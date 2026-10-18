Brasil define su futuro presidencial en segunda vuelta: ¿Qué se juega Colombia ante una victoria de Flávio Bolsonaro o Lula da Silva?

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en la segunda vuelta presidencial de Brasil, una elección que podría redefinir las relaciones diplomáticas y estratégicas con Colombia y el resto de América Latina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El domingo 25 de octubre de 2026, Brasil vivirá una jornada electoral decisiva en la segunda vuelta presidencial que definirá al jefe de Estado para el periodo 2027–2031. La definición del balotaje se dio tras la primera vuelta que se llevó a cabo el 4 de octubre, en la cual ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta del 50% más uno de los votos válidos.

Los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmaron la victoria de Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL), que dio la sorpresa al obtener el 47,03% de los sufragios (56.104.503 votos). El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, abanderado del Partido de los Trabajadores (PT), se ubicó en el segundo lugar con el 45,16% de los apoyos (53.879.538 votos).

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Con una ventaja inicial de 2,2 millones de votos a favor de la derecha, la contienda internacional no solo reconfigura las dinámicas internas brasileñas, sino que genera importantes cuestionamientos sobre el futuro geopolítico de América Latina.

Para entender los posibles escenarios en la relación bilateral con Colombia y la administración del presidente Abelardo de la Espriella, Infobae Colombia consultó a David Fernando Varela, doctor en Asuntos Internacionales de Johns Hopkins University (Sais), especialista en derecho económico de la Universidad Javeriana y consultor internacional de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

David Fernando Varela, experto en Asuntos Internacionales de Johns Hopkins University y profesor de la Universidad Javeriana, analizó para Infobae Colombia las implicaciones de las elecciones en Brasil para la relación bilateral y el equilibrio geopolítico regional - crédito Universidad Javeriana

El pulso por el equilibrio de poder en América Latina

La llegada al tramo final de las campañas contrapone dos visiones divergentes del escenario internacional. Según explica el doctor David Fernando Varela para Infobae Colombia, “es evidente que los resultados de las elecciones en Brasil tienen impacto en toda América Latina, más en Sudamérica y sin duda en Colombia”, debido a que “hay intereses compartidos en torno a la cuenca amazónica y muy fuertes también en lo que podríamos llamar el equilibrio del poder en América Latina en general”.

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Al evaluar la tradición diplomática brasileña, el internacionalista señala que “Lula da Silva ha tratado de mantener siempre una independencia frente a Estados Unidos; es parte de la tradición de la política brasileña a nivel internacional”. Por el contrario, explica que los Bolsonaro “han preferido un alineamiento más estrecho con Estados Unidos” y destacó que “Flávio ha ofrecido vincularse al Escudo de las Américas, una idea que ya cuenta con el respaldo de Abelardo de la Espriella”.

De acuerdo con Varela, la postura de Lula da Silva responde a que “se ha resistido a algo que percibe como una dependencia del poder de Washington en todo el hemisferio”.

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Esta divergencia ideológica dibuja dos escenarios de relacionamiento bilateral. “Es cuestión de énfasis que se puede traducir también en encuentros o desencuentros, en decisiones concretas de cooperación, en la lucha contra el narcotráfico, en la protección de los recursos naturales de la zona fronteriza, en general, de cómo van a alinearse las decisiones de política exterior de cada país”, advirtió Varela.

David Fernando Varela analizó cómo una eventual victoria de Lula da Silva o Flávio Bolsonaro podría marcar diferencias en la relación con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, especialmente en materia de seguridad, cooperación con Estados Unidos y política ambiental - crédito Presidencia de Colombia - Reuters

En ese sentido, el experto señaló que “el alineamiento ideológico con Abelardo de la Espriella ofrecería unas oportunidades de cooperación más estrecha”, mientras que la relación con Lula da Silva “ha sido más bien fría, distante y continuaría siéndolo en caso de triunfar en las elecciones de la segunda vuelta”.

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La estabilidad del comercio frente a la brecha en seguridad

Pese a los roces o acercamientos políticos, la relación económica entre ambos países muestra dinámicas de resistencia institucional. Varela sostuvo que “la relación económica entre Brasil y Colombia tiene elementos claros de complementariedad”, motivo por el cual ha mantenido “flujos de comercio, importación y exportación bilateral más bien estables y crecientes, porque los negocios favorecen a empresarios de ambos lados”.

