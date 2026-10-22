Cancillería denunció que hicieron uso irregular de su logo en informe de la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional sobre los pasaportes: “Se pretende inducir al error”

Cancillería denunció el uso irregular de su logo en informe de la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional sobre el modelo de pasaportes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Cancillería de Colombia denunció ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el uso no autorizado de su logo en un informe presentado por la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal dentrodel proceso que mantiene suspendidos, de manera temporal, los convenios del denominado modelo Petro de pasaportes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió un documento al despacho del magistrado Moisés Mazabel en el que sostuvo que el reporte fue presentado sin su consentimiento, aunque incorpora la imagen institucional de la entidad, según informó El Tiempo.

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La Cancillería afirmó que el informe no fue suscrito por un funcionario suyo

El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Omar Bula, sostuvo que el reporte fue remitido pese a que había solicitado una prórroga - crédito Colprensa

En su comunicación, la entidad, liderada por Omar Bula, advirtió que ningún funcionario vinculado al ministerio firmó el documento. Por esa razón, cuestionó que el informe se haya presentado con su logo, pues esa inclusión podría proyectar la existencia de una posición común entre las entidades vinculadas al litigio.

Otro efecto que consideró la cartera es que el documento podría inducir a error al tribunal. “Al incluirse en el informe [...] el logo de la Cancillería, sin que el documento lo suscribiera un funcionario vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores, se pretende inducir en error al Tribunal”, indicó en el escrito enviado al despacho judicial al que accedió el diario.

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Por lo tanto, pidió que no se dé trámite al informe elaborado por la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal. Así mismo, consideró que el uso de su identificación gráfica desconoce la facultad de la cartera para representar y defender sus intereses en el proceso.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender de manera provisional los convenios que respaldan el modelo de pasaportes - crédito Colprensa

Cabe recordar que, la controversia surgió a partir de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitida el 2 de septiembre de 2026, que ordenó suspender de manera provisional los convenios que respaldan el modelo de pasaportes. La medida fue adoptada en una acción popular presentada por el abogado Nicolás Dupont.

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En esa providencia, el tribunal otorgó 20 días hábiles al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para entregar un informe conjunto. El documento debía precisar las actividades realizadas, las fases ejecutadas, los compromisos contractuales cumplidos, un cronograma actualizado y los soportes sobre el estado de implementación del modelo.

La cartera sostuvo, además, que el reporte fue remitido pese a que ella y su Fondo Rotatorio habían solicitado una prórroga. Por ello, pidió autorización para contrastar la información incluida por las otras entidades y presentar posteriormente un informe propio.

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Mientras se mantiene la suspensión provisional de los convenios, el canciller Omar Bula manifestó que el Gobierno nacional busca garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá resolver las solicitudes elevadas por la Cancillería sobre el documento presentado y la ampliación del plazo.

Así va el nuevo modelo de pasaportes en Colombia

Un informe señala que la primera fase ya está operativa y registra 618.793 libretas ordinarias personalizadas hasta septiembre de 2026, mientras las siguientes etapas dependen de la continuidad del esquema - crédito Presidencia

La Imprenta Nacional de Colombia personalizó 618.793 pasaportes ordinarios hasta el 25 de septiembre de 2026, tras concluir la primera fase del nuevo modelo que depende de la continuidad del esquema para avanzar hacia la transferencia de la fabricación. El proceso incluye una cadena industrial entre Colombia, Portugal y Francia, con producción de libretas en blanco en Europa y personalización de datos en Bogotá.

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La línea instalada tiene capacidad mínima para producir 1,5 millones de pasaportes al año y puede procesar hasta 500 solicitudes por hora bajo las condiciones operativas previstas. El dato figura en un informe presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal, citado por El Tiempo.

El expediente fue remitido al despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón en cumplimiento de una medida cautelar que suspendió provisionalmente la ejecución de los convenios nacionales que sostienen el modelo. El reporte describe la implementación, la producción y las compañías que participan en cada etapa.

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La primera fase incluyó la adecuación de las instalaciones de la Imprenta Nacional, el montaje de la línea industrial y la instalación de sistemas para personalizar los documentos. También comprendió infraestructura de seguridad digital (PKI por sus siglas en inglés), un laboratorio forense, una máquina de personalización en la Cancillería, capacitación de personal y certificación del pasaporte.

La infraestructura PKI comenzó a operar el 23 de marzo de 2026, después de la ceremonia de llaves realizada en la Imprenta Nacional. La Organización de Aviación Civil Internacional recibió el certificado nacional el 2 de abril de ese año.

La personalización comenzó en abril de 2026. El informe sostiene que la capacidad de la entidad ya fue demostrada mediante la operación en marcha: “La capacidad de la INC para ejecutar la Fase 1 no constituye una proyección futura, se evidencia en una operación instalada, asumida y ejecutada de manera efectiva por la Entidad”.

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