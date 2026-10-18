Combates entre el ELN y disidencias de las Farc en el Catatumbo provocan desplazamientos y ataques con drones

Habitantes de Corinto, en Sardinata, salieron con banderas blancas ante los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc. En la zona también fue incinerado un vehículo que transportaba corozo. - crédito captura de videos

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Los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo provocaron desplazamientos de habitantes y ataques con drones cargados con explosivos durante la tarde y la noche del sábado 17 de octubre. Los hechos se registraron en zonas rurales de Tibú y Sardinata, Norte de Santander, donde las comunidades quedaron expuestas a las confrontaciones entre los grupos armados ilegales.

De acuerdo con La FM y Caracol Radio, los reportes incluyeron enfrentamientos en las veredas La Galicia y Corinto, así como en Campo Tres, en jurisdicción de Tibú. En Sardinata, habitantes de la vereda Corinto salieron de sus hogares en busca de lugares seguros. Durante la jornada también se reportó la incineración de un vehículo que transportaba una carga de corozo.

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La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó a través de sus redes sociales que se registraban combates entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN en Corinto, corregimiento de San Martín de Loba, en Sardinata, y en Campo Tres, municipio de Tibú. Además, informó que la entidad estaba haciendo seguimiento con las autoridades locales.

Ataques con drones en la zona rural de Tibú

Uno de los primeros reportes se conoció hacia las 3:00 p. m. en la vereda La Galicia, en zona rural de Tibú. Según informó La FM, videos que circulan sobre los hechos muestran a varias personas en un escenario deportivo cuando un dron lanzó un artefacto explosivo a pocos metros de ellas.

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Habitantes de la vereda Corinto, en Sardinata, Norte de Santander, salieron con banderas blancas para pedir el cese de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. Ante los ataques con drones y los combates, la comunidad abandonó el sector. - crédito @OlguinMayorgaP/X

Entre las personas que aparecen en las imágenes hay niños. Ante el riesgo, algunos habitantes agitaron trapos blancos mientras buscaban refugio.

Holguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, aseguró que las confrontaciones se extendieron a otros sectores rurales del Catatumbo, donde la población civil quedó expuesta a los ataques.

“Estos combates automáticamente ponen en riesgo a la población civil, porque posteriormente usan los lanzamientos de drones cargados con explosivos y estos, a su vez, caen en las viviendas de los civiles”, afirmó, según declaraciones recogidas por el medio.

En sus redes sociales, Mayorga también reportó enfrentamientos y lanzamiento de drones con explosivos en los sectores de La Galicia y Palermo, en el área de Campo Tres, jurisdicción del corregimiento de Campo Dos, en Tibú.

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Habitantes de Corinto abandonaron sus hogares

Hacia las 5:00 p. m., se reportaron nuevos enfrentamientos en la vereda Corinto, corregimiento de San Martín de Loba, en jurisdicción de Sardinata.

Según La FM, Mayorga informó que los habitantes comenzaron a desplazarse en caravana para buscar lugares seguros ante los combates y los ataques con drones.

Por su parte, Caracol Radio señaló que los pobladores salieron con banderas blancas para pedir el cese de los enfrentamientos. Sin embargo, ante las condiciones de seguridad, terminaron abandonando el sector.

Mayorga también publicó mensajes en redes sociales en los que advirtió sobre los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc en esta vereda. Posteriormente, informó sobre la incineración de un vehículo que transportaba corozo.

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Los reportes disponibles no precisan quiénes fueron los responsables directos de la quema del automotor ni entregan un balance consolidado de personas heridas o daños en viviendas como consecuencia de los hechos.

Defensoría del Pueblo confirmó enfrentamientos en dos sectores

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, informó sobre la situación de orden público en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“#Catatumbo A esta hora se reportan combates entre el Frente 33 y el ELN en la Vereda Corinto del corregimiento de San Martín de Loba, Sardinata y en Campo Tres del municipio de Tibú. Estamos en seguimiento con las autoridades locales”, escribió.

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, reportó enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en Sardinata y Tibú. - Crédito @MarnIris/X

El pronunciamiento coincide con los reportes divulgados por las emisoras sobre los enfrentamientos en ambos municipios de Norte de Santander.

Hasta la información disponible en las fuentes citadas, la Defensoría había anunciado el seguimiento de los hechos junto con las autoridades locales, sin que se conociera un balance oficial consolidado sobre las afectaciones ocasionadas durante la jornada.

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Víctimas advierten sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo

Los enfrentamientos se suman a la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo desde hace 21 meses, de acuerdo con la información reportada por Caracol Radio.

Mayorga aseguró que, según las cifras que maneja la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, la región acumula más de 140.000 personas desplazadas. El representante advirtió que la cifra podría aumentar si continúan las confrontaciones.

El líder de víctimas también se refirió a las acciones adelantadas por la Fuerza Pública en sectores como La Gabarra, El Tarra, Tibú y El Carmen, pero consideró que no han sido suficientes para garantizar la seguridad de las comunidades.

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“Hemos visto en los últimos días por parte del Gobierno Nacional algunas acciones de la Fuerza Pública en el territorio, como en La Gabarra, el municipio de El Tarra, por supuesto en Tibú y El Carmen. (...) Pero no han sido suficientes”, manifestó, según La FM.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, denunció combates y ataques con drones cargados con explosivos en zonas rurales del Catatumbo y pidió medidas de protección para la población civil. - crédito @OlguinMayorgaP/X

Ante los hechos, Mayorga pidió al Gobierno nacional reforzar las medidas de protección para los habitantes afectados por el conflicto armado y recuperar las condiciones de seguridad en el departamento.

También advirtió sobre las dificultades de las familias que permanecen en sus territorios y no pueden desplazarse debido a las amenazas, las restricciones a la movilidad y la falta de recursos para atender emergencias humanitarias.

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