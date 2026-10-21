Clan del Golfo estaría extorsionando a caficultores de Antioquia: amenazan con quitarles parte de su cosecha si no les pagan un porcentaje

Imagen de referencia. La estructura armada incluyó a transportadores y comerciantes del grano dentro de las cuotas económicas exigidas. (REUTERS/José Miguel Gómez)

Guardar

Caficultores de los municipios de Toledo y San Andrés de Cuerquia, en el norte del departamento de Antioquia, denunciaron que el Clan del Golfo les estaría imponiendo cobros a los productores durante la actual cosecha.

De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, las exigencias incluirían una carga de café por cada diez recolectadas o hasta el 16% de los ingresos por las ventas.

PUBLICIDAD

La estructura armada, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), estaría citando a productores a reuniones para definir las cuotas de acuerdo con el volumen que cultivan y comercializan, según testimonios recopilados por la cadena radial. Los presuntos cobros también alcanzarían a comerciantes y transportadores que llevan el grano desde las fincas hasta los puntos de compra.

Una reunión programada en los últimos días no se realizó por la presencia de tropas del Ejército en la zona, de acuerdo con las denuncias. Sin embargo, los campesinos temen que las citaciones vuelvan a convocarse y solicitaron refuerzo de la fuerza pública y actuaciones de las autoridades.

PUBLICIDAD

Hasta el momento no se han divulgado cifras sobre el número de productores afectados ni sobre el dinero o café que habría sido exigido. Por ello, las acusaciones requieren verificación por parte de las entidades competentes.

El caso se conoce en medio de antecedentes de intimidaciones en la región. En febrero de 2026, cerca de 20 ganaderos y comerciantes habrían sido llamados bajo amenazas en la vereda Helechales, en Toledo, para informarles de un aumento en los pagos exigidos. En ese momento, el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, afirmó que ninguno de los asistentes había formalizado una denuncia ante la Fiscalía, una situación que vinculó con el temor a represalias.

PUBLICIDAD

También en octubre de 2025, presidentes de juntas de acción comunal del norte antioqueño denunciaron solicitudes atribuidas a integrantes del grupo armado. Les habrían pedido datos de fincas, propietarios y trabajadores, entre ellos nombres, números de identificación, teléfonos, fotografías e información sobre la producción de café.

Gobernación de Antioquia realizó un consejo de seguridad y recordó recompensas

Ante los reportes de extorsión en los municipios del norte antioqueño, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, encabezó un consejo de seguridad en Toledo. En esa ocasión pidió medidas judiciales más contundentes contra los responsables y recordó que hay recompensas de hasta $500 millones por información que permita ubicar a cabecillas de estructuras criminales en el norte del departamento.

PUBLICIDAD

La respuesta institucional también ha incluido planes de seguridad para la cosecha. Entre tanto, la Policía puso en marcha el 28 de agosto, en Concordia, el Plan Cosecha 2026, con cerca de 700 uniformados para los 25 municipios cafeteros del Suroeste, de los cuales 500 corresponden a refuerzos. En 2025, la Gobernación y el Comité de Cafeteros habían priorizado 12 municipios para reforzar la seguridad, entre ellos Toledo y San Andrés de Cuerquia.

Las alertas surgen durante un periodo de dificultades para el sector cafetero. La producción nacional cayó 28,3% entre enero y abril de 2026 y, en abril, la carga se pagó a $2.229.900, un 26,8% menos que un año antes. El Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia prevé que, según el comportamiento de El Niño, la cosecha departamental cierre cerca de 1,9 millones de sacos, entre el 15% y el 20% por debajo de la registrada el año pasado.

PUBLICIDAD