Iván Duque se refirió a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno De la Espriella: “No me parece nada trascendental”

El exmandatario consideró que los cambios ministeriales hacen parte de la dinámica habitual de los gobiernos y no necesariamente representan una crisis -Digi Americas/Catalina Olaya/Colprensa

Guardar

Los cambios en los gabinetes ministeriales no necesariamente representan una crisis dentro de un Gobierno. Así lo planteó el expresidente Iván Duque al referirse a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, luego de apenas dos meses en el cargo durante la administración de Abelardo de la Espriella.

En entrevista con Blu Radio, el exmandatario consideró que los relevos hacen parte de la dinámica habitual de cualquier administración y pueden responder a dificultades en la gestión, diferencias internas o problemas de relacionamiento con otros sectores políticos.

PUBLICIDAD

La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, dos meses después de asumir el cargo, fue objeto de análisis por parte de Duque, quien destacó su conocimiento y gestión- crédito rodrigolararestrepo/Instagram

“Con respecto a los ministros, yo creo que lo ideal es uno poder tener más estabilidad. Eso es lo ideal, eso es lo que todos queremos, pero todos tenemos que hacer cambios”, afirmó Duque. El expresidente explicó que los funcionarios pueden desgastarse por errores en su trabajo o por dificultades para mantener buenas relaciones dentro y fuera del Ejecutivo.

“Los ministros se pueden desgastar, bien sea o por errores o bien sea por el relacionamiento con algunos sectores o bien sea también dentro de la misma relación con la cúpula del gobierno. Todo eso es susceptible de que ocurra”, añadió.

PUBLICIDAD

Por esa razón, restó importancia a la salida de Lara como un hecho determinante para el panorama político nacional: “Para mí eso sí es un ruido de hoy, pero no me parece nada trascendental, el cambio. Creo que esos cambios se pueden dar”.

Duque insistió en elegir ministros por su experiencia

Durante la entrevista, el expresidente Duque también defendió la selección de funcionarios con conocimientos técnicos y experiencia profesional, por encima de los nombramientos motivados por acuerdos burocráticos o cuotas partidistas. A su juicio, incorporar representantes de intereses políticos particulares puede generar conflictos dentro del Gobierno y debilitar la confianza entre sus integrantes.

“Lo que sí me parece importante es que el gobierno también ha mantenido una postura que fue la que nosotros tuvimos de buscar ministros técnicos, idóneos, conocedores de sus temas y no personas pertenecientes a representación política, porque eso erosiona una confianza, ayuda a alimentar conflictos dentro del gobierno”, dijo.

PUBLICIDAD

Duque aseguró que mantiene esa posición frente a la administración De la Espriella y respaldó la búsqueda de profesionales capaces de dirigir las distintas carteras: “Siempre respaldaré a los gobiernos y lo hago hoy en día con el presidente De la Espriella con la idea de buscar profesionales capaces, técnicos y conocedores antes que personas que representen solamente feudos o intereses políticos”.

El expresidente Iván Duque se refirió a los cambios en el gabinete De la Espriella y respaldó la elección de funcionarios con experiencia técnica para impulsar la agenda legislativa del Gobierno - crédito Europa Press/Reuters

El exmandatario también tuvo palabras favorables para Rodrigo Lara, de quien destacó su conocimiento y las intenciones que mostró durante su gestión al frente del Ministerio del Interior.

“Yo he tenido siempre una muy buena opinión del doctor Lara. Con él nos conocemos hace mucho tiempo y creo que es una persona conocedora, una persona que ha mostrado las mejores intenciones en su trabajo como ministro”, concluyó el exmandatario al referirse a Rodrigo Lara.

PUBLICIDAD

Alejandro Ordóñez y los desafíos del Gobierno en el Congreso

Sobre la llegada de Alejandro Ordóñez como reemplazo de Lara, Duque destacó su trayectoria en la Procuraduría General de la Nación, donde estuvo durante dos periodos, además de su experiencia diplomática y el respaldo que consiguió en el Congreso.

“La llegada del doctor Ordóñez muestra también algo interesante y es que Alejandro Ordóñez es una persona que tiene mucha experiencia, no solamente fue un procurador que estuvo dos periodos y además básicamente tuvo un respaldo muy importante en el Congreso”.

Para el expresidente, ese recorrido puede ayudar al nuevo ministro a mantener unida la coalición oficialista y facilitar las negociaciones necesarias para impulsar la agenda legislativa del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

El nuevo ministro del Interior recibió el respaldo del expresidente por su trayectoria en la Procuraduría General y su experiencia política - crédito @A_OrdonezM/X

Entre los asuntos que mencionó están las reformas al sistema de salud, los ajustes relacionados con la implementación de la reforma pensional y las iniciativas fiscales. Sobre el componente pensional, expresó preocupación por su sostenibilidad financiera.

Duque consideró que la experiencia política de Ordóñez será importante para avanzar en esas discusiones y evitar que las diferencias dentro de la coalición dificulten los objetivos del Gobierno.

Al referirse a los retos que tendrá el nuevo titular de la cartera política, sostuvo que su trayectoria “Augura que va a llegar a tratar de mantener la coalición unida y a que se pueda avanzar en una agenda legislativa que se requiere para reformar la salud, para evitar el desastre de la implementación de una reforma pensional que es fiscalmente insostenible y también las reformas fiscales”.

PUBLICIDAD