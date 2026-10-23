Colombia

Equipo legislativo del Ministerio de Hacienda habría renunciado tras la caída del Presupuesto General de la Nación de 2027

Aunque la cartera no ha informado de manera oficial qué funcionarios dejaron sus cargos ni bajo qué condiciones, las críticas se concentraron en esa cartera; el hecho al parecer ocurrió luego de que el exministro del Interior Rodrigo Lara apuntara hacia el papel de esta dependencia

- crédito @miguel_gomez_m/X
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, parece haber recibido el espaldarazo del Gobierno de Abelardo de la Espriella pese al hundimiento del Presupuesto General de la Nación - crédito @miguel_gomez_m/X
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En lo que sería un coletazo más en la ola de sucesos que derivó la frustrada aprobación del Presupuesto General de la Nación, el equipo encargado del trámite legislativo del Ministerio de Hacienda habría presentado su renuncia. Lo anterior, tras los errores que llevaron a que el proyecto de ley no pudiera sancionarse por evidentes vicios de procedimiento en el Congreso.

La periodista D’arcy Quinn informó que la salida se produjo luego de las fallas detectadas durante el debate en el Senado y la Cámara de Representantes. “Atención, en estos momentos renuncia el equipo encargado del legislativo del Ministerio de Hacienda por todos los errores en la aprobación del presupuesto”, señaló la comunicadora sobre el particular.

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Por su parte, según información de Caracol Radio, una persona renunció y a otros cinco les terminaron los contratos de prestación de servicios que los vinculaba a esta dependencia del Estado. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial del Ministerio de Hacienda con los nombres de los funcionarios que dejaron sus cargos ni los términos de las renuncias.

El Presupuesto General de la Nación de 2027 tuvo que emitirse por decreto luego de que se hundiera su trámite en las plenarias - crédito Luisa González/REUTERS - Presidencia
El Presupuesto General de la Nación de 2027 tuvo que emitirse por decreto luego de que se hundiera su trámite en las plenarias - crédito Luisa González/REUTERS - Presidencia

Toda esta situación se produce en medio de un problema que se originó porque las plenarias aprobaron textos distintos de un artículo del proyecto, el 65, sin que existiera tiempo para surtir una conciliación. Esta falla fue denunciada por la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, que se percató de cómo se aprobó un artículo con dos versiones distintas.

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La diferencia afectó el trámite del presupuesto, que tras este incidente fue expedido por decreto con base en lo aprobado durante el primer debate en las comisiones económicas; con lo que no quedaron las modificaciones que se habían aprobado por las plenarias de ambas corporaciones y que tenían directa injerencia en sectores como salud, educación y justicia.

Rodrigo Lara también culpó al Ministerio de Hacienda por lo sucedido con el presupuesto

La controversia coincidió con la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior. En su carta de renuncia irrevocable, presentada el 22 de octubre de 2026 ante el despacho del presidente Abelardo de La Espriella, luego de que se solicitara su dimisión, el exministro se apartó de cualquier responsabilidad por la consolidación de los textos del presupuesto.

“El Ministerio del Interior no es ni ha sido nunca responsable del cotejo y la compilación de los textos. Es tarea, como lo sabe todo el país político, que corresponde a otra cartera, y nadie puede responder por lo que no controla”, escribió Lara, lo que fue entendido como un mensaje a su excolega, el titular de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, que sí permaneció en su cargo.

En su carta de renuncia, el exministro del Interior Rodrigo Lara apuntó al rol del Ministerio de Hacienda en la verificación del articulado que debía discutirse en referencia el Presupuesto General de la Nación - crédito Colprensa
En su carta de renuncia, el exministro del Interior Rodrigo Lara apuntó al rol del Ministerio de Hacienda en la verificación del articulado que debía discutirse en referencia el Presupuesto General de la Nación - crédito Colprensa

En efecto, con esa declaración, Lara señaló que la revisión de los documentos aprobados por Senado y Cámara no era una función de su despacho. Su posición está enfocada en que la verificación de las proposiciones y la coincidencia entre los textos estaba responsabilidad del equipo que tenía a su disposición Gómez, el mismo que habría dado un paso al costado.

Antes de su renuncia, Lara había defendido su papel en la discusión legislativa. “Mi rol era garantizar los votos, garantizar que estuvieran las bancadas y ahí estuvieron”, afirmó al referirse al trámite del Presupuesto General de la Nación; en medio de la controversia por una forma en que se registró el primer gran remezón al interior del Gobierno de De la Espriella.

Congresista de Cambio Radical explicó que la Cámara votó con base en documentos entregados por Hacienda

Otro de los que habría enfilado baterías hacia el rol del Ministerio de Hacienda en este asunto fue el representante a la Cámara John Édgar Pérez, de Cambio Radical, que sostuvo en declaraciones a Blu Radio que el debate se llevó a cabo de forma simultánea entre las dos corporaciones para cumplir el plazo legal de aprobación, que vencía el 20 de octubre.

La estrategia buscaba que la Cámara votara un texto equivalente al que avanzaba en el Senado, artículo por artículo. De esa forma, el Gobierno pretendía evitar una etapa de conciliación que resultaba inviable por el límite de tiempo; sin embargo, un aparente descuido en el avance de la sesión derivó en que se aprobara un texto distinto en el artículo 65.

John Édgar Pérez, de Cambio Radical, también responsabilizó al Ministerio de Hacienda por la confusión registrada en la aprobación del Presupuesto General de la Nación - crédito suministrada a Infobae Colombia
John Édgar Pérez, de Cambio Radical, también responsabilizó al Ministerio de Hacienda por la confusión registrada en la aprobación del Presupuesto General de la Nación - crédito suministrada a Infobae Colombia

“La Cámara dio un receso y el Senado pudo adelantar de manera más rápida en la aprobación. Esto nos iba a permitir hacer un paralelo con los artículos aprobados y las diferentes modificaciones que se hacen. Teníamos un listado de los artículos cambiados en Senado y ese, el 65, era uno de los que tenía proposición avalada”, afirmó Pérez al citado medio.

Según el congresista, la Cámara recibió un paquete de proposiciones avaladas por el Gobierno que incluía una modificación al artículo 65, que trataba sobre temas fiscales. Esa proposición, de acuerdo con su explicación, había sido planteada en el Senado, pero no quedó aprobada allí, lo que fue el origen de la confusión que tumbó el presupuesto aprobado.

“Ahí estuvo todo el tiempo sentado el ministro con sus técnicos y de manera reiterada preguntamos cuáles eran las proposiciones avaladas y a mí me entregan un paquete que tiene la firma del ministro y dice: aval”, expresó el representante, que agregó que el documento llevó a que la Cámara votara una modificación distinta a l que vio la luz en el Senado.

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