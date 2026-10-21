Salvatore Mancuso confirmó que exasesor de Gustavo Petro lo buscó para golpear la candidatura presidencial de Abelardo de La Espriella: así era la estrategia

El expresidente Gustavo Petro y, en especial, uno de sus asesores, habría sido señalado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como el responsable de un plan para querer torpedear la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia - REUTERS

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Se conocieron el miércoles 21 de octubre nuevas informaciones sobre lo que habría sido el intento fallido del Gobierno de Gustavo Petro de establecer el ‘Pacto de Valledupar’: un cónclave con exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el que se habrían buscado testimonios contra personajes como el presidente Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con Semana, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso confirmó que recibió dos solicitudes de entrevista de Víctor de Currea-Lugo, entonces asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), antes de las dos vueltas presidenciales. Lo anterior con el propósito de arremeter contra el primer mandatario.

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Según Mancuso, lo que buscaba el exfuncionario era obtener declaraciones sobre De la Espriella, a lo que él no contestó. “Recibí en mi WhatsApp dos comunicaciones de Víctor de Currea-Lugo. Un cuestionario escrito, del 23 de mayo de 2026, antes de la primera vuelta presidencial, y un mensaje de audio el 13 de junio, antes de la segunda vuelta”, afirmó.

El denominado 'Pacto de Valledupar' buscaría afectar la imagen de tres personajes de la oposición: el exmandatario Álvaro Uribe, el fallecido Germán Vargas Lleras y el hoy presidente Abelardo de la Espriella - crédito Ministerio de Justicia

En su declaración, el exjefe de las AUC sostuvo que no atendió ninguno de los requerimientos. “Yo no respondí ninguna de esas comunicaciones, ni suministré información alguna con relación a lo que allí se me planteaba”, agregó Mancuso, que regresó al país el 27 de febrero de 2024, tras pagar su pena por nexos con el narcotráfico en los Estados Unidos.

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Cuestionario indagaba por presuntos vínculos con las AUC

En la información divulgada por el citado medio, De Currea-Lugo escribió a Mancuso para proponerle una entrevista para su sitio web y planteó que el contenido podía “ayudar en algo de cara a las elecciones”. Una proposición que no fue vista con buenos ojos por el exparamilitar, pese a su rol de gestor de paz en la administración de Petro.

“Estimado Salvatore: ¿crees que tendría sentido hacerte una entrevista para mi web sobre De La Espriella? Si crees que es políticamente inconveniente, no lo hacemos. Pero si crees que eso puede ayudar en algo de cara a las elecciones, déjamelo saber”, le habría escrito De Currea-Lugo a Mancuso en un mensaje del 23 de mayo; a ocho días de la primera vuelta.

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El escritor Víctor de Currea-Lugo trabajó en el Dapre y habría buscado sin éxito declaraciones de Salvatore Mancuso contra Abelardo de la Espriella - crédito victordecurrealugo.com

Luego, el exasesor remitió un cuestionario de 10 preguntas sobre la supuesta relación de De la Espriella con personas o intereses ligados a paramilitares. “Si hoy usted tuviera que declarar bajo juramento sobre la relación de De la Espriella con personas o intereses asociados a las AUC, ¿qué estaría dispuesto a afirmar de manera concreta ante la justicia colombiana?”.

Sobre el particular, Mancuso sostuvo que no tenía elementos para responder ese cuestionario. “No tenía información que aportar sobre Abelardo De La Espriella en relación con ese cuestionario y no estaba dispuesto a participar en señalamientos que no pudiera respaldar con hechos ciertos y verificables, mucho menos en medio de una campaña electoral”, declaró.

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Exasesor de Petro buscaba un “golpe de opinión” contra De la Espriella, a una semana de la segunda vuelta

En el audio, del 13 de junio, De Currea-Lugo le expresó a Mancuso preocupación por el resultado electoral y le pidió una entrevista, pues para el exasesor era claro que una declaración del exjefe paramilitar podía influir en la recta final de la contienda; aunque el exjefe paramilitar se negó a acceder a esta solicitud, como lo indicó tras conocerse detalles del caso.

El exjefe paramilitar se refirió a las peticiones que habría recibido de exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro para apuntar contra Álvaro Uribe, Germán Vargas y Abelardo de la Espriella - crédito @MancusoSalvat/X

“Con eso la posibilidad, hermano, de que los que lleguen, que antes ayudaron a construir la paz con ustedes, les claven el puñal, como hizo (Álvaro) Uribe. Así como Uribe los extraditó, hermano”, se escucha decir a De Currea-Lugo, de acuerdo con el reporte, como una especie de persuasión al excabecilla para que enfilara baterías contra el abogado, hoy mandatario.

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Justamente, el audio también incluye una referencia al primer mandatario, a una semana de que se efectuara la segunda vuelta presidencial, en la que el líder de derecha derrotó al senador Iván Cepeda. “Yo siento que De la Espriella les va a hacer una señora putada para sacarlos del juego”, expresó el exasesor, según el material difundido por el citado medio.

Salvator Mancuso y otros exintegrantes de las extintas AUC se opusieron a lo que habrían sido las peticiones de la administración Petro; a cambio de beneficios - crédito Ministerio de Justicia

Más adelante, De Currea-Lugo sostuvo que se necesitaba un hecho capaz de modificar la dinámica de la campaña. “Se necesita un golpe de opinión muy grande. Que sea significativo para que esto cambie”, dijo el exasesor, de acuerdo con la grabación, en un mensaje en el que concluyó con un pedido directo al excabecilla de las AUC.

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“Sin eso vamos a perder, hermano. Y yo creo, bueno, con todo respeto, creo que tú tienes en la mano ese golpe de opinión”, afirmó el exfuncionario, como último intento para lograr la entrevista. Frente a la gravedad de lo revelado, Víctor De Currea-Lugo todavía no se ha pronunciado sobre estas conversaciones, que dejarían en aprietos a la administración Petro.