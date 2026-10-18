Colombia

Cayó alias Junior Rojas, cabecilla financiero de las disidencias de “Calarcá” en el Meta: así fue el operativo

La operación militar también dejó otros dos detenidos y una mujer muerta en combate; la investigación apunta a que el sujeto llevaba seis años de trayectoria criminal

Las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia informaron sobre el resultado de una operación coordinada en la que fueron detenidos tres sujetos, entre ellos, a alias Junior Rojas - crédito Ejército Nacional de Colombia/X
Guardar

Tropas del Ejército Nacional continúan adelantando operativos para detener el accionar criminal de los grupos armados ilegales en Colombia.

Recientemente, la institución informó la captura de un hombre identificado con el alias de Junior Rojas, señalado como segundo cabecilla y responsable financiero de la estructura Marco Aurelio Buendía, vinculada al Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, que estarían bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

PUBLICIDAD

Según el reporte oficial, la operación denominada “Decisiva” se desarrolló el 17 de octubre en la vereda Guaimaral, zona rural del municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta (oriente de Colombia).

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La operación militar tuvo lugar en la vereda Guaimaral, en el área rural del municipio de Puerto Rico, Meta - crédito Ejército Nacional de Colombia

La acción estuvo a cargo del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 11, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11.

Además de alias “Junior Rojas”, en el procedimiento fueron detenidas otras dos personas. Igualmente, el Ejército informó que una mujer murió en combate. Según información preliminar de la institución, ella pertenecía a la estructura armada y era la compañera sentimental del señalado cabecilla.

Durante el operativo, los militares incautaron dos fusiles, dos pistolas, tres granadas de mano y 274 cartuchos de distintos calibres. El material también incluía cuatro proveedores para fusil, dos para pistola, una mira telescópica, equipos de comunicación y panfletos que, de acuerdo con el Ejército, serían empleados en actividades extorsivas.

PUBLICIDAD

Las tropas incautaron fusiles, pistolas, granadas, munición y panfletos para el cobro de extorsiones durante el procedimiento - crédito Ejército Nacional de Colombia
Las tropas incautaron fusiles, pistolas, granadas, munición y panfletos para el cobro de extorsiones durante el procedimiento - crédito Ejército Nacional de Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la captura en su cuenta de X y afirmó que la Fuerza de Tarea Omega ejecutó la operación contra la estructura Marco Aurelio Buendía.

Resultado: un bandido muerto en desarrollo de operaciones militares y tres capturados. Entre ellos, alias “Junior Rojas”, herido, segundo cabecilla y responsable financiero del frente”, escribió el mandatario nacional en la red social.

Perfil criminal de “Junior Rojas”

Según el Ejército, alias Junior Rojas llevaba cerca de seis años en organizaciones armadas ilegales. Habría ingresado en 2020 a la estructura Jhon Linares, donde integró el componente financiero, y durante 2026 habría asumido funciones de mayor responsabilidad dentro de la estructura Marco Aurelio Buendía.

Las autoridades le atribuyen el presunto cobro de extorsiones, el recaudo de recursos para adquirir armamento ilegal y el constreñimiento de la población civil. La inteligencia militar también lo relaciona con el reclutamiento de menores de edad y con su traslado a otras áreas de influencia de la organización.

El presidente respaldó la labor de las Fuerzas Militares para la detención de los tres subversivos - crédito @ABDELASPRIELLA/X
El presidente respaldó la labor de las Fuerzas Militares para la detención de los tres subversivos - crédito @ABDELASPRIELLA/X

Además, es señalado por una posible relación con el ataque con explosivos del 21 de septiembre en Puerto Chorizo, jurisdicción de Vistahermosa, que dejó dos soldados heridos. Estas acusaciones deberán ser establecidas dentro de los procesos judiciales respectivos.

“Este cabecilla dinamizaba extorsiones contra comerciantes y empresarios y controlaba la producción de narcóticos en Vistahermosa y Puerto Rico (...) Vamos a acabar con esta plaga narcoterrorista con toda la fuerza y contundencia del Estado. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, escribió De La Espriella.

