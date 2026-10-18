Colombia

Vicepresidente José Manuel Restrepo explicó cómo acceder a las 15.000 becas de Google en Colombia

Los interesados deben residir en el país, tener más de 18 años e ingresar al portal de Colnodo para completar el formulario de postulación

Cómo inscribirse a las becas gratuitas de Google para mayores de 18 años, esto dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito @jrestrp/X

Guardar

El vicepresidente José Manuel Restrepo difundió un video en X para explicar el proceso de inscripción a 15.000 becas gratuitas de Google, dirigidas a mayores de 18 años que residan en Colombia y quieran capacitarse en áreas vinculadas a la tecnología y la economía digital.

La publicación respondió a las dudas de usuarios interesados en acceder a la convocatoria. Restrepo mencionó el caso de “Angélica” como ejemplo de las consultas recibidas y afirmó que el objetivo del tutorial es facilitar cada etapa de la postulación.

PUBLICIDAD

“Es muy fácil, es supersimple”, sostuvo el vicepresidente al inicio de la explicación. Según indicó, las personas interesadas deben ingresar al sitio web de Colnodo, ubicar la sección de convocatorias de becas de Google y completar el formulario disponible.

El proceso concluye con el envío de la solicitud. A partir de ese momento, los aspirantes quedarán registrados como potenciales candidatos para acceder a uno de los cupos de formación.

José Manuel Restrepo explicó cómo postularse a las becas de Google - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo explicó cómo postularse a las becas de Google - crédito @jrestrp/X

Las capacitaciones incluyen inteligencia artificial y ciberseguridad

El programa contempla cursos en inteligencia artificial, marketing digital, comercio electrónico, ciberseguridad, análisis de datos, gestión de proyectos, diseño de experiencia de usuario y soporte de tecnologías de la información.

PUBLICIDAD

Restrepo presentó la iniciativa como parte de una alianza entre la Vicepresidencia, Google y el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La propuesta se integra bajo la denominación Talento ColombIA, una estrategia que busca ampliar el acceso a conocimientos vinculados con las nuevas tecnologías.

“Si tienes más de 18 años, si vives en Colombia, ya está totalmente abierto para ti”, afirmó el funcionario. También alentó a los ciudadanos a presentar la solicitud a través de la plataforma habilitada.

La convocatoria no exige, según lo expuesto en el video, un procedimiento presencial. Los interesados deben realizar el trámite de forma digital desde el portal de Colnodo, donde deberán aportar la información requerida para la inscripción.

El vicepresidente no precisó en el mensaje el plazo final para postularse ni los criterios que se utilizarán para seleccionar a los beneficiarios. Tampoco detalló la duración de los cursos, las entidades encargadas de impartir las clases ni la modalidad de certificación prevista para quienes completen la formación.

José Manuel Restrepo invitó a los mayores de 18 años a solicitar becas de formación tecnológica - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo invitó a los mayores de 18 años a solicitar becas de formación tecnológica - crédito @jrestrp/X

El Gobierno vinculó la convocatoria con su plan de formación tecnológica

Durante su intervención, Restrepo señaló que la administración de Abelardo de la Espriella considera que la formación digital debe ocupar un lugar central en las políticas públicas. “La inteligencia artificial representa el presente”, expresó al referirse a la necesidad de preparar a la población para cambios en el mercado laboral y en los servicios tecnológicos.

El funcionario afirmó que el programa apunta a fortalecer las capacidades de los ciudadanos en sectores con demanda de perfiles especializados. Bajo esa perspectiva, definió la capacitación en herramientas digitales como una vía para ampliar opciones de inserción laboral y desarrollo profesional.

La oferta reúne disciplinas técnicas y áreas asociadas con la actividad comercial en internet. Entre ellas figuran el análisis de información, la protección de sistemas, la gestión de iniciativas, el diseño centrado en usuarios y el soporte informático.

“Estas son las oportunidades que hay que aprovechar”, dijo Restrepo al cierre de su publicación.

