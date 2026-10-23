Colombia

Cónclave militar definió a los 15 oficiales que harán curso de ascenso para convertirse en generales y contraalmirantes

Nueve coroneles del Ejército, cinco capitanes de navío de la Armada y un coronel de la Fuerza Aérea fueron seleccionados tras más de diez horas de deliberación en Bogotá

Isabella Mesa, de 19 años, recibió al menos 24 puñaladas por parte de su agresor - crédito Colprensa
Nueve coroneles del Ejército, cinco capitanes de navío de la Armada y un coronel de la Fuerza Aérea fueron seleccionados tras más de diez horas de deliberación en Bogotá - crédito Colprensa
Guardar

Las Fuerzas Militares definieron la lista de 15 oficiales que realizarán el curso de ascenso en 2027 y que, de completar el proceso correspondiente, podrán convertirse en los próximos generales y contraalmirantes de Colombia.

La decisión se tomó después de más de diez horas de deliberación durante el denominado cónclave militar realizado este jueves 22 de octubre en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá.

PUBLICIDAD

Según reveló en primicia La FM, al finalizar la reunión sonaron las tradicionales tres salvas o “cañonazos”, señal que marcó la selección definitiva de los coroneles y capitanes de navío que continuarán en carrera hacia los grados superiores.

En total fueron escogidos nueve coroneles del Ejército Nacional, cinco capitanes de navío de la Armada de Colombia y un coronel de la Fuerza Aérea Colombiana.

El Ejército de Colombia tiene 9.180 oficiales frente a una planta autorizada de 10.923, con una cobertura del 84% y 1.743 vacantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
En total fueron escogidos nueve coroneles del Ejército Nacional, cinco capitanes de navío de la Armada de Colombia y un coronel de la Fuerza Aérea Colombiana. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Estos son los 15 oficiales seleccionados

Por parte del Ejército Nacional, los escogidos fueron:

Juan Algarra Malaver, del arma de Caballería; Eduard Delgado Hernández, de Infantería; Alexander López Cañarte, de Caballería; Jairo Mancilla Villamizar, de Infantería; Robinsson Muñoz Aguirre, de Caballería; Jesús Murcia Quiroga, de Infantería; Gustavo Narváez Orozco, de Infantería; Diego Patiño Orozco, de Infantería; y Amparo López Pico, de la rama administrativa.

PUBLICIDAD

En la Armada de Colombia fueron seleccionados los capitanes de navío Carlos Eduardo Urbano Montes, Jesús Andrés Zambrano Pinzón, Manuel Felipe Rodríguez Villate, Jorge Alberto Cabrera Botero y Germán Darío Castro Triana.

Por la Fuerza Aérea Colombiana fue elegido el coronel Jolman Bahamón Hernández.

Estos oficiales deberán realizar el curso de ascenso durante 2027 como parte del proceso para llegar a los grados de general o contraalmirante, según corresponda a cada fuerza.

La elección no se produjo de manera automática. De acuerdo con la información conocida, más de un centenar de generales y almirantes de todo el país participaron en el análisis de los candidatos que cumplían con los requisitos.

Durante el cónclave se estudiaron las hojas de vida, la trayectoria profesional y los resultados operacionales obtenidos por los oficiales a lo largo de sus carreras.

Cada fuerza presentó sus opcionados y posteriormente se desarrolló la deliberación que terminó con la conformación de la lista definitiva.

Denuncia - Contrato - Ejército Nacional
Ejército Nacional- crédito Colprensa

62 oficiales que no clasificaron serán retirados

La decisión también tendrá consecuencias para los militares que aspiraban a continuar en la línea de ascenso y no fueron seleccionados.

Según la información divulgada, los oficiales que no clasificaron serán dados de baja de sus respectivas fuerzas, debido a que ya cumplieron con el tiempo de servicio establecido.

En el Ejército Nacional saldrán 24 oficiales, mientras que en la Armada de Colombia serán retirados otros 24.

En la Fuerza Aérea Colombiana, la decisión implica la salida de 14 oficiales.