Los tres detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional capturaron a alias Lobo y alias Samanta en el municipio de Valdivia - crédito Ejército
Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional capturaron a alias Lobo y alias Samanta en el municipio de Valdivia - crédito Ejército

En Antioquia fueron detenidos dos presuntos cabecillas de una estructura vinculada a alias Calarcá

En un procedimiento distinto, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional capturaron a dos presuntos integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, vinculada a alias Calarcá. La operación se desarrolló en la vereda La Paulina, área rural de Valdivia, en el norte de Antioquia, y contó con participación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como alias Lobo o Emanuel, señalado como cabecilla de comisión, y alias Samanta o La Flaca, que sería su compañera sentimental y que llevaba cerca de dos años en la organización, donde tenía una orden de captura vigente.

Alias Lobo, según informes oficiales, tenía una trayectoria criminal de más de cuatro años y aparecía entre los objetivos del cartel de los más buscados de Antioquia.

Las autoridades capturaron en Antioquia a dos integrantes de la estructura 36 de las disidencias de Calarcá - crédito Abelardo de la Espriella/X
Las autoridades capturaron en Antioquia a dos integrantes de la estructura 36 de las disidencias de Calarcá - crédito Abelardo de la Espriella/X

Las autoridades ofrecían hasta $100 millones de pesos por información que permitiera ubicarlo, ya que era un objetivo de valor estratégico para la Séptima División del Ejército Nacional.

Ambos fueron trasladados a Medellín para su judicialización y posterior presentación ante un juez, de acuerdo con la información conocida. Las autoridades no precisaron si ejercían funciones conjuntas dentro de la estructura, aunque los señalaron como mandos de esa organización en la región.

El presidente Abelardo de la Espriella había destacado la detención de los dos subversivos por parte de la fuerza pública. “¡Vamos por todos los que aterrorizan a nuestras comunidades! Cada captura es un paso para devolverles la tranquilidad y la libertad a los colombianos”, indicó el mandatario.

El presidente Abelardo De La Espriella atribuyó las detenciones a un golpe directo contra la estructura criminal - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo De La Espriella atribuyó las detenciones a un golpe directo contra la estructura criminal - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Temas Relacionados

alias Junior RojasDisidencias de las FarcAlias CalarcáMetaExtorsiónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de empanadas de plátano y queso al estilo vallecaucano

Una deliciosa combinación de dulce y salado inspirada en los tradicionales aborrajados del Valle del Cauca, con un interior cremoso de queso y una cubierta dorada y crocante

Receta de empanadas de plátano y queso al estilo vallecaucano

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

El equipo Leopardo quiere extender su liderato, en casa y ante el líder del campeonato en el encuentro que abre la jornada dominical de la fecha 15 en el fútbol colombiano

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Los ‘Azucareros’ en su casa buscan llegar a 28 puntos y tener un pie en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre, luego de tres años sin disputar la estrella

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Exfiscal Francisco Barbosa le dio espaldarazo al retiro de obras de arte en el Museo Nacional por decisión de Abelardo de la Espriella: "Era una vergüenza"

El antiguo jefe de la Fiscalía afirmó que la intervención corrige una versión histórica atribuida a la administración de Gustavo Petro y criticó lo que consideró una exaltación de criminales en la institución cultural

Exfiscal Francisco Barbosa le dio espaldarazo al retiro de obras de arte en el Museo Nacional por decisión de Abelardo de la Espriella: "Era una vergüenza"

Golpe a las finanzas del narcotráfico: Armada incautó más de tres toneladas de cocaína en Cartagena y se logró la captura de cinco personas

La sustancia confiscada habría evitado que cerca de 9,2 millones de dosis llegaran a circuitos ilegales, de acuerdo con cálculos oficiales realizados tras las pruebas practicadas en Cartagena para confirmar su naturaleza

Golpe a las finanzas del narcotráfico: Armada incautó más de tres toneladas de cocaína en Cartagena y se logró la captura de cinco personas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro reveló los detalles de su parto: “Me soñaba uno vaginal y lo tuve”

Lina Tejeiro reveló los detalles de su parto: “Me soñaba uno vaginal y lo tuve”

Margarita Rosa de Francisco contesta a Amparo Grisales: “La lealtad no puede ser desleal, pero yo sigo creyendo en las ideas de Petro”

Emmanuel Restrepo, participante de ‘MasterChef Celebrity’, criticó el retiro de piezas del Museo Nacional

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

Yina Calderón soltó duros comentarios sobre la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: “Va a fracasar”

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Por primera vez en la historia Colombia se clasificó a la final por equipos del Mundial de Gimnasia Artística: Ángel Barajas comanda la selección

Jugadores de Millonarios FC rajaron el estado de la grama de El Campín: “Es muy peligrosa una cancha así”

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot