por el Gobierno, con las modificaciones aprobadas durante el primer debate.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo habían anunciado que el Ejecutivo acudiría a la expedición por decreto - crédito Presidencia de Colombia
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo habían anunciado que el Ejecutivo acudiría a la expedición por decreto - crédito Presidencia de Colombia

El problema se originó en el artículo 65 del proyecto. Aunque el Senado retiró una proposición que modificaba ese apartado, la Cámara terminó aprobándolo con esa disposición incluida. La diferencia obligaba a realizar una conciliación entre los textos, pero el procedimiento no se llevó a cabo dentro del plazo establecido.

Durante las explicaciones sobre lo ocurrido, el representante John Edgar Pérez, coordinador ponente, señaló que recibió un bloque de proposiciones debatidas y aprobadas en el Senado, en el que todavía aparecía la modificación relacionada con el artículo 65.

Mientras algunos sectores del Gobierno atribuyeron el error a los ponentes que incluyeron la disposición en un bloque equivocado, desde el Senado señalaron al Ministerio de Hacienda por el manejo de la información durante el trámite.

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