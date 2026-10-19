Colombia

Juzgado de Bogotá admitió tutela contra el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional por el retiro de piezas históricas tras orden de De la Espriella

La acción judicial fue presentada por representantes de la Unión Patriótica y de los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa, tras la instrucción del presidente de desmontar elementos históricos e ideológicos del recinto

Tutela contra el Ministerio de Culturas y el Museo Nacional por retiro de piezas históricas - crédito Sebastian BARROS/AFP
Tutela contra el Ministerio de Culturas y el Museo Nacional por retiro de piezas históricas - crédito Sebastian BARROS/AFP
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El Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió el lunes 19 de octubre de 2026 una acción de tutela presentada contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (nombre que está en proceso de cambio) y el Museo Nacional de Colombia, tras el retiro de cerca de 50 piezas y obras de arte de las salas de exposición de la entidad cultural.

La instancia judicial fue promovida por Gabriel Becerra Yáñez, en su condición de secretario general de la Unión Patriótica; Jorge Virviescas, integrante del colectivo León Zuleta; y Kevyn Muñoz Torres, miembro del colectivo Revolución en Rosa, en respuesta a la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella de desmontar elementos históricos e ideológicos del recinto.

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En el auto de admisión, la sede judicial otorgó un plazo de un día hábil al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional de Colombia para que rindan informe detallado y envíen copia de las actuaciones administrativas que motivaron la remoción de las piezas.

“Aunado a lo anterior, se requiere al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia para que informen el acto administrativo mediante el cual se adoptó que los elementos objeto de esta tutela fuesen expuestos, se precise su objetivo, finalidad, la fecha en que fueron exhibidos y remitan copia de ello”, señala la resolución del juzgado.

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El Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una tutela contra el Ministerio de las Culturas y el Museo Nacional y les dio un día hábil para explicar el retiro de las piezas - crédito @sriosconto/X
El Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una tutela contra el Ministerio de las Culturas y el Museo Nacional y les dio un día hábil para explicar el retiro de las piezas - crédito @sriosconto/X

Del mismo modo, el despacho ordenó aclarar si la medida adoptada dentro de las instalaciones del museo se formalizó por escrito o bajo qué sustento legal se procedió con el desmonte de las obras.

“De igual manera, deberán precisar a esta sede judicial si la decisión de retirar las piezas o elementos de las exposiciones del Museo Nacional se tomó a través de un acto administrativo y se allegue el mismo al expediente, o se identifique la razón que motivó dicha decisión”, precisa el documento oficial.

Exigencia sobre la autonomía del Museo Nacional

El despacho de familia solicitó al Ministerio de las Culturas certificar el margen de independencia que tiene la institución frente a las órdenes emitidas por el Poder Ejecutivo nacional. “Así mismo, se requiere al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para que informe si dicha entidad cuenta con autonomía frente a las decisiones que se adoptan dentro del Museo Nacional, del cual deberá precisar y allegar el marco normativo y jurisprudencial de la misma”, dispone el Juzgado 24 de Familia.

El fallo ordena además verificar las condiciones de conservación de las piezas desmontadas de las salas permanentes para garantizar la integridad del patrimonio público nacional mientras se resuelve el fondo de la acción constitucional.

La conservación de las piezas retiradas del Museo Nacional también quedó bajo revisión judicial, mientras se resuelve el fondo de la acción de tutela - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas
La conservación de las piezas retiradas del Museo Nacional también quedó bajo revisión judicial, mientras se resuelve el fondo de la acción de tutela - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas

Vinculación del presidente de la República y de entidades distritales

La instancia judicial vinculó al proceso al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, con el fin de que se pronuncie en el término de un día hábil sobre los hechos planteados en la solicitud de amparo: “A quien se le concede el término de un (1) día hábil contado a partir de la notificación efectiva de este proveído para que proceda a pronunciarse respecto de la acción de tutela”.

Asimismo, el juzgado vinculó a la Secretaría Distrital de Planeación, a la Dirección de Diversidad Sexual, a la Secretaría Distrital de la Mujer, a la Secretaría Distrital de Integración Social, a la Fundación Sí Mujer y al Partido Comunista Colombiano.

El despacho ordenó a la Dirección de Diversidad Sexual notificar en un plazo de tres horas a los colectivos activistas, agrupaciones feministas y comunidades Lgbti+ vinculadas a los programas distritales, así como publicar la actuación judicial en la página web institucional para conocimiento de las organizaciones sociales.

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