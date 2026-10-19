Colombia

Quién es Norbert Vonblon, el esposo de la representante a la Cámara de San Andrés al que tiene en la mira Abelardo de la Espriella: “Toda la isla sabe”

Durante una visita al archipiélago, el presidente indicó que el empresario estaría detrás del manejo de contratación en el departamento

- crédito Elizabeth Jay Pang/Facebook
- crédito Elizabeth Jay Pang/Facebook
Guardar

Durante su visita al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el presidente Abelardo de la Espriella increpó a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz (Partido Liberal), en medio de la controversia por la intervención del Hospital Departamental y por sus denuncias sobre la contratación pública.

El intercambio ocurrió después de un saludo protocolario a integrantes de la Armada Nacional en una instalación naval de la isla. En un video difundido en redes sociales, el mandatario cuestionó a las dos dirigentes por su postura frente a la medida adoptada sobre el centro asistencial y afirmó que el Gobierno nacional vigilará los recursos que destine al departamento.

PUBLICIDAD

Previamente, Ordóñez Bowie y Jay-Pang Díaz habían señalado que solicitaron acompañamiento del Ministerio de Salud para atender la situación del hospital, que enfrenta faltantes presupuestales, desabastecimiento de insumos y retrasos en los pagos al personal médico.

Durante el cruce, la gobernadora reiteró que había pedido ese apoyo, aunque el presidente interrumpió su intervención y sostuvo que ambas dirigentes inicialmente le expresaron tranquilidad frente a la intervención, pero después se opusieron a ella en el hospital.

“Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse”, afirmó el jefe de Estado. También dijo que conoce asuntos relacionados con la Gobernación y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina).

PUBLICIDAD

El jefe de Estado anunció que la administración nacional supervisará el manejo de los recursos enviados a las islas. “Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar”, dijo, y agregó que no permitirá que se pierda dinero público. Además, anticipó inspecciones de la fuerza pública y de los organismos de control sobre las finanzas departamentales.

La polémica se extendió cuando Abelardo de la Espriella vinculó sus cuestionamientos a Norbert Vonblon Pomare, esposo de Jay-Pang Díaz. Afirmó, sin presentar pruebas durante el intercambio público, que “toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación”.

El presidente también aludió a Coralina al hablar de presuntos asuntos irregulares en el archipiélago. En el material difundido no especificó contratos, actuaciones administrativas ni pruebas concretas que relacionaran a Vonblon Pomare con esas afirmaciones.

¿Quién es Norbert Vonblon Pomare?

Norbert Vonblon Pomare es un empresario del sector de la construcción en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, según información recopilada por El Nuevo Siglo.

Además, se menciona que es propietario de Josef’s Concrete, también identificada como Agregados NVP, una firma dedicada al suministro de concreto, agregados y otros materiales para obras en las islas.

Su vínculo conyugal con la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz ha situado su nombre dentro de la discusión política regional. Vonblon Pomare ha actuado públicamente en nombre de la congresista en actividades políticas, entre ellas la recepción de sus credenciales parlamentarias en Bogotá, según informó el portal web citado.

El empresario ha tenido contratos con entidades públicas locales para obras y suministros. Entre los servicios mencionados en los antecedentes disponibles figuran la adecuación y compactación de residuos en el relleno sanitario Magic Garden, con contratos por montos superiores a $1.000 millones, y la provisión de insumos para el mantenimiento de vías y drenajes pluviales, según registros oficiales de auditoría y contratación en el Departamento.

Las declaraciones presidenciales pusieron el foco nacional sobre la contratación en San Andrés y sobre los vínculos entre la actividad empresarial de Vonblon Pomare y el entorno político de la representante. De la Espriella aseguró que su Gobierno llevará la intervención estatal en el sector salud “hasta sus últimas consecuencias” y que vigilará el uso de los recursos públicos destinados al departamento.

Antes del encuentro, Jay-Pang Díaz había publicado en sus redes sociales un mensaje en el que celebró la llegada de Abelardo de la Espriella a San Andrés.

“Gracias Presidente Abelardo De La Espriella por estar #Presente y #Firme por el #Archipiélago, su dinámica de trabajo y su #PoliticaDeSeguridad recuperará nuestras islas que son un Paraíso. Cuente conmigo desde mi curul en la Cámara de Representantes de Colombia para que juntos construyamos la #IslaMilagro”, dijo la representante que acompañó la publicación con una fotografía en la que aparecen la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie, la congresista liberal y el mandatario colombiano.

