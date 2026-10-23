Cónclave militar definió a los 15 oficiales que harán curso de ascenso para convertirse en generales y contraalmirantes

Nueve coroneles del Ejército, cinco capitanes de navío de la Armada y un coronel de la Fuerza Aérea fueron seleccionados tras más de diez horas de deliberación en Bogotá - crédito Colprensa

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Las Fuerzas Militares definieron la lista de 15 oficiales que realizarán el curso de ascenso en 2027 y que, de completar el proceso correspondiente, podrán convertirse en los próximos generales y contraalmirantes de Colombia.

La decisión se tomó después de más de diez horas de deliberación durante el denominado cónclave militar realizado este jueves 22 de octubre en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá.

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Según reveló en primicia La FM, al finalizar la reunión sonaron las tradicionales tres salvas o “cañonazos”, señal que marcó la selección definitiva de los coroneles y capitanes de navío que continuarán en carrera hacia los grados superiores.

En total fueron escogidos nueve coroneles del Ejército Nacional, cinco capitanes de navío de la Armada de Colombia y un coronel de la Fuerza Aérea Colombiana.

En total fueron escogidos nueve coroneles del Ejército Nacional, cinco capitanes de navío de la Armada de Colombia y un coronel de la Fuerza Aérea Colombiana. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Estos son los 15 oficiales seleccionados

Por parte del Ejército Nacional, los escogidos fueron:

Juan Algarra Malaver, del arma de Caballería; Eduard Delgado Hernández, de Infantería; Alexander López Cañarte, de Caballería; Jairo Mancilla Villamizar, de Infantería; Robinsson Muñoz Aguirre, de Caballería; Jesús Murcia Quiroga, de Infantería; Gustavo Narváez Orozco, de Infantería; Diego Patiño Orozco, de Infantería; y Amparo López Pico, de la rama administrativa.

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En la Armada de Colombia fueron seleccionados los capitanes de navío Carlos Eduardo Urbano Montes, Jesús Andrés Zambrano Pinzón, Manuel Felipe Rodríguez Villate, Jorge Alberto Cabrera Botero y Germán Darío Castro Triana.

Por la Fuerza Aérea Colombiana fue elegido el coronel Jolman Bahamón Hernández.

Estos oficiales deberán realizar el curso de ascenso durante 2027 como parte del proceso para llegar a los grados de general o contraalmirante, según corresponda a cada fuerza.

La elección no se produjo de manera automática. De acuerdo con la información conocida, más de un centenar de generales y almirantes de todo el país participaron en el análisis de los candidatos que cumplían con los requisitos.

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Durante el cónclave se estudiaron las hojas de vida, la trayectoria profesional y los resultados operacionales obtenidos por los oficiales a lo largo de sus carreras.

Cada fuerza presentó sus opcionados y posteriormente se desarrolló la deliberación que terminó con la conformación de la lista definitiva.

Ejército Nacional- crédito Colprensa

62 oficiales que no clasificaron serán retirados

La decisión también tendrá consecuencias para los militares que aspiraban a continuar en la línea de ascenso y no fueron seleccionados.

Según la información divulgada, los oficiales que no clasificaron serán dados de baja de sus respectivas fuerzas, debido a que ya cumplieron con el tiempo de servicio establecido.

En el Ejército Nacional saldrán 24 oficiales, mientras que en la Armada de Colombia serán retirados otros 24.

En la Fuerza Aérea Colombiana, la decisión implica la salida de 14 oficiales.

En total, serían 62 uniformados los que abandonarían las instituciones como consecuencia del proceso de selección.

El cónclave militar es una de las etapas determinantes dentro de la carrera de los oficiales, debido a que define quiénes continúan el camino hacia los máximos grados de mando dentro de las Fuerzas Militares.

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Los 15 seleccionados todavía deberán cumplir el curso correspondiente y los procedimientos institucionales previstos antes de que se concrete un eventual ascenso.

La lista conocida este 22 de octubre marca así el inicio del proceso que definirá una parte de la próxima generación de altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.