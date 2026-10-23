Explosión de un presunto carro bomba en peaje de Casanare deja cuatro heridos: investigan atentado

La estructura y las cabinas del peaje situado entre Villanueva y Monterrey presentan destrozos materiales y restos esparcidos sobre la calzada durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una fuerte explosión registrada durante la madrugada de este viernes 23 de octubre de 2026 en el peaje San Pedro, ubicado en la vía que comunica a los municipios de Villanueva y Monterrey, en Casanare, dejó al menos cuatro personas heridas y considerables daños materiales. Las autoridades investigan si el atentado fue perpetrado mediante la activación de un carro bomba.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Nacional, los lesionados fueron trasladados al hospital local de Villanueva para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han conocido detalles sobre la gravedad de sus heridas.

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Las versiones preliminares indican que dos hombres habrían abandonado un vehículo en inmediaciones de la estación de peaje y posteriormente escapado en una motocicleta. Minutos después se produjo la detonación, cuya onda expansiva ocasionó daños en la infraestructura.

En videos difundidos a través de redes sociales se observan fragmentos de la estructura destruidos, escombros sobre la carretera y restos de un automóvil que habría sido utilizado para transportar los explosivos.

Tras lo ocurrido, las autoridades suspendieron el tránsito vehicular en el sector mientras unidades especializadas en explosivos realizan inspecciones para descartar otros riesgos y recopilar evidencias que permitan identificar a los responsables.

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Registros de los daños materiales provocados por una explosión en la estación de peaje ubicada entre los municipios de Villanueva y Monterrey, en Casanare. En las imágenes nocturnas se aprecian escombros sobre la calzada, estructuras metálicas destruidas, señalizaciones de carril cerrado y afectaciones directas en las casetas y oficinas del peaje.

Grupos armados ilegales que tienen presencia en Casanare

El atentado ocurre en una región donde las autoridades han advertido sobre la presencia y las disputas territoriales de distintas organizaciones armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y estructuras vinculadas a las antiguas Autodefensas Campesinas de Casanare.

En junio de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 016-2024 para los municipios de Villanueva, Monterrey, Maní, Orocué y Tauramena, ante los riesgos derivados de la expansión y las actividades de estos grupos.

El documento identificó la injerencia del frente José David Suárez del ELN, así como de los frentes 10 y 28 de las disidencias de las Farc, vinculados entonces al Estado Mayor Central. También advirtió sobre el fortalecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como Clan del Golfo, y las acciones violentas de estructuras armadas locales.

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Grupos armados ilegales en Colombia - crédito Colprensa

La entidad señaló que las disputas por el control territorial representan amenazas para las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, reclutamiento, homicidios selectivos, extorsiones y ataques con artefactos explosivos.

Durante 2026 también se han mantenido las advertencias sobre la situación de seguridad en Casanare. Un análisis de riesgo electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE) identificó a Villanueva y Monterrey entre los municipios con riesgo medio por factores asociados a la violencia, mientras que otras localidades del departamento registraron niveles de riesgo alto.

Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha atribuido oficialmente la explosión del peaje San Pedro a alguna de estas organizaciones. Los investigadores deberán determinar si el hecho guarda relación con las actividades de los grupos armados que operan en la región o responde a otras circunstancias.

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Las autoridades continúan adelantando labores de investigación para identificar a los responsables, establecer las características del explosivo utilizado y determinar los móviles del ataque.