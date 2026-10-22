Colombia

Jerome Sanabria puso en duda las capacidades de Alejandro Ordóñez tras ser anunciado como nuevo ministro del Interior: “Me preocupa”

La joven de 20 años alertó sobre los obstáculos que podría afrontar una iniciativa de contrarreforma pensional por las diferencias dentro del Legislativo

“No tuvo una sola victoria”, el cuestionamiento de Jerome Sanabria a Rodrigo Lara, también habló sobre Alejandro Ordoñez - crédito Rodrigo Lara Restrepo - Álvaro Tavera/Colprensa - captura de pantalla Canal REDMÁSTV / YouTube
“No tuvo una sola victoria”, el cuestionamiento de Jerome Sanabria a Rodrigo Lara, también habló sobre Alejandro Ordoñez - crédito Rodrigo Lara Restrepo - Álvaro Tavera/Colprensa - captura de pantalla Canal REDMÁSTV / YouTube
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Jerome Sanabria expresó preocupación por la falta de acuerdos políticos y el futuro de una contrarreforma pensional, a partir de un mensaje en el que evaluó los poco más de dos meses de gestión de Rodrigo Lara como ministro del Interior y planteó dudas sobre la capacidad de su sucesor Alejandro Ordóñez para negociar con las distintas bancadas del Congreso tras ser anunciado como nuevo jefe de la cartera.

La joven de 20 años, quien integró el equipo de empalme del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, sostuvo que el escenario legislativo mostraba dificultades desde antes. “Lo de Lara veía venirse”, escribió en el trino difundido en su cuenta oficial de X.

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Sanabria señaló que Lara no consiguió respaldos suficientes en el Congreso durante el primer año de administración. “No tuvo una sola victoria en el Congreso”, afirmó.

El mensaje también incluyó reparos sobre el eventual papel de Ordóñez en las conversaciones políticas. La integrante del empalme consideró que el desafío pasa por construir consensos entre sectores con posiciones distintas dentro del Legislativo.

Jerome Sanabria cuestionó la falta de acuerdos para una contrarreforma en el Congreso - crédito @SoyJerome__/X
Jerome Sanabria cuestionó la falta de acuerdos para una contrarreforma en el Congreso - crédito @SoyJerome__/X

“Tampoco creo que Ordóñez tenga la capacidad de mediar”, manifestó. Según su planteamiento, la diversidad de las bancadas podría dificultar cualquier intento de acercamiento para alcanzar mayorías parlamentarias.

La publicación vinculó esas inquietudes con una propuesta que describió como “nuestra contrarreforma”. Sanabria advirtió que el trámite de esa iniciativa podría enfrentar obstáculos si persisten las diferencias entre los grupos políticos y no se consolida una estrategia de diálogo.

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“Me preocupa de cara a la presentación de nuestra contrarreforma”, añadió la joven. En el cierre de su mensaje, Sanabria dejó abierta la posibilidad de que su diagnóstico no se cumpla. “Ojalá que me equivoque”, escribió.

El pronunciamiento expone tensiones sobre la capacidad del Ejecutivo para avanzar en el Congreso y anticipa debates alrededor de la contrarreforma mencionada por la exintegrante del equipo de empalme.

Jerome Sanabria expresó preocupación por el futuro legislativo de la contrarreforma - crédito @SoyJerome__/X
Jerome Sanabria expresó preocupación por el futuro legislativo de la contrarreforma - crédito @SoyJerome__/X

El presidente De la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior y designó a Alejandro Ordóñez Maldonado para asumir esa cartera, según una publicación difundida durante la noche del miércoles 21 de octubre de 2026 en la cuenta oficial del mandatario en X.

La transición no será inmediata. Mientras se completa el trámite de posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ejercerá de manera temporal las funciones correspondientes a Interior. El jefe de Estado no informó la fecha prevista para la formalización del relevo.

El Ministerio del Interior concentra la interlocución del Ejecutivo con distintas instituciones, autoridades regionales y sectores políticos. Entre sus tareas están la coordinación territorial, la gestión de asuntos de gobernabilidad y el diálogo con el Congreso de la República.

En su mensaje, De la Espriella agradeció la labor de Lara Restrepo y destacó la experiencia del funcionario que lo reemplazará. “Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia”, señaló el presidente.

Sobre el nuevo designado, añadió que su trayectoria será necesaria para enfrentar los retos de la administración. “Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado”, escribió el mandatario.

- crédito @ABDELAESPRIELLA/X
- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El anuncio constituyó el primer cambio conocido en la dirección de esa dependencia desde el inicio del actual Gobierno nacional. La Casa de Nariño no difundió información adicional sobre las razones que llevaron a la salida del ministro.

Rodrigo Lara Restrepo había sido presentado como parte del gabinete el 26 de junio de 2026. Su posesión ocurrió el 7 de agosto, fecha de inicio de la administración de Abelardo de la Espriella.

Desde entonces, encabezó una cartera vinculada con la construcción de acuerdos políticos y la articulación con las entidades territoriales. Su permanencia se extendió por dos meses y 14 días, hasta la comunicación presidencial emitida el 21 de octubre.

El Gobierno tampoco precisó si la salida obedeció a una evaluación de la gestión, a reacomodos internos o a diferencias sobre asuntos políticos. La publicación no incluyó referencias a un próximo cargo para Lara Restrepo dentro de la administración.

La designación de Alejandro Ordóñez Maldonado queda pendiente de posesión.

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