Edgardo Frías, director general de Google para la Región Andina y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo - crédito Google
Edgardo Frías, director general de Google para la Región Andina y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo - crédito Google

El Banco de Talentos del Gobierno nacional registró 145 contrataciones en entidades públicas

El Banco de Talentos del Gobierno nacional reportó 145 contrataciones en distintas dependencias del Estado colombiano y mantiene más de 70 hojas de vida bajo evaluación, según información publicada por El Tiempo. La iniciativa recibió más de 270.000 postulaciones y busca incorporar perfiles técnicos y profesionales a la administración pública.

El Ministerio de Agricultura concentra al menos 25 vinculaciones, seguido por la Presidencia, con 22. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Ministerio de Vivienda suman 15 cada uno; Interior, 12; Cancillería y Defensa, 11 respectivamente.

El presidente Abelardo de la Espriella defendió el mecanismo: “Por lo que saben hacer”. La inscripción permanece suspendida mientras avanza la revisión de candidatos.

El programa fue formalizado el 28 de septiembre mediante un contrato de $ 773 millones con Magneto Empleos. El Ejecutivo prevé conservarlo hasta diciembre de 2026 y anunciar en próximas semanas un balance oficial del Gobierno nacional.

Temas Relacionados

José Manuel RestrepoVicepresidenteGoogleInteligencia artificialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emmanuel Restrepo, participante de ‘MasterChef Celebrity’ que criticó el retiro de piezas del Museo Nacional

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó retirar del recinto las imágenes vinculadas a Carlos Pizarro Leongómez, instrucción que derivó en el desmonte de al menos 30 piezas de las exhibiciones permanentes

Emmanuel Restrepo, participante de ‘MasterChef Celebrity’ que criticó el retiro de piezas del Museo Nacional

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

El equipo Leopardo quiere extender su liderato, en casa y ante el líder del campeonato en el encuentro que abre la jornada dominical de la fecha 15 en el fútbol colombiano

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

¿Colegios públicos en manos privadas y de la iglesia hasta por 12 años?: las luces y sombras de la propuesta que divide a la educación en Colombia

A partir de una revisión de un borrador del Ministerio de Educación, Infobae Colombia contrastó los argumentos de varios expertos sobre las viabilidades del proyecto y las serias trabas que enfrenta, especialmente en lo relativo a la educación de la niñez, el marco legal y las garantías en un país laico

¿Colegios públicos en manos privadas y de la iglesia hasta por 12 años?: las luces y sombras de la propuesta que divide a la educación en Colombia

El peso invisible del sobreviviente: el miedo a la recaída afecta al 70% de las pacientes de cáncer

La psicóloga Jennifer Avellaneda explicó que la preocupación ante una posible reaparición del tumor puede activarse por controles médicos, síntomas cotidianos o recuerdos del tratamiento

El peso invisible del sobreviviente: el miedo a la recaída afecta al 70% de las pacientes de cáncer

Brasil define su futuro presidencial en segunda vuelta: ¿Qué se juega Colombia ante una victoria de Flávio Bolsonaro o Lula da Silva?

Ad portas de los resultados de las elecciones en el país vecino, Infobae Colombia consultó a un experto para analizar las implicaciones geopolíticas para la nación, además del futuro de la relación con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que podría oscilar entre una mayor cooperación o una relación diplomática más distante

Brasil define su futuro presidencial en segunda vuelta: ¿Qué se juega Colombia ante una victoria de Flávio Bolsonaro o Lula da Silva?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Emmanuel Restrepo, participante de ‘MasterChef Celebrity’ que criticó el retiro de piezas del Museo Nacional

Emmanuel Restrepo, participante de ‘MasterChef Celebrity’ que criticó el retiro de piezas del Museo Nacional

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

Yina Calderón soltó duros comentarios sobre la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: “Va a fracasar”

Incertidumbre en la gira europea de Karol G: entre especulaciones y fechas canceladas, la verdad del anuncio que circula en redes sociales

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot

Millonarios goleó a Jaguares en El Campín, que volvió a ver fútbol luego de 25 días de polémica con el Grupo Sencia

Juan Guillermo Cuadrado empezó a brillar con Millonarios: así fue su primera asistencia ante Jaguares

El intento de recuperación de la gramilla que se hizo en El Campín se debería repetir en Colombia, “pero con la ejecución correcta”, según experta