‘Matador’ aclaró nuevamente si se arrepiente de su comentario contra la primera dama Ana Lucía Pineda: “¿Valió la pena?”

El caricaturista enfrenta una indagación preliminar en la Fiscalía General de la Nación por sus comentarios despectivos hacia la figura presidencial - crédito Colprensa

Guardar

Julio Cesar González Quiceno, conocido popularmente como Matador, continúa en el ojo público tras varias publicaciones donde ha cuestionado a la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda.

Aunque la Fiscalía General de la Nación le abrió una investigación por el presunto delito de injuria agravada, el caricaturista volvió a encender la polémica en las redes sociales al señalar nuevamente a la esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

Todo inicio el 11 de octubre de 2026, cuando González Quiceno, a través de su cuenta de X, cuestionara el papel de Pineda por el destino de las donaciones recibidas tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026, que afectó a varias ciudades del país, entre ellos Pereira, su ciudad de origen.

El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

No obstante, en su crítica, emitió varias expresiones despectivas contra la primera dama, aspecto que fue criticado por varios sectores del país. “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica (sic)”, fue el polémico comentario de ‘Matador’.

PUBLICIDAD

Una semana después de su escrito, el también publicista se ha negado a retractarse, pese a la ola de rechazo de diferentes gremios del país, así como manifestaciones públicas en inmediaciones a su residencia.

Incluso, en su más reciente publicación en la red social X, el caricaturista replicó una escena de la película Golpe bajo: el juego final, protagonizada por el reconocido actor estadounidense Adam Sandler, en la que se plantea la satisfacción de haber realizado sus actos pese a las consecuencias que le podrían acarrear en el futuro.

“¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo (sic)” fue uno de los apartes del diálogo del filme citado por el publicista pereirano.

Matador replicó la escena de Golpe Bajo para reafirmar su crítica hacia Pineda - crédito @Matador000/X

En este caso, Matador lo uso para reafirmar su postura en su crítica hacia la primera dama Ana Lucía Pineda, pese a los cuestionamientos que le ha generado en su contra.

PUBLICIDAD

“¿Valió la pena este trino? (sic)”, escribió el caricaturista en la plataforma digital. Rápidamente, el post de González Quiceno generó diferentes reacciones entre los internautas. Algunos respaldaron su cuestionamiento hacia la esposa del mandatario nacional, mientras que otros lo cuestionaron por la forma en la que se refirió a Pineda.

Rechazo del Gobierno

Tras la cuestionada publicación de Julio Cesar González Quiceno contra Ana Lucía Pineda, varios sectores expresaron su voz de rechazo.

El Gobierno nacional, mediante un comunicado firmado por ministros y altos funcionarios, lo consideró como misógino, denigrante y una forma de violencia simbólica contra las mujeres, y pidió formalmente a la Fiscalía General de la Nación que determinara si el mensaje constituía una conducta punible.

PUBLICIDAD

Ana Lucía Pineda aclaró que el dinero de las donaciones fue reservado para una fase de reconstrucción de viviendas junto a constructoras y alcaldías locales - crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X

La indagación preliminar busca establecer si existió injuria agravada. Firmas de abogados y otros juristas también presentaron denuncias para que se investigara un posible hostigamiento agravado por razones de sexo e ideología política.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo que el caricaturista se había convertido en la “caricatura del hombre machista”. El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó sus declaraciones de “asco” y “desafortunadas”, mientras congresistas de distintas bancadas se sumaron al rechazo.

‘Matador’ se ha negado a retractarse o pedir disculpas en entrevistas concedidas el 14 de octubre. En sus declaraciones públicas, argumentó que los términos ofensivos buscaban poner la atención sobre el sufrimiento de las familias afectadas y la falta de soluciones para quienes perdieron sus hogares.

PUBLICIDAD

El caricaturista volvió a preguntarle a Ana Lucía Pineda por el destino de las donaciones que recibió su fundación - crédito @Matador000/X

Después de que Ana Lucía Pineda detallara el destino previsto para las donaciones, el caricaturista volvió a cuestionarla en X. “Más bien diga dónde está la plata”, publicó al referirse al caso de una damnificada de Pereira y por la convocatoria a una nueva Jornada de Oración por Colombia, similar a la realizada a finales de agosto de 2026.

El caricaturista respondió con el caso de una mujer que, según describió, duerme bajo plásticos en el parque Olaya de Pereira con su hijo de 16 años y su hija de 11, luego de perder su vivienda. “Hay una señora en el parque Olaya de Pereira que duerme con su hijo de 16 años y su hermanita de 11 debajo de unos plásticos, ella vende dulces en una chaza y se quedó sin rancho. A ellos les va a servir mucho la jornada de oración”, indicó.

PUBLICIDAD

Frente a ello, la primera dama afirmó, en una entrevista concedida a Semana, que sentía “lástima” por González y que no se dejaría intimidar. También pidió a la justicia colombiana un castigo ejemplar y comparó el caso con condenas dictadas previamente por ataques racistas y denigrantes contra figuras públicas.

Diversos colectivos de mujeres protestaron frente a la residencia de Matador en Dosquebradas para repudiar la violencia de género en sus publicaciones - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Creo que nosotras, las mujeres, merecemos respeto. Ese no es el camino ni tampoco el ejemplo para un señor que dice ser caricaturista y que es padre de familia”, dijo Pineda al citado medio de comunicación.

Entre tanto, colectivos de mujeres se han manifestado frente a la residencia del caricaturista en Dosquebradas, Risaralda. Las organizaciones expresaron su rechazo a lo que consideran violencia de género sistemática en sus publicaciones.

PUBLICIDAD