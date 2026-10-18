Colombia

Joven de 18 años murió en Medellín, al parecer fue lanzado de un piso 14: capturaron al presunto responsable

Las diligencias para esclarecer el caso incluyeron la inspección técnica realizada por la Sijín y el fiscal encargado, después de que una llamada a la línea 123 alertó sobre el hecho

Las autoridades capturaron a un hombre de 21 años en relación con el fallecimiento del joven - crédito @Julian_osorio21/X

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Las autoridades investigan la muerte de Santiago Alexánder Arboleda Cano, un joven de 18 años que murió tras caer desde la ventana de un apartamento situado en el piso 13, al sur de Medellín.

El caso ocurrió el viernes 16 de octubre en una unidad residencial del barrio Barichara, en el corregimiento de San Antonio de Prado y llegó al conocimiento de las autoridades por una llamada a la línea de emergencias 123. Un informe oficial de la Secretaría de Seguridad de Medellín indicó que la víctima habría sido empujada al vacío.

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La investigación busca establecer qué ocurrió dentro de un apartamento antes de la caída y determinar la responsabilidad de un hombre de 21 años que fue capturado.

El reporte oficial señaló que Arboleda Cano presentaba lesiones que, de forma preliminar, se relacionan con una presunta caída después de que otra persona lo empujara desde la edificación.

La Policía investiga la muerte de Santiago Alexánder Arboleda Cano tras caer desde una torre residencial - crédito Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona/Captura video
La Policía investiga la muerte de Santiago Alexánder Arboleda Cano tras caer desde una torre residencial - crédito Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona/Captura video

La información preliminar indica que la víctima llegó al apartamento para ayudar a una amiga. Dentro de la vivienda se produjo una discusión cuya relación con la muerte del joven todavía debe ser determinada por la investigación.

Los agentes de Policía Judicial no han informado cuál fue la dinámica exacta de los hechos ni han precisado las circunstancias que rodearon la caída. Las hipótesis sobre lo ocurrido permanecen bajo verificación.

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El personal de vigilancia del conjunto registró el ingreso del joven después de comunicarse con el apartamento y confirmar que tenía autorización para entrar.

Los vigilantes relataron que, durante esa llamada, escucharon gritos e insultos desde la vivienda. También señalaron que residentes y la administración habían hecho llamados de atención por alteraciones y conflictos reportados con anterioridad en ese mismo apartamento.

Efectivos de la Sijin y un fiscal realizaron la inspección técnica al cadáver hacia las 7:00 p. m. del viernes 16 de octubre .- crédito Captura de video
Efectivos de la Sijin y un fiscal realizaron la inspección técnica al cadáver hacia las 7:00 p. m. del viernes 16 de octubre .- crédito Captura de video

Las autoridades recopilan testimonios, revisan registros de seguridad y analizan otros elementos probatorios para establecer las responsabilidades que puedan derivarse del caso.

El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) registró 189 homicidios en Medellín durante 2026. De ese total, 57 casos estarían vinculados con riñas. En San Antonio de Prado, el sistema ha reportado cuatro homicidios en lo que va del año.

Concejal de Medellín

El concejal de Medellín Jorge Julián Osorio Gómez pidió reforzar el diálogo familiar y la atención a la salud mental tras la muerte de un joven de 18 años en el corregimiento de San Antonio de Prado, durante la tarde del sábado 17 de octubre.

El funcionario informó en su cuenta oficial de X que la víctima murió luego de una presunta riña con otro joven. Según su relato, el muchacho habría sido lanzado desde el piso 14 de un edificio.

El hecho ocurrió en medio de un altercado entre dos jóvenes y, de acuerdo con la denuncia pública del concejal, terminó con la muerte de uno de ellos tras la caída desde un nivel elevado. Osorio Gómez no aportó más detalles sobre las circunstancias de la riña ni sobre la identidad del otro involucrado.

Una llamada a la línea de emergencias 123 alertó a las unidades policiales sobre el suceso - crédito @Julian_osorio21/X
Una llamada a la línea de emergencias 123 alertó a las unidades policiales sobre el suceso - crédito @Julian_osorio21/X

La denuncia puso el foco en la violencia entre jóvenes y en las consecuencias que pueden tener los conflictos cuando no existen herramientas para manejar las emociones. El concejal sostuvo que la tragedia debe abrir una discusión sobre el acompañamiento que reciben los adolescentes y jóvenes dentro de sus hogares.

“Lo ocurrido en San Antonio de Prado nos tiene que llevar a una reflexión profunda como sociedad. Un joven de apenas 18 años perdió la vida luego de que, en medio de una riña con otro muchacho, lo lanzara desde un piso 14, un hecho violento que hoy enluta a una familia”, manifestó Jorge Julián Osorio Gómez en X.

El concejal vinculó lo sucedido con la necesidad de que las familias estén atentas a los cambios de conducta de sus hijos y mantengan canales de comunicación abiertos.

“Tenemos que volver a hablar en nuestros hogares, escuchar más a nuestros hijos, prestar atención a sus comportamientos, enseñarles a gestionar sus emociones y buscar ayuda profesional cuando sea necesario”, expresó Osorio Gómez en la publicación.

El funcionario señaló que prevenir la violencia y proteger la vida exige una responsabilidad compartida entre las familias y la sociedad.

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Muerte joven 18 añosCayó piso 14San Antonio de PradoMedellínColombia-Noticias

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