“Porque los negocios favorecen a empresarios de ambos lados. Exportaciones de productos básicos de Colombia y de algunos manufacturados de Brasil han mantenido unos flujos estables”, señaló el experto para Infobae Colombia.

El académico enfatiza que las exportaciones “dependen de marcos ya definidos de regulación tarifaria y del comercio internacional de carácter multilateral, las que aplican a América Latina, Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), que son comunes entre los dos países”.

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Así que David Valera aseguró: “Creo que esos flujos no deberían verse afectados por el triunfo de uno u otro candidato, porque realmente están determinados más por ventajas comparativas de carácter económico”.

La relación comercial entre Colombia y Brasil podría mantener su estabilidad pese a las diferencias políticas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, el escenario cambia radicalmente en materia de seguridad, por lo que el experto señaló que “donde es evidente que podría haber mayores impactos de uno u otro resultado en la elección es en la cooperación para seguridad”. Al analizar el modelo del actual mandatario brasileño, afirmó que “la política de Lula ha sido de independencia y más bien un manejo policivo”, ya que prefiere ver el narcotráfico “como un problema que se resuelve a través de medidas como la asfixia financiera de los carteles, más que como un tema de seguridad nacional que requiera de fuerte intervención, por ejemplo, por parte de Washington, como en el modelo del Escudo de las Américas”.

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“Es allí donde podríamos encontrar la mayor diferencia y seguramente una cercanía mayor entre Abelardo de la Espriella y Flávio Bolsonaro podría llevar a una mayor cooperación en ese campo de la lucha contra el narcotráfico, de acuerdo con una política más decidida y más enérgica contra esos carteles que la de Lula, que ha sido considerada un poco más tibia, más acomodaticia, más dispuesta a enfrentarlos”, explicó Varela para Infobae Colombia.

Para el experto, Lula da Silva mantiene un enfoque más moderado frente al narcotráfico, centrado en la gestión interna y las acciones policiales, en lugar de una estrategia que implique una intervención militar y “una actitud más de manejo interno de carácter policivo y no de carácter militar e internacional como el que alinea a Abelardo de la Espriella con Donald Trump”.

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David Fernando Varela destaca que el intercambio bilateral responde, en buena medida, a los intereses empresariales y las ventajas económicas de ambos países - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Soberanía y combate transnacional en el Escudo de las Américas

La integración al Escudo de las Américas se posiciona como una de las principales bifurcaciones estratégicas tras las elecciones presidenciales de . Varela resaltó que “el Escudo de las Américas ya está encontrando un apoyo mayoritario en la región” y nota que “son pocos los países que se están quedando por fuera y que han mostrado objeciones ideológicas en contra de esa propuesta”. Según el especialista, existe “un péndulo general de América Latina hacia la derecha”, donde “se percibe una visión nueva respecto a la necesidad de responsabilidades compartidas”.

Es preciso explicar que el Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada por Donald Trump para fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Para Washington, también representa una oportunidad de ampliar su influencia en la región. Brasil es clave por su peso estratégico en Sudamérica, pero Lula ha mantenido distancia frente a la propuesta.

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En contraste, Flávio Bolsonaro expresó su interés en sumarse, lo que podría facilitar una mayor coordinación con Estados Unidos y el gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella.

Desde la perspectiva del analista, “ninguno de los países tiene la capacidad de abordar desafíos enormes de seguridad por sí solo, y compartir esas responsabilidades con Washington les ha parecido a estos gobiernos de derecha una buena idea”. Considera además que esta estrategia representa “una oportunidad para evitar que la guerra contra las drogas se eternice y más bien como buscarle un cierre estratégico a un fenómeno que lleva décadas y que ha desestabilizado a los países de América Latina, que no cuentan con los recursos para manejar el problema y resolverlo”.

Esto permitiría un enfoque “más decidido, menos coyuntural, más destinado a atacar el fondo del asunto y a resolverlo con cooperación multilateral, con inteligencia y, por supuesto, con el apoyo financiero y logístico del gobierno de Estados Unidos”.

