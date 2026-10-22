Jerome Sanabria desató una polémica al vincular a la izquierda con el caso Jeffrey Epstein y los señalamientos contra Petro: así reaccionaron en redes

Jerome comparó la reacción de la izquierda en el caso de Jeffrey Epstein con las acusaciones en contra de Gustavo Petro y desató una fuerte polémica - crédito @soyjerome_/Instagram - Presidencia - NYP

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La activista política, creadora de contenido y estudiante de Derecho e Historia Jerome Sanabria desencadenó una fuerte ola de reacciones y críticas en plataformas digitales tras publicar un mensaje en el que comparó el caso de la isla de Jeffrey Epstein con las controversias que rodean al expresidente Gustavo Petro.

Pese a que la publicación se difundió el 21 de octubre, se mantiene entre las principales tendencias de conversación en redes sociales durante la jornada del 22 de octubre.

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El origen de la controversia ocurrió cuando la activista de derecha escribió un comentario en su cuenta de X enfocado en cuestionar la postura ideológica de sectores de izquierda frente a delitos de explotación y abuso.

En su mensaje, la creadora de contenido buscó vincular el expediente judicial del magnate estadounidense con los señalamientos lanzados por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez.

“La izquierda molesta por la isla de Epstein, ¿qué dice ahora con la casa de Petro?”, posteó Jerome Sanabria, lo que desató una ola de miles de interacciones y respuestas de usuarios de distintas corrientes.

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La activista y creadora de contenido publicó en X una pregunta sobre Epstein y Petro que provocó críticas, memes y respuestas de usuarios de distintas corrientes políticas - crédito @SoyJerome__/X

La comparación utilizada por la activista generó un rechazo generalizado entre internautas, quienes señalaron que la gravedad de los delitos atribuidos a la red de Jeffrey Epstein no debe ser analizada bajo sesgos políticos o partidistas.

Memes, críticas y respuestas: así reaccionaron los usuarios a la publicación

Diversos usuarios respondieron que la indignación frente a las redes internacionales de tráfico sexual de menores es un asunto de derechos humanos que involucra a la sociedad en general y no una postura exclusiva de un sector ideológico.

Jerome Sanabria desató una controversia en redes sociales tras comparar el caso de Jeffrey Epstein con las acusaciones que han circulado sobre el entorno del expresidente Gustavo Petro - crédito X

A raíz del comentario, las redes sociales se llenaron de memes, cuestionamientos y mensajes de rechazo hacia Jerome por utilizar un expediente de explotación infantil para hacer debate político.

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Algunos de los comentarios más llamativos se encuentran: “¿Entonces bajo esta óptica a Jerome no le molestan los archivos Epstein?”; “En la primera hay pruebas en cuanto a testimonios, fotos, emails, videos y hasta una isla; en la segunda solo personas cuya evidencia se basa nada más en su palabra, lo que otros le dijeron o alcanzaron a oír”; “Esperen… ¿La izquierda? O sea, ¿las personas de derecha como esta mujer no estaban ‘molestos’ por el crimen de pedofilia que perpetraron en la isla Epstein?”.

Cabe señalar que cuando Beto Coral cuestionó a la creadora de contenido por sus palabras, ella se defendió y señaló: “A ver, Beto, es más que obvio que a todos nos indignan los menores de Epstein, pero ustedes se hacen los que no entienden porque les gana la mala intención. Mi pregunta: ¿A ustedes les indignan los menores de Petro?”.

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6. Jerome Sanabria respondió a las críticas de Beto Coral y sostuvo que su cuestionamiento estaba dirigido a quienes, según ella, no se pronunciaban sobre las acusaciones relacionadas con Petro - crédito @SoyJerome__/X

Las diferencias entre el caso Epstein y los señalamientos sobre Petro

El trasfondo del mensaje de Jerome Sanabria hace referencia al expediente de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense que operó una red internacional de abuso y tráfico sexual de menores de edad en propiedades de Nueva York, Florida y su isla privada en las Islas Vírgenes.

Epstein fue arrestado por cargos federales en 2019 y falleció en su celda en agosto de ese mismo año, mientras que su socia Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de prisión en 2021 por su participación en los mismos hechos.

Por otra parte, la mención a la residencia presidencial se relaciona con las declaraciones entregadas por la exfuncionaria del Dapre Angie Rodríguez en entrevistas periodísticas.

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Rodríguez aseguró que en el entorno gubernamental existía una presunta red de mujeres jóvenes con influencia en la contratación pública e hizo alusiones a imágenes en computadores, además de señalar que el exmandatario había estado con “niños travestis”, aunque la propia exdirectora aclaró posteriormente que no contaba con pruebas digitales ni podía comprobar la presencia de menores de edad.

Jeffrey Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales relacionados con la explotación sexual de menores y murió bajo custodia ese mismo año - crédito AP

“¿Había niños travestis ahí en esas fotos? Presidente Petro, responda si en su computador del despacho presidencial hay videos e imágenes de menores de edad”, dijo Rodríguez. Sin embargo, ante la presión sobre la veracidad de lo dicho, la propia Rodríguez reconoció más adelante en la misma transmisión que no tenía cómo demostrarlo: “Yo no puedo asegurar que eran menores de edad, no tengo las imágenes ni las pruebas en la mano para confirmarlo”.

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Esta ausencia de soportes fue ratificada por diversos medios de comunicación y por la defensa del Gobierno, que señalaron que “la exfuncionaria no aportó ningún documento, archivo digital ni denuncia formal ante la Fiscalía que respalde sus afirmaciones”, catalogando los señalamientos como especulaciones sin sustento probatorio.

Asimismo, organizaciones de la comunidad Lgbti+ denunciaron presuntos ofrecimientos de dinero a mujeres trans en sectores de Bogotá para rendir testimonios falsos, situación que el exmandatario calificó como un montaje promovido por sectores de la oposición.

La denuncia pública sobre los presuntos pagos provino directamente de la Fundación Las Libertarias y de su directora, a través de sus canales oficiales de comunicación: “Sujetos a bordo de una camioneta blindada llegaron al barrio Santa Fe de Bogotá a ofrecerle dinero a trabajadoras sexuales trans para rendir testimonios falsos que respalden los señalamientos de Angie Rodríguez. A las personas trans no se nos instrumentaliza y menos para generar más odio”.

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Pese a todo y a los implicados en ambos casos, la publicación de Jerome Sanabria continuó acumulando reproducciones y comentarios de rechazo en las redes sociales. Las interacciones en torno a su mensaje reflejan el nivel de polarización que generan las discusiones sobre denuncias públicas y figuras de la política nacional.