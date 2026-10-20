Nuevo modelo de pasaportes en Colombia: revelan las empresas que participan y los avances de su producción

La Imprenta Nacional registra 618.793 pasaportes ordinarios personalizados hasta el 25 de septiembre de 2026, tras la puesta en marcha de la línea industrial. - crédito Presidencia de la República de Colombia

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La primera fase del nuevo modelo de pasaportes en Colombia está concluida y en funcionamiento, con 618.793 pasaportes ordinarios personalizados hasta el 25 de septiembre de 2026. Así lo señala un informe presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el documento fue remitido al despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, en cumplimiento de una medida cautelar que suspendió provisionalmente la ejecución de los convenios nacionales que sustentan el modelo. El reporte detalla los avances de implementación, la cadena de producción y las empresas que intervienen en el proceso.

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La primera fase del nuevo modelo de pasaportes está operativa

Según el informe, la Fase 1 comprendió la adecuación de las instalaciones de la Imprenta Nacional, el montaje de la línea industrial y la implementación de los sistemas para personalizar los documentos. También incluyó la instalación de la infraestructura de seguridad digital PKI, la dotación de un laboratorio forense, la puesta en marcha de una máquina de personalización en la Cancillería, la capacitación del personal y la certificación del documento.

La infraestructura PKI entró en funcionamiento el 23 de marzo de 2026, después de la ceremonia de llaves realizada en la Imprenta Nacional. El 2 de abril de ese año, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) recibió oficialmente el certificado nacional.

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La operación de personalización a cargo de la Imprenta Nacional comenzó en abril de 2026. Para el 25 de septiembre, la entidad había personalizado 618.793 pasaportes ordinarios, de acuerdo con el corte de producción citado en el documento.

La línea industrial tiene una capacidad mínima anual de 1,5 millones de pasaportes y los sistemas permiten procesar hasta 500 solicitudes por hora, bajo las condiciones operativas previstas por el proyecto.

“La capacidad de la INC para ejecutar la Fase 1 no constituye una proyección futura, se evidencia en una operación instalada, asumida y ejecutada de manera efectiva por la Entidad”, señala el informe conocido por el diario.

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Casa da Moeda e IN Groupe: La entidad portuguesa fabrica las páginas biográficas y las contracarátulas, mientras la empresa francesa produce las páginas de visado y ensambla las libretas ordinarias. - crédito Colprensa

Casa da Moeda e IN Groupe fabrican las libretas

La producción industrial de las libretas en blanco se desarrolla en instalaciones de alta seguridad de Casa da Moeda de Portugal, en Lisboa, e IN Groupe, en Douai, Francia. La personalización de los datos personales, el control de inventarios, la custodia y el alistamiento están a cargo de la Imprenta Nacional de Colombia.

La cadena de producción comprende cuatro etapas: fabricación de las páginas biográficas, elaboración de las contracarátulas, producción de las páginas de visado y ensamblaje y numeración de las libretas.

Según el documento, Casa da Moeda fabrica las páginas biográficas y las contracarátulas de todos los tipos de pasaporte colombiano, mediante procesos de impresión, laminado y acabado. También ensambla y numera las libretas diplomáticas, oficiales y ejecutivas.

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Por su parte, IN Groupe produce las páginas de visado y ensambla y numera los pasaportes ordinarios. El expediente registra despachos de libretas desde sus instalaciones en Francia hacia Bogotá.

El informe precisa que, durante los primeros meses de producción, IN Groupe asumió el ensamblaje y la numeración de todas las libretas, con la previsión de distribuir posteriormente esa actividad entre los centros de ambas compañías. Las dos entidades constituyeron un consorcio interno y temporal para coordinar sus aportes al proyecto, sin personalidad jurídica propia.

Las otras empresas que participan en el proceso

Además de las entidades públicas y de IN Groupe, el informe identifica a otros 10 intervinientes en actividades industriales, tecnológicas, logísticas, aduaneras, de mantenimiento, ensayo y distribución.

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Entre ellos se encuentran:

Entrust: empresa estadounidense encargada de fabricar y despachar maquinaria especializada de seguridad digital desde Minneapolis.

Maxiglobal: compañía portuguesa que participa en el diseño, la fabricación y la instalación de infraestructura y adecuaciones.

Fogra Research Institute for Media Technologies y Fime: realizan pruebas y ensayos.

Intra Mar Shipping S.A.S.: desarrolla actividades logísticas y aduaneras en Colombia.

Servicios Postales Nacionales S.A.S.: está a cargo de la distribución nacional.

Intexus S.A.S.: presta soporte y mantenimiento local a los equipos de personalización de la Imprenta Nacional.

Valora, S.A.: funciona como respaldo para la impresión calcográfica cuando una avería prolongada impide utilizar el equipo destinado a esa operación en Portugal.

Diez proveedores y operadores adicionales participan en la cadena, con funciones que incluyen maquinaria especializada, papel de seguridad, pruebas técnicas, transporte y distribución. - crédito Presidencia

La cadena también incluye operadores de transporte y logística internacional terrestre y aérea, encargados del traslado controlado de materiales entre Francia, Portugal y Colombia. De acuerdo con el informe, la supervisión de las actividades contratadas con los proveedores está a cargo de la entidad portuguesa y existen acuerdos de confidencialidad.

El documento identifica, además, a un proveedor británico exclusivo de papel de seguridad, descrito como un molino especializado de alta seguridad.

Qué señala el informe sobre Thomas Greg & Sons

El reporte precisa que Thomas Greg & Sons no figura como contratista de la Imprenta Nacional ni como participante en la cadena de producción del nuevo modelo de pasaportes.

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Según la información citada por el medio, la compañía tampoco interviene en las actividades de producción, personalización, tecnología, transporte, mantenimiento, almacenamiento o distribución del sistema que actualmente ejecuta la Imprenta Nacional.

Los aportes y las donaciones reportados alcanzaron los 20,78 millones de euros a junio de 2026, mientras las siguientes fases del proyecto están previstas hasta marzo de 2036. - crédito Colprensa/Camila Díaz

Las inversiones y el cronograma de producción

En materia de recursos, una certificación de Casa da Moeda registra aportes materializados por 19,18 millones de euros al 30 de mayo de 2026, destinados a equipos de personalización, laboratorio, infraestructura tecnológica y PKI, adecuaciones, capacitación, software, consultoría, gestión del proyecto y diseño del pasaporte, entre otros conceptos.

Un informe posterior reportó aportaciones y donaciones por 20,78 millones de euros al 30 de junio de 2026.

Las siguientes etapas del proyecto están sujetas a la continuidad del modelo. De acuerdo con el cronograma incluido en el informe, la Fase 2 se desarrollaría entre septiembre de 2027 y septiembre de 2030, e incluiría la preparación, el traslado, el montaje y la numeración de las libretas.

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La Fase 3, prevista entre octubre de 2030 y septiembre de 2033, contempla la impresión de las páginas interiores y las contracarátulas. Finalmente, la Fase 4, programada entre enero de 2034 y marzo de 2036, comprende la producción de la página de datos y la transferencia de la fabricación.