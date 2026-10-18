Colombia

Ministerio de Agricultura y Grupo Éxito sellan una alianza para compras directas del campo: de qué trata

La iniciativa busca reducir la intermediación entre pequeños y medianos proveedores de alimentos y grandes clientes, mediante una estrategia oficial que pretende ampliar el acceso nacional a canales de comercialización de escala

Representantes del Ministerio de Agricultura y directivos de Grupo Éxito, presentan un acuerdo enfocado en la compra a pequeños productores agrícolas - crédito @MinAgricultura/X
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El Ministerio de Agricultura y Grupo Éxito anunciaron una alianza para impulsar las compras directas de productos agropecuarios a pequeños y medianos productores.

Según lo expuesto durante el encuentro, el esquema podría abrir oportunidades comerciales por más de $1,2 billones anuales.

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La alianza anunciada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Grupo Éxito plantea un esquema de compras directas para que pequeños y medianos productores vendan a canales comerciales de gran escala.

El acuerdo incluye financiación vinculada a cosechas futuras y una primera jornada con cultivadores de papa en Cundinamarca.

La iniciativa entre el sector público y privado proyecta transacciones comerciales por más de 1,2 billones de pesos al año - crédito @MinAgricultura/X
La iniciativa entre el sector público y privado proyecta transacciones comerciales por más de 1,2 billones de pesos al año - crédito @MinAgricultura/X

El Gobierno busca reducir la intermediación en la venta de alimentos

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, se reunió con representantes de la compañía para presentar la iniciativa. El objetivo es facilitar que los proveedores nacionales de alimentos lleguen a plataformas comerciales de mayor escala.

“De aquí en adelante, los negocios serán más rentables”, afirmó Dangond durante el encuentro. El funcionario agradeció la presencia de los representantes empresariales y planteó la necesidad de abrir canales para productores y proveedores de alimentos.

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El ministro sostuvo que la propuesta apunta a reducir las barreras que enfrentan los agricultores cuando intentan comercializar sus cosechas. La intención es que puedan negociar de forma más directa con empresas compradoras.

“Yo estoy altamente agradecido con su presencia. La idea es que facilitemos esos canales de comercialización con pequeños y medianos productores o proveedores de alimentos”, dijo Dangond.

El ministro Indalecio Dangond afirmó que el nuevo esquema facilitará canales de venta rentables para pequeños agricultores - crédito @MinAgricultura/X
El ministro Indalecio Dangond afirmó que el nuevo esquema facilitará canales de venta rentables para pequeños agricultores - crédito @MinAgricultura/X

La estrategia forma parte de la apuesta del Gobierno nacional por una mayor articulación entre quienes producen alimentos y las compañías que los distribuyen o comercializan. En este caso, Grupo Éxito expresó su disposición a participar en ese modelo de compras.

Los anticipos por cosechas futuras integran el esquema de financiación

Uno de los instrumentos previstos es la Línea de Crédito de Integración Agrocomercial. El mecanismo busca que los productores accedan a recursos para desarrollar sus actividades agrícolas y consoliden relaciones comerciales con grandes compradores.

El Ministerio de Agricultura explicó que las plataformas de comercialización podrían entregar anticipos a los agricultores por cosechas futuras comprometidas para la venta. Así, la financiación quedaría conectada con una demanda comercial ya definida.

La propuesta busca que los productores cuenten con respaldo económico antes de la recolección y, al mismo tiempo, tengan un comprador para los alimentos que proyectan entregar. El texto difundido por la cartera no precisó las condiciones financieras de esos anticipos.

El acuerdo también contempla una participación más directa de los pequeños y medianos proveedores en los canales de venta de la compañía. La eliminación de intermediarios figura entre los objetivos centrales de la alianza.

La Línea de Crédito de Integración Agrocomercial contempla la entrega de anticipos a cambio de compromisos sobre cosechas futuras - crédito Europa Press
La Línea de Crédito de Integración Agrocomercial contempla la entrega de anticipos a cambio de compromisos sobre cosechas futuras - crédito Europa Press

Para el Ministerio, esta modalidad permitiría acercar la oferta procedente del campo colombiano a los establecimientos comerciales. El planteamiento se concentra en fortalecer la rentabilidad de quienes participan en la producción de alimentos.

Villapinzón y Chocontá recibirán la primera jornada con productores de papa

El siguiente paso anunciado será una jornada el 25 de octubre en Villapinzón y Chocontá, en Cundinamarca. La actividad reunirá a productores de papa y a representantes de la Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa).

El encuentro buscará avanzar en el contacto entre agricultores y compradores. También servirá para identificar nuevas oportunidades de comercialización para ese producto.

La elección de los municipios cundinamarqueses sitúa a la papa como el primer producto incluido en la etapa anunciada de la estrategia. El material no detalló cuántos productores participarán ni los volúmenes de compra previstos.

Representantes de Grupo Éxito ratificaron durante la reunión la voluntad de sumarse al programa de compras directas promovido por el Gobierno. La empresa vinculó su participación a la iniciativa denominada Agro Milagro.

“Estamos felices y muy honrados de estar aquí”, manifestaron los representantes de la compañía. También señalaron: “Grupo Éxito se une al Agro Milagro y a la compra directa”.

En la misma declaración, los voceros expresaron que querían conocer las acciones del Gobierno en el sector agropecuario. La alianza queda planteada como un mecanismo para conectar la producción rural con compradores de gran escala.

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