Desde la Presidencia del Senado hasta la caída del Presupuesto: los hechos que le costó el Ministerio del Interior a Rodrigo Lara

Rodrigo Lara salió del Ministerio del Interior tras decisión de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó el 21 de octubre de 2026 la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y anunció que el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado ocupará esa cartera. El relevo se produce en medio de cuestionamientos internos por el manejo de la agenda legislativa y varias decisiones administrativas.

De la Espriella, quien hasta ahora era embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), comunicó la designación a través de X. En efecto, sostuvo que la experiencia y la trayectoria de Ordóñez serán necesarias para los desafíos que enfrenta el país.

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El mensaje presidencial no especificó las razones de la salida de Lara Restrepo ni la fecha de posesión de su reemplazo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación. Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera”, afirmó el primer mandatario.

La pérdida de la presidencia del Congreso afectó la posición de Lara

La pérdida de la presidencia del Congreso afectó la posición de Lara - crédito Colprensa

En el Ejecutivo crecía la percepción de que el ministro Lara no coincidía con posiciones centrales del Gobierno. No se informó una razón oficial única para su salida, pero varios episodios habrían deteriorado su relación con el presidente, según informó Semana.

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Uno de ellos fue la elección de la presidencia del Congreso de la República el 20 de julio de 2026. El Gobierno respaldaba al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, pero la votación favoreció a Honorio Henríquez, del Centro Democrático, con apoyo del Pacto Histórico. Sectores del oficialismo atribuyeron el resultado a la falta de mayorías consolidadas alrededor de la candidatura de Deluque.

El analista Gonzalo Araújo indicó a El Tiempo que Lara tuvo resultados dispares en la búsqueda de respaldos parlamentarios durante el primer año de mandato. También planteó dudas sobre la capacidad de Ordóñez para mejorar esa tarea, debido a que su trayectoria se concentra en el ámbito judicial: fue procurador general de la Nación y consejero de Estado.

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Las decisiones sobre Bomberos y un asesor también generaron tensiones

Rodrigo Lara tuvo que despedir al Capitán Germán Miranda de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia por polémicos audios - crédito @DNBomberosCol/X

Otro de los asuntos mencionados fue el nombramiento de Germán Miranda en la Dirección Nacional de Bomberos, pese a denuncias por presuntos actos de corrupción para influir en un proceso en la Fiscalía General de la Nación. Miranda dejó el cargo por orden del líder del movimiento Defensores de la Patria.

La contratación del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Altus Baquero como asesor del Ministerio del Interior también habría provocado diferencias. El presidente De la Espriella ordenó cancelar el contrato, después de cuestionar que Baquero respaldara decisiones del CNE favorables al entonces presidente Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que Bernardo Jaramillo Ossa fue un gran hombre durante un intercambio en el Congreso por el retiro de su afiche del Museo Nacional de Colombia, desmontado el jueves 15 de octubre junto con más de 30 piezas. El funcionario no precisó qué destino tendrán las obras retiradas, una medida que abrió una controversia política y cultural.

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“Sí, fue un gran hombre”. Ante la falta de precisiones sobre las obras, el representante insistió: “¿Van a guardarse? ¿Las van a desaparecer? Porque nuestra gente nos lo está preguntando”, sus palabras pudieron ser interpretadas como una critica a la decisión del mandatario.

El trámite del Presupuesto habría precipitado el cambio de ministro

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, pero se cayó por un vicio en el tramite - crédito Colprensa

El episodio más reciente se relaciona con el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. Un error entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes impidió que la iniciativa avanzara en las plenarias.

Aunque la responsabilidad principal recaería en el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, por las diferencias entre ambas versiones, en el Gobierno consideraban que Lara debía responder por el trámite legislativo. La coordinación de esa agenda era una de las funciones de la cartera del Interior, explicaron fuentes cercanas a la Casa de Nariño a La FM.

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Tras conocer la noticia, varios congresistas lamentaron la salida de Lara del Ministerio del Interior. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, dijo “un cambio de paradigma difícil, pero necesario y acertado para fortalecer la democracia del país”. De corazón, le deseo lo mejor a Rodrigo Lara y le doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez, quien asume enormes retos en una agenda legislativa exigente”.

Por su parte, Duvalier Sanchéz, congresista de la Alianza Verde, expresó su intriga por la llegada de Alejandro Ordóñez a la cartera del Interior, protagonista de polémicas cuando era el líder de la Procuraduría General de la Nación.

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“La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la llegada de Alejandro Ordóñez son una señal preocupante del rumbo que está tomando el Gobierno de Abelardo de la Espriella”, comentó en su cuenta de X.