En total, serían 62 uniformados los que abandonarían las instituciones como consecuencia del proceso de selección.

El cónclave militar es una de las etapas determinantes dentro de la carrera de los oficiales, debido a que define quiénes continúan el camino hacia los máximos grados de mando dentro de las Fuerzas Militares.

Los 15 seleccionados todavía deberán cumplir el curso correspondiente y los procedimientos institucionales previstos antes de que se concrete un eventual ascenso.

La lista conocida este 22 de octubre marca así el inicio del proceso que definirá una parte de la próxima generación de altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Temas Relacionados

Fuerzas Militaresascensos militaresEjército NacionalArmada de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se acabó el sueño de Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: fue eliminado por el Estudiantes de Edwuin Cetré

El volante de los brasileños jugó 64 minutos y se perdió la serie de penales en la que el atacante de los argentinos falló su cobro, pero lo salvaron las atajadas de Fernando Muslera para vencer 3-2

Se acabó el sueño de Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: fue eliminado por el Estudiantes de Edwuin Cetré

Video | Cámara trampa captó a un Puma concolor, la segunda especie de felino más grande del continente americano, en una reserva ubicada en Tolima

Su especie figura en la categoría Casi Amenazada, según Cortolima. Se caracteriza por tener extremidades largas y delgadas

Video | Cámara trampa captó a un Puma concolor, la segunda especie de felino más grande del continente americano, en una reserva ubicada en Tolima

Juanes compartió en sus redes sociales el momento en que compuso ‘Es por ti’, hace 25 años

El artista difundió un registro audiovisual de la composición de la canción en Bogotá, dedicada a su esposa, Karen Martínez, durante los inicios de su relación amorosa

Juanes compartió en sus redes sociales el momento en que compuso ‘Es por ti’, hace 25 años

Preparador físico colombiano explicó algunas de las razones de la lesión de Luis Díaz con el Bayern Múnich: el Mundial 2026 tiene incidencia

El equipo alemán informó que el extremo sufrió una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de Champions League ante Arsenal

Preparador físico colombiano explicó algunas de las razones de la lesión de Luis Díaz con el Bayern Múnich: el Mundial 2026 tiene incidencia

Osteoporosis: las claves para cuidar los huesos en casa con ejercicios y alimentación

Rutinas adaptadas, alimentos ricos en calcio y revisión de riesgos ofrecen herramientas para disminuir la posibilidad de fracturas

Osteoporosis: las claves para cuidar los huesos en casa con ejercicios y alimentación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Juanes compartió en sus redes sociales el momento en que compuso ‘Es por ti’, hace 25 años

Juanes compartió en sus redes sociales el momento en que compuso ‘Es por ti’, hace 25 años

Karina García habló “largo y tendido” sobre su embarazo, junto a su hijo Valentino: “He tenido como cuatro cambios de fecha”

Marcela Carvajal contó lo que hubo detrás de su separación con Beto Gaitán: “Es una relación de compañeros, pero no de pareja”

Shakira y Michael Jackson comparten una hazaña en YouTube: cuatro décadas de éxito

Andrea Serna despidió a un ser querido y relató el duelo de su familia con este conmovedor mensaje: “Nos dejó un vacío enorme”

Deportes

Se acabó el sueño de Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: fue eliminado por el Estudiantes de Edwuin Cetré

Se acabó el sueño de Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: fue eliminado por el Estudiantes de Edwuin Cetré

Jhon Arias se enfrentará a dos colombianos en la final de la Copa Libertadores: este es el rival de Palmeiras

Preparador físico colombiano explicó algunas de las razones de la lesión de Luis Díaz con el Bayern Múnich: el Mundial 2026 tiene incidencia

Santa Fe y Deportivo Cali conocieron a sus rivales para los cuartos de la Copa Libertadores Femenina: hay fechas para los partidos

Edwin Cardona hizo un gol desde la mitad de la cancha con Atlético Nacional ante Deportivo Pasto: se llevó los aplausos de James Rodríguez