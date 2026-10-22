Gobierno de España no le daría el beneplácito al excongresita del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía como embajador de Abelardo de la Espiella: esta sería la razón

Carlos Felipe Mejía ejerció como senador del Centro Democrático entre 2014 y 2022 - crédito @carlosfelipemejia/Instagram

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La designación de Carlos Felipe Mejía como nuevo embajador de Colombia ante el Reino de España, por parte del presidente Abelardo de la Espriella, ha generado controversia en ambos países.

Sectores políticos y ciudadanos residentes en el país europeo han hecho llamados al Gobierno liderado por Pedro Sánchez para que no conceda el beneplácito a la llegada del político colombiano, mientras que desde el Gobierno colombiano esperan una respuesta favorable de la administración ibérica.

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Sin embargo, se ha conocido novedades que no es favorable para el exsenador, ya que desde el Ejecutivo de ese país indican que no se le otorgaría el requisito para la llegada de Mejía como delegado del gobierno colombiano, según información revelada por Caracol Radio.

El Gobierno de España supedita el beneplácito de Carlos Felipe Mejía a las elecciones convocadas para el 29 de noviembre - crédito REUTERS/Stephanie Lecocq

De acuerdo con fuentes cercanas al gobierno español, consultados por la cadena radial mencionada, el beneplácito de Carlos Felipe Mejía estaría condicionado a las elecciones anticipadas que fueron convocadas por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre.

En dado caso de que haya un cambio de administración, España evaluaría el ingreso del exsenador colombiano para su misión diplomática, según indicó el medio de comunicación.

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Desde el Gobierno colombiano no se ha emitido ningún pronunciamiento sobre el proceso de beneplácito para Carlos Felipe Mejía. Vale mencionar que el 15 de octubre, la hoja de vida de Carlos Felipe Mejía fue publicada en la sección de Aspirantes de la página web de la Presidencia de Colombia.

La Presidencia de Colombia publicó la hoja de vida de Carlos Felipe Mejía el 15 de octubre en su plataforma oficial - crédito Presidencia

Mientras se realiza dicho procedimiento, el designado embajador ha difundido en sus redes sociales que viene desarrollando una inducción institucional previo a su ejercicio a su cargo. En una publicación de X, el futuro diplomático enfatizó en que ya adelantado 9 de 18 módulos de formación y manifestó su expectativa frente a lo que será su labor en el país europeo.

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“Avanzamos en la inducción institucional de la Cancillería, previa a la posesión como Embajador de Colombia en España. Ayer culminamos el noveno de los 18 módulos de formación. Mil gracias al extraordinario equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Secretaría General y a cada uno de los equipos que nos han acompañado en esta primera fase (...) Nos preparamos con rigor y compromiso para servir a Colombia y a nuestros compatriotas en España”, comentó Mejía.

Carlos Felipe Mejía, oriundo del departamento de Caldas, es agrónomo de profesión y fue senador de la República por el Centro Democrático durante dos períodos consecutivos, entre 2014 y 2022. Su carrera legislativa estuvo marcada por la oposición a los Acuerdos de Paz de La Habana, firmados en 2016, y por la presidencia de la Comisión Quinta del Senado.

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Carlos Felipe Mejía completó nueve de los dieciocho módulos del curso de inducción de la Cancillería colombiana - crédito @CARLOSFMEJIA/X

El futuro representante colombiano en España se graduó en 1983 en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, en Honduras. En 2020 obtuvo una maestría en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; y en su reciente trayectoria política intentó volver al Senado sin éxito, bajo las banderas del partido de Salvación Nacional.

Críticas a la designación

Uno de los primeros políticos que cuestionaron la designación de Carlos Felipe Mejía como embajador de Colombia en España fue el diputado local Enrique Santiago, dirigente de Izquierda Unida, quien solicitó a la administración de Pedro Sánchez impedir la llegada de Mejía a Madrid. El parlamentario considera que la embajada es, después de la representación en Estados Unidos, probablemente el puesto diplomático de mayor trascendencia para el país.

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“Sus posiciones de extrema derecha y su trayectoria contra el proceso de paz y la reconciliación tienen especial relevancia en relación con la futura representación diplomática de Colombia en España debido al papel que España ha desempeñado, y continúa desempeñando, en el acompañamiento internacional al proceso de paz colombiano”, señaló Santiago en su carta pública.

El diputado español Enrique Santiago solicitó frenar la designación de Carlos Felipe Mejía por sus posturas frente al acuerdo de paz - crédito Matias Chiofalo - Europa Press

El legislador recordó que, en abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español reiteró el compromiso de ese país con la paz y la estabilidad de Colombia. A partir de esa declaración, cuestionó la “beligerancia” que atribuye al dirigente frente al proceso de paz.

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“No se puede pasar por alto su beligerancia contra el proceso de paz, especialmente cuando existen antecedentes documentados de difusión de noticias falsas y declaraciones públicas con el único objetivo de socavar las instituciones del proceso de paz colombiano”, manifestó el diputado.

Para Santiago, Colombia cuenta con profesionales, diplomáticos de carrera, académicos y servidores públicos con trayectoria que podrían asumir la representación en España. A su juicio, esos perfiles tendrían mayor capacidad para generar consensos, fortalecer la relación bilateral y proyectar un compromiso con la reconciliación nacional.

Beto Coral y colombianos en España rechazan a Carlos Felipe Mejía como embajador de Colombia - crédito @BetoReaccion/X

Del mismo modo, el activista político Beto Coral también imploró al gobierno español para que no conceda el beneplácito, al sostener que el exsenador no representa a los colombianos residentes en ese país.

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“Son colombianos, son sus voces y tienen derecho a ser escuchados. El gobierno de España le hacemos la petición clara: escuche estas voces y no conceda el beneplácito a Carlos Felipe Mejía como embajador de Colombia”, expresó.