Paloma Valencia le reclamó al Gobierno de Abelardo de la Espriella por demoras en el cierre del Ministerio de Igualdad: "No más zanahoria"

La excongresista y excandidata presidencial expresó su descontento ante la lentitud con la que el gobierno está llevando a cabo la liquidación del Ministerio de Igualdad y señaló la urgencia de estos recursos en medio de la crisis - crédito @PalomaValenciaL/X

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Con un video en sus redes sociales, la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, exigió el jueves 22 de octubre la liquidación inmediata del Ministerio de Igualdad, al sostener que la demora en el cierre mantiene gastos que, según afirmó en su declaración, deberían destinarse a la crisis fiscal que afronta el país.

La dirigente, que fue la tercera con mayor votación en la contienda electoral del 31 de mayo, recordó que la Corte Constitucional declaró inexequible la norma que creó la cartera y reclamó que el Gobierno ejecute la supresión ordenada, en el sentido de poner punto final a la vida jurídica de la dependencia, creada en el Gobierno de Gustavo Petro.

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“No se puede seguir comiendo zanahoria. El Ministerio de la Igualdad, qué bueno que este gobierno haya recuperado más de 280.000 millones de pesos. Pero la verdad, es hora de liquidarlo”, expresó Valencia en el clip, en el que le puso la lupa al proceso de cierre de la entidad, que se quedó sin respaldo legal el 20 de junio pasado.

Paloma Valencia pidió celeridad al presidente Abelardo de la Espriella para poner fin al Ministerio de Igualdad, tras fallo que ordenó su cierre - crédito Luisa González/REUTERS - Europa Press

Es válido precisar que este proceso de clausura del ministerio ya derivó en 13 denuncias ante organismos de control: seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales. Las acciones buscan que se investiguen los presuntos desvíos burocráticos detectados durante la vigencia de la entidad, que operó desde junio de 2023 hasta su cierre.

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La administración Petro, a un día del límite fijado por la Corte, formalizó la liquidación mediante el Decreto 0626, expedido el 19 de junio de 2026, después del hundimiento definitivo en el Congreso de la iniciativa para restablecer el ministerio. La medida ordenó la supresión de la cartera y abrió la fase de cierre físico, laboral y financiero.

Paloma Valencia pidió acelerar el cierre tras la derrota legislativa del restablecimiento

En este caso, la excongresista Valencia atribuyó el desenlace de la entidad a la demanda de inconstitucionalidad que presentó contra la Ley 2281 de 2023. El alto tribunal, tras un riguroso estudio, concluyó en mayo de 2024 que la creación de la entidad tuvo vicios de trámite por la ausencia de un análisis obligatorio de impacto fiscal.

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John Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad, presentó el balance de las primeras semanas de trabajo y aseguró que se superó la meta anual de recuperación de recursos públicos - crédito @JohnMiltonR_/Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia﻿/X

La política caucana reclamó en su publicación que el Ejecutivo complete la liquidación del Ministerio de Igualdad luego de que el Congreso no lograra restablecerlo. Para la exsenadora, la demora contradice el fallo que invalidó la ley de creación y prolonga compromisos presupuestales en medio de la situación fiscal.

“No puede ser que nos estemos demorando tanto en liquidarlo. Cierren eso, ahorren la plata que la necesitamos en esta crisis fiscal. No más zanahoria”, insistió la congresista, que recordó que la orden judicial fijaba el fin de la entidad una vez concluyera el gobierno Petro; aunque el decreto sobre su liquidación dio un periodo de gracia de un año.

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Supresión del Ministerio de Igualdad incluye la eliminación de 471 cargos y la revisión de contratos

El proceso de liquidación que todavía se adelanta, se contempla el despido y la eliminación de 471 cargos, además del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios afectados. Esta etapa también abarca la revisión de compromisos contractuales y financieros de la entidad, que manejó billonario presupuesto.

El Ministerio de Igualdad se quedó sin soporte jurídico tras el fallo de la Corte Constitucional que decretó su cierre al final de la legislatura 2025-2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la información sobre el cierre, del que está a cargo el agente liquidador Jhon Milton Rodríguez, fueron revocados más de 60 contratos considerados irregulares, por un valor cercano a $469.000 millones. La suspensión del denominado fondo paralelo permitió recuperar, según el Gobierno De la Espriella, cerca de $233.700 millones para el erario.

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En sus denuncias, Valencia había alertado una ejecución presupuestal de solo el 8,8% y la contratación de más de 5.000 personas mediante un fondo bajo régimen de derecho privado, cuyo valor ascendía a $140.000 millones. También cuestionó la adjudicación de contratos de alto valor a pocos meses de la desaparición de la cartera.