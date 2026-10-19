Quién es Norbert Vonblon, el esposo de la representante a la Cámara de San Andrés al que tiene en la mira Abelardo de la Espriella: “Toda la isla sabe”

- crédito Elizabeth Jay Pang/Facebook

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Durante su visita al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el presidente Abelardo de la Espriella increpó a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz (Partido Liberal), en medio de la controversia por la intervención del Hospital Departamental y por sus denuncias sobre la contratación pública.

El intercambio ocurrió después de un saludo protocolario a integrantes de la Armada Nacional en una instalación naval de la isla. En un video difundido en redes sociales, el mandatario cuestionó a las dos dirigentes por su postura frente a la medida adoptada sobre el centro asistencial y afirmó que el Gobierno nacional vigilará los recursos que destine al departamento.

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Previamente, Ordóñez Bowie y Jay-Pang Díaz habían señalado que solicitaron acompañamiento del Ministerio de Salud para atender la situación del hospital, que enfrenta faltantes presupuestales, desabastecimiento de insumos y retrasos en los pagos al personal médico.

Durante el cruce, la gobernadora reiteró que había pedido ese apoyo, aunque el presidente interrumpió su intervención y sostuvo que ambas dirigentes inicialmente le expresaron tranquilidad frente a la intervención, pero después se opusieron a ella en el hospital.

“Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse”, afirmó el jefe de Estado. También dijo que conoce asuntos relacionados con la Gobernación y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina).

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El jefe de Estado anunció que la administración nacional supervisará el manejo de los recursos enviados a las islas. “Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar”, dijo, y agregó que no permitirá que se pierda dinero público. Además, anticipó inspecciones de la fuerza pública y de los organismos de control sobre las finanzas departamentales.

La polémica se extendió cuando Abelardo de la Espriella vinculó sus cuestionamientos a Norbert Vonblon Pomare, esposo de Jay-Pang Díaz. Afirmó, sin presentar pruebas durante el intercambio público, que “toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación”.

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El presidente también aludió a Coralina al hablar de presuntos asuntos irregulares en el archipiélago. En el material difundido no especificó contratos, actuaciones administrativas ni pruebas concretas que relacionaran a Vonblon Pomare con esas afirmaciones.

¿Quién es Norbert Vonblon Pomare?

Norbert Vonblon Pomare es un empresario del sector de la construcción en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, según información recopilada por El Nuevo Siglo.

Además, se menciona que es propietario de Josef’s Concrete, también identificada como Agregados NVP, una firma dedicada al suministro de concreto, agregados y otros materiales para obras en las islas.

Su vínculo conyugal con la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz ha situado su nombre dentro de la discusión política regional. Vonblon Pomare ha actuado públicamente en nombre de la congresista en actividades políticas, entre ellas la recepción de sus credenciales parlamentarias en Bogotá, según informó el portal web citado.

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El empresario ha tenido contratos con entidades públicas locales para obras y suministros. Entre los servicios mencionados en los antecedentes disponibles figuran la adecuación y compactación de residuos en el relleno sanitario Magic Garden, con contratos por montos superiores a $1.000 millones, y la provisión de insumos para el mantenimiento de vías y drenajes pluviales, según registros oficiales de auditoría y contratación en el Departamento.

Las declaraciones presidenciales pusieron el foco nacional sobre la contratación en San Andrés y sobre los vínculos entre la actividad empresarial de Vonblon Pomare y el entorno político de la representante. De la Espriella aseguró que su Gobierno llevará la intervención estatal en el sector salud “hasta sus últimas consecuencias” y que vigilará el uso de los recursos públicos destinados al departamento.

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Antes del encuentro, Jay-Pang Díaz había publicado en sus redes sociales un mensaje en el que celebró la llegada de Abelardo de la Espriella a San Andrés.

“Gracias Presidente Abelardo De La Espriella por estar #Presente y #Firme por el #Archipiélago, su dinámica de trabajo y su #PoliticaDeSeguridad recuperará nuestras islas que son un Paraíso. Cuente conmigo desde mi curul en la Cámara de Representantes de Colombia para que juntos construyamos la #IslaMilagro”, dijo la representante que acompañó la publicación con una fotografía en la que aparecen la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie, la congresista liberal y el mandatario colombiano.

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