Temas Relacionados

Abelardo De La EspriellaNorbert VonblonElizabeth Jay-Pang DíazSan Andrés y ProvidenciaContratación públicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella le lanzó advertencia a la gobernadora de San Andrés y a una representante a la Cámara y así reaccionó el país político: “Los recursos públicos se defienden”

Las declaraciones del presidente provocaron que dirigentes del Pacto Histórico cuestionaran el tono y la falta de pruebas expuestas, mientras sectores de derecha exigieron actuaciones de la Fiscalía y los organismos de control

Abelardo de la Espriella le lanzó advertencia a la gobernadora de San Andrés y a una representante a la Cámara y así reaccionó el país político: “Los recursos públicos se defienden”

Así va la tabla de posiciones: Junior el único eliminado y América de Cali consiguió los puntos necesarios para clasificar

Atlético Nacional está a una victoria de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II a falta de jugar su partido de la fecha 15

Así va la tabla de posiciones: Junior el único eliminado y América de Cali consiguió los puntos necesarios para clasificar

El presentador de ‘La red’ Carlos Vargas calificó de vieja a María Alejandra López, nueva Miss Universe Colombia y tuvo que disculparse: “Pido perdón con humildad”

“Me parece que eso es para tratarse”, dijo Carlitos Vargas sobre la persistencia de la nueva reina colombiana en los certámenes de belleza desde hace más de 10 años

El presentador de ‘La red’ Carlos Vargas calificó de vieja a María Alejandra López, nueva Miss Universe Colombia y tuvo que disculparse: “Pido perdón con humildad”

Verónica Alcocer lanzó advertencia a Angie Rodríguez y Laura Sarabia por sus declaraciones en su contra: “Tendrán que pagarle a la justicia”

La exprimera dama negó las acusaciones emitidas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y reiteró su compromiso para resolver su conflicto ante las autoridades competentes

Verónica Alcocer lanzó advertencia a Angie Rodríguez y Laura Sarabia por sus declaraciones en su contra: “Tendrán que pagarle a la justicia”

Concejales de Rionegro se fueron de paseo a China y generaron polémica en Antiquia: los políticos aclararon el motivo del viaje

El recorrido incluyó Beijing, Shenzhen y Shanghái entre el 6 y el 21 de septiembre de 2026, con visitas a una feria comercial y proyectos de tecnología, movilidad y urbanismo

Concejales de Rionegro se fueron de paseo a China y generaron polémica en Antiquia: los políticos aclararon el motivo del viaje
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

El presentador de ‘La red’ Carlos Vargas calificó de vieja a María Alejandra López, nueva Miss Universe Colombia y tuvo que disculparse: “Pido perdón con humildad”

El presentador de ‘La red’ Carlos Vargas calificó de vieja a María Alejandra López, nueva Miss Universe Colombia y tuvo que disculparse: “Pido perdón con humildad”

Jorge Barón reveló su top 5 de las pataditas de la buena suerte y prometió “encender a pata” a unos cuantos

Camila Upegui y Roberto Cardona confirmaron la pérdida de su bebé con conmovedor mensaje: “Un latido que nunca llegó”

Así fue el ‘toque’ colombiano en la famosa pasarela de Victoria’s Secret 2026: Honey Ordóñez y Juliana Velásquez deslumbraron

María Fernanda Yepes se sonrojó al ser indagada si ella hubiera sido primera dama por su amistad con Duque: “Un besito. ¡Ay, Iván, la verdad!"

Deportes

Así va la tabla de posiciones: Junior el único eliminado y América de Cali consiguió los puntos necesarios para clasificar

Así va la tabla de posiciones: Junior el único eliminado y América de Cali consiguió los puntos necesarios para clasificar

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali y Junior FC empataron 0-0 en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

La selección Colombia de patinaje quedó campeona del Mundial de Velocidad 2026: llegó a importante número de títulos en esta disciplina

Luis Fernando Suárez, director técnico del Deportes Tolima, fue muy crítico tras perder ante Águilas Doradas: “Uno no puede ser tan pendejo”