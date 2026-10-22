Colombia

Rodrigo Lara presentó su carta de renuncia al Ministerio del Interior tras solicitud del presidente Abelardo de la Espriella: qué dice

El documento, fechado el 22 de octubre, formaliza la salida del funcionario, quien agradeció la confianza del mandatario y dejó a disposición del Gobierno la información necesaria para garantizar la continuidad de los asuntos pendientes de la cartera

Lara presentó su dimisión como “libre, voluntaria e irrevocable” y precisó que tendrá efectos a partir de la fecha en que sea aceptada - crédito Europa Press
Lara presentó su dimisión como “libre, voluntaria e irrevocable” y precisó que tendrá efectos a partir de la fecha en que sea aceptada - crédito Europa Press
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Rodrigo Lara Restrepo presentó formalmente su carta de renuncia al cargo de ministro del Interior, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara su salida del gabinete y designara a Alejandro Ordóñez Maldonado como su sucesor.

En el documento, fechado en Bogotá el jueves 22 de octubre de 2026, el funcionario manifestó que su dimisión es libre, voluntaria e irrevocable, y precisó que tendrá efectos a partir de la fecha en que sea aceptada por el jefe de Estado. Lara expresó su agradecimiento por la designación y por la oportunidad de dirigir una de las principales carteras políticas del Ejecutivo durante los primeros meses de la nueva administración.

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“Por medio de la presente, me permito presentar ante usted mi renuncia, de manera libre, voluntaria e irrevocable, al cargo de Ministro del Interior, para el cual tuvo a bien designarme, con efectos a partir de la fecha en que sea aceptada”, señala el documento firmado por el funcionario.

La presentación de la carta se produjo después de que el mandatario comunicara, durante la noche del miércoles 21 de octubre, la decisión de relevar a Lara Restrepo de sus funciones y anunciar la llegada de Ordóñez Maldonado al Ministerio del Interior. El anuncio presidencial se realizó mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la que también se refirió al periodo de transición entre ambos funcionarios.

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En su carta, Lara indicó que estaba dispuesto a colaborar con el proceso de empalme y a entregar la información relacionada con los asuntos que permanecen en trámite dentro de la entidad. El propósito, según expuso, es facilitar la continuidad de las actividades institucionales y de los compromisos adquiridos por el Ministerio con diferentes sectores.

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