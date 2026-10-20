Colombia

Van 14 muertos por deslizamiento de tierra en una mina de oro en Nariño: otras siete personas resultaron heridas

El siniestro ocurrido el lunes 19 de octubre en la vereda El Chambero sepultó a trabajadores que extraían el metal en un yacimiento a cielo abierto, situado en una zona rural de difícil acceso

Las autoridades coordinaron con la Tercera División del Ejército la evacuación hacia Tumaco de los lesionados con mayor complejidad, luego de que las búsquedas concluyeran sin personas desaparecidas en el sector afectado - crédito @TwiterosCali/X

Guardar

Un derrumbe en una mina de oro a cielo abierto dejó 14 muertos el lunes 19 de octubre de 2026 en Iscuandé, Nariño, y causó heridas a otras siete personas.

La emergencia ocurrió en la vereda El Chambero, una zona rural de difícil acceso en el litoral Pacífico colombiano, en la que cerca de 30 mineros se encontraban al momento del deslizamiento.

PUBLICIDAD

La extracción ilegal de oro se convirtió en una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados que operan en Nariño, una región fronteriza con Ecuador.

Álex González, secretario de Paz y Derechos Humanos del departamento, señaló a Caracol Radio que un kilo de pasta base de cocaína puede costar cerca de cuatro millones de pesos, mientras que un kilo de oro puede superar los $400 millones, equivalentes a USD 128.000.

Las tareas de búsqueda concluyeron sin reportes de personas desaparecidas, aunque las autoridades mantuvieron la atención sobre los heridos y sus familias. El balance más reciente confirmó siete heridos, cuatro de ellos en estado grave.

PUBLICIDAD

Un derrumbe en una mina de oro a cielo abierto en Iscuandé dejó catorce muertos y siete heridos en la vereda El Chambero -crédito @TwiterosCali/X
Un derrumbe en una mina de oro a cielo abierto en Iscuandé dejó catorce muertos y siete heridos en la vereda El Chambero -crédito @TwiterosCali/X

Trece de los cuerpos recuperados fueron trasladados a la cabecera municipal de Santa Bárbara de Iscuandé y otra víctima quedó en Guapi, municipio del departamento del Cauca. La Gobernación de Nariño gestionaba con la Tercera División del Ejército el traslado aéreo de los lesionados de mayor gravedad hacia Tumaco.

El colapso en las riberas del río Iscuandé

Las autoridades gestionaron el traslado aéreo de los heridos graves hacia Tumaco con apoyo del Ejército Nacional - crédito captura pantalla/@HoyNarino/X
Pobladores locales, bomberos y miembros de la Defensa Civil desarrollaron las tareas de rescate en la subregión del Sanquianga - crédito captura pantalla/@HoyNarino/X

El desprendimiento se produjo en un sector de minería a cielo abierto situado en las riberas del río Iscuandé, dentro del territorio del consejo comunitario Cuenca del Río Iscuandé. La tierra sepultó a personas que realizaban labores de extracción en el lugar.

Los primeros reportes hablaban de nueve fallecidos y advertían que la cifra podía aumentar por la cantidad de trabajadores presentes en la mina. Campesinos, habitantes de la comunidad, bomberos y miembros de la Defensa Civil comenzaron las labores de rescate desde las 8:00.

Las condiciones del terreno dificultaron el acceso de los equipos de emergencia a la subregión del Sanquianga. La presencia de grupos armados ilegales también obligó a reforzar las garantías de seguridad para el personal médico, humanitario y de rescate.

La Defensoría del Pueblo pidió apoyo aéreo de las Fuerzas Militares, atención hospitalaria y recursos humanos, técnicos y logísticos para atender la emergencia. El organismo expresó: “La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia”.

Así mismo, la entidad se mostró preocupada por las condiciones en las que se presentó esta emergencia e hizo un llamado a las autoridades para que atendieran esta tragedia: “Expresamos nuestra profunda preocupación por el deslizamiento de tierra ocurrido esta mañana en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, que habría dejado un número importante de víctimas, aún por confirmar”.

