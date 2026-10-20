Van 14 muertos por deslizamiento de tierra en una mina de oro en Nariño: otras siete personas resultaron heridas

Las autoridades coordinaron con la Tercera División del Ejército la evacuación hacia Tumaco de los lesionados con mayor complejidad, luego de que las búsquedas concluyeran sin personas desaparecidas en el sector afectado - crédito @TwiterosCali/X

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Un derrumbe en una mina de oro a cielo abierto dejó 14 muertos el lunes 19 de octubre de 2026 en Iscuandé, Nariño, y causó heridas a otras siete personas.

La emergencia ocurrió en la vereda El Chambero, una zona rural de difícil acceso en el litoral Pacífico colombiano, en la que cerca de 30 mineros se encontraban al momento del deslizamiento.

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La extracción ilegal de oro se convirtió en una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados que operan en Nariño, una región fronteriza con Ecuador.

Álex González, secretario de Paz y Derechos Humanos del departamento, señaló a Caracol Radio que un kilo de pasta base de cocaína puede costar cerca de cuatro millones de pesos, mientras que un kilo de oro puede superar los $400 millones, equivalentes a USD 128.000.

Las tareas de búsqueda concluyeron sin reportes de personas desaparecidas, aunque las autoridades mantuvieron la atención sobre los heridos y sus familias. El balance más reciente confirmó siete heridos, cuatro de ellos en estado grave.

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Un derrumbe en una mina de oro a cielo abierto en Iscuandé dejó catorce muertos y siete heridos en la vereda El Chambero -crédito @TwiterosCali/X

Trece de los cuerpos recuperados fueron trasladados a la cabecera municipal de Santa Bárbara de Iscuandé y otra víctima quedó en Guapi, municipio del departamento del Cauca. La Gobernación de Nariño gestionaba con la Tercera División del Ejército el traslado aéreo de los lesionados de mayor gravedad hacia Tumaco.

El colapso en las riberas del río Iscuandé

Pobladores locales, bomberos y miembros de la Defensa Civil desarrollaron las tareas de rescate en la subregión del Sanquianga - crédito captura pantalla/@HoyNarino/X

El desprendimiento se produjo en un sector de minería a cielo abierto situado en las riberas del río Iscuandé, dentro del territorio del consejo comunitario Cuenca del Río Iscuandé. La tierra sepultó a personas que realizaban labores de extracción en el lugar.

Los primeros reportes hablaban de nueve fallecidos y advertían que la cifra podía aumentar por la cantidad de trabajadores presentes en la mina. Campesinos, habitantes de la comunidad, bomberos y miembros de la Defensa Civil comenzaron las labores de rescate desde las 8:00.

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Las condiciones del terreno dificultaron el acceso de los equipos de emergencia a la subregión del Sanquianga. La presencia de grupos armados ilegales también obligó a reforzar las garantías de seguridad para el personal médico, humanitario y de rescate.

La Defensoría del Pueblo pidió apoyo aéreo de las Fuerzas Militares, atención hospitalaria y recursos humanos, técnicos y logísticos para atender la emergencia. El organismo expresó: “La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia”.

Así mismo, la entidad se mostró preocupada por las condiciones en las que se presentó esta emergencia e hizo un llamado a las autoridades para que atendieran esta tragedia: “Expresamos nuestra profunda preocupación por el deslizamiento de tierra ocurrido esta mañana en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, que habría dejado un número importante de víctimas, aún por confirmar”.

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La entidad también advirtió que el acceso a la mina debía realizarse de forma segura debido a la presencia de organizaciones armadas en el territorio. Según la Gobernación de Nariño, esos grupos se financian además mediante narcotráfico y extorsión.

La minería informal y el control armado en Nariño

La Defensoría del Pueblo solicitó apoyo militar y garantías de seguridad ante la presencia de grupos armados en la zona - crédito @DefensoriaCol/X

Los trabajadores de minas informales suelen operar bajo condiciones de seguridad deficientes, de acuerdo con AFP. Una fuente de la Gobernación consultada por la agencia sostuvo: “Las comunidades no tienen más alternativas económicas que estas actividades supremamente riesgosas. La minería artesanal prácticamente se perdió”.

González afirmó que los problemas de regularización de la actividad minera afectan a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. “Es un fenómeno de orden nacional que está dejando muertos como lo estamos evidenciando y que necesita regularse en departamentos donde sale el oro”, sostuvo.

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Pobladores de la zona han denunciado asesinatos selectivos atribuidos a grupos armados, bajo sospechas de colaboración con la fuerza pública, organizaciones rivales o de robo de oro. La explotación ilegal también está vinculada con la deforestación y la contaminación de ríos con mercurio.

En agosto, otro accidente en una mina artesanal de oro en Nariño dejó 13 muertos y varios heridos.