Colombia

En medio de críticas al equipo colombiano por desempeño en el Mundial de Tejo, el fundador de la competencia habló: “Apropiémonos”

En redes sociales aún se leen comentarios en contra de la delegación colombiana. Daniel Lozano, principal impulsor del deporte autóctono, habló con Infobae Colombia sobre sus expectativas sobre esta tradicional actividad

El Mundial de Tejo con Embajadas Diplomáticas reunió a representantes extranjeros en una competencia con reglas adaptadas - Embajada de India en Colombia - Colprensa
El Mundial de Tejo con Embajadas Diplomáticas reunió a representantes extranjeros en una competencia con reglas adaptadas - Embajada de India en Colombia - Colprensa
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Daniel Lozano, conocido como el “Man del Tejo”, es el fundador del Mundial del Tejo, un evento que, en 2026, se disputó el 2 de octubre, habló sobre la cuarta edición que puso a competir a Colombia con otras 17 Embajadas Diplomáticas.

En la versión de 2026, la delegación de la India fue la que quedó victoriosa. Esta situación despertó toda una polémica en redes sociales, en donde, semanas después, se leen comentarios, burlas y críticas.

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El 16 de octubre de 2026, un usuario en redes sociales afirmó, sobre la compleja situación del Museo Nacional, que “como va la vaina en el museo solo quedará la honrrosa medalla del subcampeonato Mundial de Tejo (sic)”.

En redes sociales aún se leen críticas por el puesto de Colombia en el Mundial del Tejo - crédito @RIANOCARLOS/X
En redes sociales aún se leen críticas por el puesto de Colombia en el Mundial del Tejo - crédito @RIANOCARLOS/X

Como ese mensaje, otros más. Por eso, Lozano, en diálogo con Infobae Colombia, ofreció un balance con una perspectiva positiva sobre los resultados de la competencia.

En primer lugar, dijo que cumplió su objetivo de acercar este deporte colombiano a representantes de otros países, pese a los cuestionamientos en redes sociales. El promotor del evento explicó que la competencia no reunió a jugadores profesionales ni a campeones nacionales, sino a integrantes de delegaciones diplomáticas y representantes del sector turístico de Bogotá.

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El objetivo de volver esto una plataforma de intercambio cultural se cumplió (...) Los embajadores y sus cuerpos diplomáticos conocieron más de la cultura colombiana con esta muestra deportiva y eso para nosotros era la prioridad”.

El man del tejo
El objetivo de Daniel Lozano es que el tejo se convierta en un deporte olímpico - crédito Montaje Infobae (@elmandeltejo/Instagram/Colprensa)

De hecho, el organizador afirmó que la victoria de India significó una cobertura periodística y la consecuente conversación posterior que puede impulsar la práctica del tejo entre los colombianos.

Se armó una conversación muy importante alrededor del juego del tejo, que tanto lo jugamos realmente todos los colombianos, y una motivación para invitar a la gente a que salga a jugar tejo”, señaló.

Lozano respondió directamente a los usuarios que cuestionaron que Colombia no hubiera obtenido el primer lugar en el torneo. Según explicó, el nombre completo del certamen define su formato: Mundial de Tejo con Embajadas Diplomáticas.

“No era posible y no tendría mucho sentido llevar a los campeones de los Juegos Nacionales de Tejo, a los campeones departamentales, a jugar con personas que en muchos casos fue la primera vez que estaban tomando un tejo en las manos”, expresó.

Por esa razón, el equipo local estuvo integrado por embajadores y personas vinculadas con la promoción turística de Bogotá y del país. Entre los invitados, mencionó a un embajador de carrera de la Cancillería, a la directora del Instituto Distrital de Turismo, al director ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y a la gerente del Buró de Convenciones de Bogotá.

El equipo de la embajada hindú consiguió su segundo título al derrotar a Colombia en la final - crédito Embajada de India en Colombia
El equipo de la embajada hindú consiguió su segundo título al derrotar a Colombia en la final - crédito Embajada de India en Colombia

Para participar, las delegaciones extranjeras debían estar adscritas a una misión diplomática y contar con credenciales ante la Cancillería de la República.

Así funciona el Mundial del Tejo

El nivel de los participantes aumentó respecto de las primeras ediciones. En la entrevista, Lozano indicó que varias embajadas organizaron entrenamientos previos en escenarios de tejo de la capital.

“Desde la tercera edición vimos que las delegaciones se lo empezaron a tomar mucho más en serio, más competitivo”, dijo. También recordó un encuentro con integrantes de la delegación de India, que asumieron la actividad como una oportunidad de intercambio cultural y de acercamiento a través del deporte.

Lozano señaló que los organizadores modificaron algunas condiciones habituales del juego para permitir que personas sin experiencia previa pudieran participar. La cancha reglamentaria de tejo tiene una distancia de 19,5 metros, una exigencia que, según sostuvo, no resultaba adecuada para diplomáticos que tomaban un tejo por primera vez.

“Si reducimos la distancia, si de pronto aumentamos la cantidad de objetivos, las mechas, se vuelve más entretenido”, explicó. El propósito, añadió, fue ofrecer una primera experiencia, con la posibilidad de que los participantes interesados luego se vinculen con ligas de tejo en Bogotá o en otros departamentos.

Lozano sostuvo que todavía falta camino para convertir el Mundial Diplomático en una competencia deportiva reglamentaria de alcance internacional. Su propósito, dijo, es que el tejo llegue a ser reconocido como disciplina olímpica.

Así se vio la competencia del Mundial de Tejo, en 2026 - crédito Embajada de India en Colombia
Así se vio la competencia del Mundial de Tejo, en 2026 - crédito Embajada de India en Colombia

Para ello, explicó, se necesitaría que 75 países de cuatro continentes cuenten con asociaciones deportivas que practiquen el tejo bajo parámetros reglamentarios.

“Los cuerpos diplomáticos no son deportistas profesionales. Entonces, exigirles que sigan reglas profesionales no va a tener mucho sentido”, afirmó.

Al final de la entrevista, Lozano pidió a los ciudadanos respaldar la práctica local del tejo y respondió a quienes criticaron el desempeño de Colombia en el certamen. “¿Cuándo fue la última vez que usted jugó tejo?”, preguntó. “Apropiémonos de nuestro deporte nacional, vayamos a las canchas de tejo de nuestros barrios, de nuestros municipios, del departamento, que mantienen viva nuestra tradición”.

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