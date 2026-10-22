Colombia

Rodrigo Lara salió del Ministerio del Interior y le produjo otro récord al gobierno de Abelardo de la Espriella: el que menos tiempo duró en el cargo en la historia

El presidente colombiano anunció que el funcionario será reemplazado por Alejandro Ordóñez, aunque mientras sea oficializado, la cartera será liderada temporalmente por Iván Cancino

- crédito Instagram de Rodrigo Lara Restrepo
- crédito Instagram de Rodrigo Lara Restrepo
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior, tras llevar dos meses y 15 días como encargado de una de las carteras más importantes de Colombia.

El mandatario lo anunció en la noche del miércoles 21 de octubre, donde no explicó las razones del relevo ni precisó si el dirigente recibirá otra responsabilidad dentro de la administración nacional. Sin embargo, anunció que su reemplazo será Alejandro Ordóñez Maldonado, exprocurador y quien se venía desempeñando como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

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“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior”, afirmó el jefe de Estado en la red social. Hasta que se formalice la posesión del nuevo titular, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones del ministerio.

La decisión modifica la conducción de uno de los ministerios encargados de la política interior, la relación del Ejecutivo con otras instituciones, la gobernabilidad y la coordinación con las autoridades territoriales.

Su salida ocurrió después del hundimiento del Presupuesto General de la Nación para 2027 por errores de procedimiento en el Congreso, una crisis que obligó al Ejecutivo a expedirlo por decreto.

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Este es el segundo ministro que sale del gabinete de Abelardo de la Espriella. La primera había sido Viviane Morales, que estaba a cargo del Ministerio de Educación Nacional, pero que presentó su renuncia irrevocable al cargo debido a una situación familiar. Al igual que Lara Restrepo, Morales había sido oficializada en el cargo desde el 7 de agosto, pero solo duró 24 días en el puesto; posteriormente, fue reemplazada por Ilva Myriam Hoyos.

Récord histórico

La salida de Rodrigo Lara Restrepo deja un hecho particular en la historia reciente de Colombia, ya que lo convierte en el ministro del Interior con menor tiempo ejerciendo sus funciones en ese cargo en la historia de Colombia.

Lara Restrepo había sido anunciado como integrante del gabinete el 26 de junio de 2026 y asumió formalmente el cargo el 7 de agosto, con el inicio del nuevo Gobierno nacional. Sin embargo, pasaron 76 días para que tuviera que abandonar su puesto por orden del presidente Abelardo de la Espriella.

Antes de Lara, el dirigente que poseía el registro era Federico Rengifo Vélez, quien ocupó el Ministerio del Interior durante cuatro meses y 16 días, entre el 18 de mayo y el 3 de septiembre de 2012, durante la administración de Juan Manuel Santos. Había llegado desde la Secretaría General de la Presidencia para sustituir a Germán Vargas Lleras, trasladado al Ministerio de Vivienda.

Posteriormente, aparece Juan Fernando Cristo, que solo duró siete meses en el cargo, que ostentó entre julio de 2024 y febrero de 2025, en el gobierno de Gustavo Petro. También, aparece Fernando Londoño Hoyos, primer titular de la cartera unificada de Interior y Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien permaneció 11 meses y 20 días, desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 27 de julio de 2003.

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