Receta de empanadas de plátano y queso al estilo vallecaucano

La combinación de plátano maduro con queso tiene una estrecha relación con los aborrajados del Valle del Cauca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El plátano maduro y el queso forman una pareja clásica de la cocina colombiana: dulce por fuera, cremoso por dentro y con una cubierta dorada que provoca repetir.

Esta preparación está relacionada con los aborrajados del Valle del Cauca, una de las regiones donde el plátano tiene un papel importante en las comidas fritas y las “entre comidas”.

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Receta de Empanadas de plátano con queso

Estas empanadas se preparan con plátano maduro frito y triturado. La masa se rellena con queso, se cierra y luego se pasa por una mezcla de harina, huevo y leche antes de freírla.

Tiempo de preparación

Preparación: 25 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Tiempo total: 45 minutos.

Ingredientes

La preparación completa de la receta demanda un tiempo total de cuarenta y cinco minutos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

1. 4 plátanos maduros.

2. 300 g de queso doble crema, cortado en tajadas.

3. 2 huevos.

4. 150 g de harina de trigo.

5. 250 ml de leche.

6. 1 cucharadita de esencia de vainilla.

7. 1 cucharada de azúcar.

8. 1 pizca de sal.

9. 750 ml de aceite vegetal para freír.

Cómo hacer empanadas de plátano con queso, paso a paso

El relleno de las piezas requiere trescientos gramos de queso doble crema cortado en tajadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

1. Pele los plátanos maduros y córtelos en trozos grandes.

2. Caliente el aceite en una sartén amplia.

3. Fría los plátanos hasta que estén dorados y blandos. Retírelos y escúrralos sobre papel absorbente.

4. Triture los plátanos calientes hasta obtener un puré uniforme.

5. Divida el puré en 4 porciones.

6. Aplane cada porción con las manos ligeramente engrasadas.

7. Coloque una tajada de queso en el centro.

8. Cierre la masa y forme una empanada ovalada. Selle bien los bordes para evitar que el queso se salga.

9. En un recipiente, mezcle los huevos, la harina, la leche, la vainilla, el azúcar y la sal.

10. Bata hasta obtener una mezcla espesa, parecida a una masa para fritura.

11. Sumerja cada empanada en la mezcla justo antes de freírla.

12. Caliente nuevamente el aceite a fuego medio-alto.

13. Fría las empanadas hasta que estén doradas por todos los lados.

14. No use el aceite demasiado frío: la cubierta puede absorber grasa y quedar pesada.

15. Retire las empanadas y déjelas escurrir sobre papel absorbente.

16. Sírvalas calientes, cuando el queso todavía esté fundido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 empanadas grandes, equivalentes a 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Las empanadas se conservan en el congelador hasta por un mes si se guardan antes de freírlas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Calorías: aproximadamente 650 kcal.

Carbohidratos: 85 g.

Proteínas: 18 g.

Grasas: 27 g.

Azúcares: 25 g.

Fibra: 5 g.

Sodio: 500 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Consuma las empanadas recién hechas para disfrutar mejor su textura.

En la nevera, pueden conservarse hasta 2 días dentro de un recipiente hermético.

También puede guardarlas en el congelador hasta por 1 mes, preferiblemente antes de freírlas. Para cocinarlas, descongélelas en la nevera y fríalas cuando estén completamente descongeladas.

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