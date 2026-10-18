Cayó alias Junior Rojas, cabecilla financiero de las disidencias de “Calarcá” en el Meta: así fue el operativo

Las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia informaron sobre el resultado de una operación coordinada en la que fueron detenidos tres sujetos, entre ellos, a alias Junior Rojas - crédito Ejército Nacional de Colombia/X

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Tropas del Ejército Nacional continúan adelantando operativos para detener el accionar criminal de los grupos armados ilegales en Colombia.

Recientemente, la institución informó la captura de un hombre identificado con el alias de Junior Rojas, señalado como segundo cabecilla y responsable financiero de la estructura Marco Aurelio Buendía, vinculada al Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, que estarían bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

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Según el reporte oficial, la operación denominada “Decisiva” se desarrolló el 17 de octubre en la vereda Guaimaral, zona rural del municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta (oriente de Colombia).

La operación militar tuvo lugar en la vereda Guaimaral, en el área rural del municipio de Puerto Rico, Meta - crédito Ejército Nacional de Colombia

La acción estuvo a cargo del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 11, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11.

Además de alias “Junior Rojas”, en el procedimiento fueron detenidas otras dos personas. Igualmente, el Ejército informó que una mujer murió en combate. Según información preliminar de la institución, ella pertenecía a la estructura armada y era la compañera sentimental del señalado cabecilla.

Durante el operativo, los militares incautaron dos fusiles, dos pistolas, tres granadas de mano y 274 cartuchos de distintos calibres. El material también incluía cuatro proveedores para fusil, dos para pistola, una mira telescópica, equipos de comunicación y panfletos que, de acuerdo con el Ejército, serían empleados en actividades extorsivas.

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Las tropas incautaron fusiles, pistolas, granadas, munición y panfletos para el cobro de extorsiones durante el procedimiento - crédito Ejército Nacional de Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la captura en su cuenta de X y afirmó que la Fuerza de Tarea Omega ejecutó la operación contra la estructura Marco Aurelio Buendía.

“Resultado: un bandido muerto en desarrollo de operaciones militares y tres capturados. Entre ellos, alias “Junior Rojas”, herido, segundo cabecilla y responsable financiero del frente”, escribió el mandatario nacional en la red social.

Perfil criminal de “Junior Rojas”

Según el Ejército, alias Junior Rojas llevaba cerca de seis años en organizaciones armadas ilegales. Habría ingresado en 2020 a la estructura Jhon Linares, donde integró el componente financiero, y durante 2026 habría asumido funciones de mayor responsabilidad dentro de la estructura Marco Aurelio Buendía.

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Las autoridades le atribuyen el presunto cobro de extorsiones, el recaudo de recursos para adquirir armamento ilegal y el constreñimiento de la población civil. La inteligencia militar también lo relaciona con el reclutamiento de menores de edad y con su traslado a otras áreas de influencia de la organización.

El presidente respaldó la labor de las Fuerzas Militares para la detención de los tres subversivos - crédito @ABDELASPRIELLA/X

Además, es señalado por una posible relación con el ataque con explosivos del 21 de septiembre en Puerto Chorizo, jurisdicción de Vistahermosa, que dejó dos soldados heridos. Estas acusaciones deberán ser establecidas dentro de los procesos judiciales respectivos.

“Este cabecilla dinamizaba extorsiones contra comerciantes y empresarios y controlaba la producción de narcóticos en Vistahermosa y Puerto Rico (...) Vamos a acabar con esta plaga narcoterrorista con toda la fuerza y contundencia del Estado. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, escribió De La Espriella.

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Los tres detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional capturaron a alias Lobo y alias Samanta en el municipio de Valdivia - crédito Ejército

En Antioquia fueron detenidos dos presuntos cabecillas de una estructura vinculada a alias Calarcá

En un procedimiento distinto, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional capturaron a dos presuntos integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, vinculada a alias Calarcá. La operación se desarrolló en la vereda La Paulina, área rural de Valdivia, en el norte de Antioquia, y contó con participación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como alias Lobo o Emanuel, señalado como cabecilla de comisión, y alias Samanta o La Flaca, que sería su compañera sentimental y que llevaba cerca de dos años en la organización, donde tenía una orden de captura vigente.

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Alias Lobo, según informes oficiales, tenía una trayectoria criminal de más de cuatro años y aparecía entre los objetivos del cartel de los más buscados de Antioquia.

Las autoridades capturaron en Antioquia a dos integrantes de la estructura 36 de las disidencias de Calarcá - crédito Abelardo de la Espriella/X

Las autoridades ofrecían hasta $100 millones de pesos por información que permitiera ubicarlo, ya que era un objetivo de valor estratégico para la Séptima División del Ejército Nacional.

Ambos fueron trasladados a Medellín para su judicialización y posterior presentación ante un juez, de acuerdo con la información conocida. Las autoridades no precisaron si ejercían funciones conjuntas dentro de la estructura, aunque los señalaron como mandos de esa organización en la región.

El presidente Abelardo de la Espriella había destacado la detención de los dos subversivos por parte de la fuerza pública. “¡Vamos por todos los que aterrorizan a nuestras comunidades! Cada captura es un paso para devolverles la tranquilidad y la libertad a los colombianos”, indicó el mandatario.

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El presidente Abelardo De La Espriella atribuyó las detenciones a un golpe directo contra la estructura criminal - crédito @ABDELAESPRIELLA/X