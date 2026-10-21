Colombia

Asesinato de Miguel Uribe Turbay habría sido planeado en campamentos guerrilleros en Colombia y Venezuela, según documento entregado a la Fiscalía: estos son los detalles

El documento sostiene que dos hermanos de alias Jhon Cuarenta, residentes en Villavicencio, se habrían reunido con alias El Viejo para organizar su ingreso al campamento, coordinar actividades relacionadas con el asesinato y entregar recursos antes de su traslado

El atentado contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá reavivó la memoria de los magnicidios políticos en Colombia - crédito Fotocomposición Infobae
El atentado contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá reavivó la memoria de los magnicidios políticos en Colombia - crédito Fotocomposición Infobae
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Un documento radicado ante la Fiscalía General de la Nación, elaborado a partir de información de una fuente reservada, plantea que el asesinato de Miguel Uribe Turbay habría sido planificado en varias reuniones realizadas en campamentos de disidencias de las Farc en Venezuela y en el departamento colombiano de Vaupés.

Según informó Noticias RCN, el documento ya fue incorporado al expediente por el magnicidio del senador y precandidato presidencial. La fuente menciona al menos cuatro encuentros para coordinar el homicidio.

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La primera reunión, de acuerdo con la denuncia, “el homicidio del doctor Miguel Uribe Turbay se realizó tras varias reuniones y una de ellas fue en el campamento de Iván Márquez en Venezuela, acompañado con Jhon Cuarenta, El Zarco Aldinever y el hijo de Griselda Lobo, Sandra Ramírez”, señala el documento citado por el medio.

La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que las órdenes contra Iván Márquez y Zarco Aldinever incluyen solicitud de búsqueda a través de Interpol- crédito REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que las órdenes contra Iván Márquez y Zarco Aldinever incluyen solicitud de búsqueda a través de Interpol- crédito REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La información también ubica otros tres encuentros en un campamento de alias Jhon 40, en Carurú, Vaupés. Según la fuente, la financiación habría sido coordinada entre Villavicencio y ese municipio del suroriente colombiano.

El documento sostiene que dos hermanos de alias Jhon Cuarenta, residentes en Villavicencio, se habrían reunido con alias El Viejo para organizar su ingreso al campamento, coordinar actividades relacionadas con el asesinato y entregar recursos antes de su traslado.

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Además, la denuncia afirma que el día de la muerte de Miguel Uribe Turbay esas personas habrían estado con alias Jhon Cuarenta en el campamento de Carurú. La fuente aseguró que, durante esa noche, el jefe guerrillero habría celebrado el homicidio con disparos al aire.

La denuncia también solicita investigar las visitas de un abogado de alias Jaco a alias Araña en prisión. De acuerdo con el documento, ese abogado habría actuado como enlace entre alias Jaco, alias Araña, alias El Zarco Aldinever, alias Iván Márquez y alias Jhon Cuarenta.

Caso Miguel Uribe Turbay
Las autoridades han afirmado que la orden de terminar con la vida del senador fue dada por la Segunda Marquetalia - crédito Visuales IA

En otro apartado, la fuente del medio de comunicación plantea una “posible vinculación como enlace de Sandra Ramírez con el gobierno de Gustavo Petro, con Iván Cepeda y con su hijo Alberto Cruz Lobo para concretar este homicidio”. Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia y deberán ser verificadas por las autoridades judiciales.

La Fiscalía deberá establecer si las reuniones ocurrieron, quiénes asistieron, si existieron movimientos de dinero vinculados con el crimen y si hay pruebas que conecten a los presuntos responsables con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Según Noticias RCN, la fuente reservada también sostuvo que alias Jaco y alias El Zarco Aldinever permanecerían ocultos en Venezuela.

“Marcos Calarcá” negó señalamientos de María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida el 11 de agosto de 2025 tras el atentado del 7 de junio en Bogotá, mantiene abiertas las investigaciones sobre los autores materiales y posibles determinadores del crimen.

María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, pidió a la Fiscalía General de la Nación verificar un mensaje que recibió dos meses antes del ataque y que entregó a las autoridades el 3 de septiembre de 2026.

En la conversación se menciona a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá, y se afirma que organizaba a ocho personas para cometer el atentado. Tarazona leyó el mensaje durante una entrevista: “Ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacer el atentado”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
- crédito Fotos tomadas de Instagram de Luis Alberto Albán y de María Claudia Tarazona (Instagram)

La mujer solicitó que el contenido sea considerado como una posible línea de investigación, aunque reconoció que su autenticidad y valor probatorio deben ser establecidos por la Fiscalía. “Necesito que la Fiscalía ponga todo su empeño [...] para poder llegar hasta las últimas consecuencias”, expresó.

Albán negó cualquier vínculo con el asesinato y rechazó haber proporcionado información sobre Uribe Turbay. “Yo estoy lejos, absolutamente lejos de eso de lo cual me está acusando ella”, afirmó. También aseguró que no tiene relación con las disidencias de las Farc y que, desde el Acuerdo de Paz de 2016, su actividad se concentra en la política y la defensa de la paz.

El exrepresentante explicó que solo coincidió con Uribe Turbay en algunas sesiones del Congreso y que no mantuvo una relación personal o política con él. Además, negó haber conocido alertas previas sobre un ataque y manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades: “Estoy aquí dispuesto a obedecer las citaciones, a contestar las preguntas”.

La firma reclamó que cualquier responsabilidad se determine con pruebas incorporadas al proceso y bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia - crédito @Dlhlegalgroup/X
La firma reclamó que cualquier responsabilidad se determine con pruebas incorporadas al proceso y bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia - crédito @Dlhlegalgroup/X

La defensa de Albán y de otros cinco excongresistas de Comunes mencionados en los señalamientos pidió verificar la autenticidad, procedencia y contexto de los chats. El abogado Luis Eduardo de la Hoz López advirtió que una denuncia no equivale a una condena y rechazó atribuciones basadas únicamente en “insinuaciones, asociaciones políticas, coincidencias de nombres, antiguos alias o informaciones” aún no valoradas formalmente.

La firma reclamó que cualquier responsabilidad se determine con pruebas incorporadas al proceso y bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.

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