La entidad también advirtió que el acceso a la mina debía realizarse de forma segura debido a la presencia de organizaciones armadas en el territorio. Según la Gobernación de Nariño, esos grupos se financian además mediante narcotráfico y extorsión.

La minería informal y el control armado en Nariño

La Defensoría del Pueblo solicitó apoyo militar y garantías de seguridad ante la presencia de grupos armados en la zona - crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo solicitó apoyo militar y garantías de seguridad ante la presencia de grupos armados en la zona - crédito @DefensoriaCol/X

Los trabajadores de minas informales suelen operar bajo condiciones de seguridad deficientes, de acuerdo con AFP. Una fuente de la Gobernación consultada por la agencia sostuvo: “Las comunidades no tienen más alternativas económicas que estas actividades supremamente riesgosas. La minería artesanal prácticamente se perdió”.

González afirmó que los problemas de regularización de la actividad minera afectan a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. “Es un fenómeno de orden nacional que está dejando muertos como lo estamos evidenciando y que necesita regularse en departamentos donde sale el oro”, sostuvo.

Pobladores de la zona han denunciado asesinatos selectivos atribuidos a grupos armados, bajo sospechas de colaboración con la fuerza pública, organizaciones rivales o de robo de oro. La explotación ilegal también está vinculada con la deforestación y la contaminación de ríos con mercurio.

En agosto, otro accidente en una mina artesanal de oro en Nariño dejó 13 muertos y varios heridos.

Temas Relacionados

Deslizamiento mina de oroMina de oro NariñoGobernación de NariñoSecretaría de Gobierno de NariñoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella celebró la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 en el Congreso: “Reconocimiento por su patriotismo y determinación”

El presidente de la República destacó el respaldo de los senadores y representantes a la iniciativa y afirmó que la decisión llega en un momento que consideró determinante para el país, que registra un desbalance en materia fiscal que obligó a hacer ajustes en los diferentes sectores

Abelardo de la Espriella celebró la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 en el Congreso: “Reconocimiento por su patriotismo y determinación”

Congreso dio luz verde al Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones: queda pendiente la sanción presidencial

Tras más de 20 horas de debate, tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprobaron el articulado propuesto por el Gobierno nacional

Congreso dio luz verde al Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones: queda pendiente la sanción presidencial

Temperaturas en Cartagena de Indias: prepárate antes de salir de casa

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

Temperaturas en Cartagena de Indias: prepárate antes de salir de casa

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barranquilla este 20 de octubre

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barranquilla este 20 de octubre

Pronóstico del clima en Medellín este 20 de octubre: temperatura, lluvias y viento

<p>Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país</p><p><br></p>

Pronóstico del clima en Medellín este 20 de octubre: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Blessd hizo historia en México con un ‘sold out’ en el Palacio de los Deportes y un homenaje a Juan Gabriel

Habló Honey Ordóñez, la modelo de San Andrés que debutó en Victoria’s Secret 2026: “Mi yo de 8 años no me lo creería”

Margarita Rosa de Francisco habló de su cirugía facial, de la presión sobre las mujeres y reconoció que su activismo político la alejó de algunos amigos: “Mucha soledad”

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

Deportes

Luis Díaz integra prestigioso once ideal en Europa a menos de una semana del Balón de Oro, según revista francesa: este es el equipo

Luis Díaz integra prestigioso once ideal en Europa a menos de una semana del Balón de Oro, según revista francesa: este es el equipo

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal

María Camila Osorio, tenista número uno de Colombia según el ranking ATP, explicó por qué los gemidos son importantes en ese deporte

Deportivo Cali enfrentará a la Universidad de Chile en la definición de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026

Ricardo Orrego, periodista señalado de presunto acoso y acto sexual violento, reapareció tras siete meses de silencio: “Estoy aquí dando la cara”