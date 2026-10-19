Colombia

Interrumpido el paso en la vía Panamericana: el Ejército encontró explosivos en una alcantarilla en el sur del Cauca

La carretera fue cerrada entre Piedra Sentada y el peaje de El Bordo, tras una alerta de residentes y conductores que movilizó a técnicos especializados del Ejército Nacional

El material explosivo se localizó entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje de El Bordo, en el sur del Cauca - crédito @Ejercito_Div3/X
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El tránsito por la vía Panamericana quedó interrumpido en la mañan del lunes 19 de octubre tras el hallazgo de explosivos ocultos bajo una alcantarilla.

La restricción dejó represados a cientos de viajeros y vehículos de carga en ambos costados de este corredor internacional.

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El bloqueo se concentra entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje de El Bordo, donde la movilidad quedó interrumpida desde las 6:00 a. m.. La medida afecta tanto a quienes circulaban por la zona como al transporte de mercancías.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Cauca confirmó el cierre total de la carretera. La autoridad pidió a los conductores atender las instrucciones oficiales mientras continúan las labores de seguridad.

El tránsito por la vía Panamericana quedó interrumpido el 19 de octubre tras el hallazgo de explosivos bajo una alcantarilla - crédito @Ejercito_Div3/X
El tránsito por la vía Panamericana quedó interrumpido el 19 de octubre tras el hallazgo de explosivos bajo una alcantarilla - crédito @Ejercito_Div3/X

Los técnicos del Grupo Marte del Ejército Nacional revisan el lugar y preparan los procedimientos para neutralizar los artefactos sin poner en riesgo a viajeros, civiles ni miembros de la Fuerza Pública.

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La Tercera División del Ejército indicó que los militares de la Brigada 29 localizaron “un área acondicionada con artefactos explosivos bajo una alcantarilla”. La institución no precisó cuántos elementos fueron hallados ni cuánto tiempo podrían extenderse las verificaciones.

El Ejército señaló que su grupo especializado en detección y eliminación de explosivos avanza con las inspecciones para definir la destrucción controlada del material. El objetivo es restablecer las condiciones de seguridad antes de permitir nuevamente el paso de vehículos.

La Tercera División atribuyó de forma preliminar el hecho a integrantes de la estructura Carlos Patiño, vinculada a alias Iván Mordisco. La institución calificó el episodio como una acción terrorista.

Las autoridades insistieron en que los conductores deben evitar desplazarse hacia el tramo afectado hasta que exista un anuncio sobre la reapertura. Entretanto, los viajeros continúan a la espera de que concluyan las operaciones en uno de los principales corredores viales del país.

Las Fuerzas Militares asumieron el control del corredor vial y comenzaron el restablecimiento paulatino del flujo vehicular- crédito Captura de Pantalla
Las Fuerzas Militares asumieron el control del corredor vial y comenzaron el restablecimiento paulatino del flujo vehicular- crédito Captura de Pantalla

Explosión en el peaje El Bordo obligó al cierre de la vía Panamericana en Cauca: hay tres personas heridas

La explosión cerca del peaje de El Bordo obligó a cerrar este lunes 12 de octubre la vía Panamericana, en jurisdicción de La Sierra, Cauca. Las autoridades mantienen restringida la circulación mientras revisan el sector y descartan la presencia de otros elementos peligrosos.

La detonación ocurrió en inmediaciones de la estación de cobro y activó los protocolos de emergencia en uno de los corredores viales utilizados para el traslado de personas y mercancías en el suroccidente de Colombia.

La vía Panamericana permanece cerrada porque las unidades de seguridad inspeccionan el lugar de la explosión antes de habilitar de nuevo el tránsito. La medida busca proteger a conductores, pasajeros, trabajadores del peaje y habitantes de las zonas cercanas, mientras se determina si persisten riesgos en el corredor.

El Ejército Nacional informó que tropas de la Brigada 29 atendieron la emergencia en la Panamericana. La institución atribuyó de forma preliminar la acción a integrantes de la estructura Carlos Patiño, identificada por las autoridades como un Grupo Armado Organizado Residual.

Mantienen restringido el tránsito en La Sierra tras detonación en zona de peaje - crédito @oscar10solarte/X
Mantienen restringido el tránsito en La Sierra tras detonación en zona de peaje - crédito @oscar10solarte/X

“Una acción terrorista atribuida a integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño”, afirmó el Ejército Nacional al referirse al hecho.

De acuerdo con el reporte militar, los responsables habrían empleado un vehículo improvisado con explosivos, conocido como Vied. La explosión alcanzó el área ubicada junto a la estación de cobro.

La institución señaló que el ataque obligó a reforzar las medidas de seguridad en el lugar. Las tropas desplegadas en la zona participan de las labores de verificación junto con los organismos encargados de atender la emergencia.

El periodista caucano Óscar Solarte informó de manera preliminar que la detonación dejó dos personas heridas. El Ejército Nacional, en cambio, indicó que fueron tres civiles afectados.

Los videos divulgados después del ataque muestran a una mujer lesionada que se aleja del área con la ayuda de otra persona. En las imágenes se observan escombros y estructuras dañadas cerca del punto donde se produjo la explosión.

Las personas que estaban en el lugar intentaron retirarse del sector afectado tras la detonación. Las grabaciones también reflejan los daños en la zona próxima a la estación de cobro.

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