El giro político en América Latina podría redefinir las alianzas regionales y las relaciones con Estados Unidos, con efectos en la cooperación en seguridad y el equilibrio de poder en Sudamérica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Frente a las críticas por presuntas pérdidas de autonomía, Varela reconoce que “habrá, por supuesto, objeciones desde el punto de vista de la soberanía y quienes consideren que ese tipo de arreglos todavía no son tratados, sino simplemente como entendimientos entre dos gobiernos, puede limitar la capacidad de maniobra de los gobiernos latinoamericanos y volverlos más dependientes de Washington”.

Sin embargo, contrapone una visión pragmática: “La realidad es esa. La realidad es que los países de América Latina no cuentan con los recursos para resolver el problema por sí solos”, recordando el peso de “carteles transnacionales que operan en todos ellos, como los carteles mexicanos que controlan el tráfico de drogas en Colombia”. Por consiguiente, el experto señaló para Infobae Colombia que “el problema va más allá de lo que cada país puede hacer separadamente y es comprensible que se esté buscando un nuevo enfoque: es un intento nuevo para resolver un problema viejo”.

La Amazonía: compromisos multilaterales y matices en la explotación

La protección ambiental de la Amazonía constituye otro eje fundamental en la agenda común. Varela fue enfático al señalar que en la cuenca —el territorio que comprende el río Amazonas y sus afluentes en varios países de Sudamérica— “ya hay herramientas operantes que, por ejemplo, incluyen también al Perú, otro país amazónico clave”, las cuales “van a continuar independientemente de los signos ideológicos, porque son en beneficio de todos”. Y añadió que “los actores externos, otros países, organizaciones no gubernamentales, continuarán monitoreando muy de cerca el desempeño de los gobiernos en materia de protección de recursos naturales”.

El analista sostuvo que “el concepto mismo de la soberanía en materia de recursos naturales queda un poco limitado por la capacidad para controlarlos de Estados que han probado ser débiles frente a cadenas internacionales de explotación ilegal”, que abarcan “la exportación de especies en vía de extinción” y “la deforestación para el aprovechamiento agroindustrial de miles o centenares de miles de kilómetros”; por esta razón, insistió en que “esas modalidades de cooperación van a subsistir aparte de cualquier preferencia ideológica”.

8. La protección de la Amazonía seguirá siendo un desafío compartido para Colombia y Brasil. Aunque existen mecanismos de cooperación regional, las prioridades ambientales podrían variar dependiendo del resultado de las elecciones brasileñas - crédito Marcelo Sayão/EFE

Aun así, Varela advirtió que existen diferencias entre los candidatos en sus prioridades ambientales y en la manera de abordar la explotación de los recursos naturales: “Los énfasis cambian, las prioridades también. Cada presidente trata de imprimirle un sello distintivo a su enfoque”.

Sobre las diferencias entre ambos, el académico explicó: Bolsonaro, pues en una actitud más abierta a la explotación de esos recursos, pero tampoco abiertamente en contra de la protección del medioambiente y de la biodiversidad. Y la de Lula sí más comprometida con herramientas multilaterales, tratados existentes y, digámoslo, menos revisionista.

Para Varela, estas diferencias no significan que un eventual gobierno pueda ejecutar sin obstáculos todas sus propuestas ambientales. Las decisiones presidenciales también están condicionadas por los intereses económicos y los contrapesos institucionales de cada país.

“Ningún presidente tampoco puede llevar a un extremo ninguna de sus propias promesas de campaña, porque va a tener que enfrentar los pesos y contrapesos internos de su propio país”, aseveró para Infobae Colombia.

El experto también advirtió que la capacidad de los mandatarios para impulsar sus programas puede reducirse con el paso del tiempo, lo que influye en el cumplimiento de sus compromisos electorales: “El capital político se va extinguiendo a medida que avanzan los periodos y que se complican los factores y su relación recíproca en una relación de diseño y ejecución de políticas públicas”.

“Vemos diferencias en el punto de partida de ambos. Y, claro, sí hay un énfasis mayor en la protección por el lado de Lula da Silva que por el lado de Bolsonaro”, analizó sobre lo que encontrara tanto el continente como Colombia las elecciones presidenciales de Brasil.